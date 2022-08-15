Общие боевые потери РФ с начала войны - около 43 750 человек, 233 самолета, 195 вертолетов, 1 876 танков и 4 141 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 15 августа потери личного состава противника составляют примерно 43 750 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 15.08 ориентировочно составляют:

личного состава - около 43 750 (+200) человек ликвидировано,

танков - 1876 (+12) ед,

боевых бронированных машин - 4141 (+15) ед,

артиллерийских систем - 985 (+5) ед,

РСЗО - 261 (+0) ед,

средств ПВО - 136 (+0) ед,

самолетов -233 (+0) ед,

вертолетов - 195 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 787 (+3),

крылатых ракет / cruise missiles – 187 (+0),

кораблей/катеров/warships/boats - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 3044 (+5) ед,

специальной техники / special equipment – 92 (+1).

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"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются", - отметили в Генштабе.