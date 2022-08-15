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Перед пунктами пропуска на выезд из Украины образовались очереди из более сотни автомобилей и 9 автобусов

лужанка

На утро понедельника, 15 августа, перед пунктами пропуска с соседними государствами на выезд из Украины образовались очереди из автомобилей и автобусов, пешеходов нет.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины, передает Цензор.НЕТ.

Так, на границе с Польшей перед ЧП "Устилуг" ожидают 20 легковых автомобилей. В "Шегинях" образовалась очередь из 2 автобусов, в "Рава-Русской" – из 5. В то время как на других пунктах пропуска на польском направлении – очереди отсутствуют.

На границе со Словакией в "Малом Березном" и "Малых Селменцах" без очередей. В пункте пропуска "Ужгород" ожидают 15 легковых автомобилей и 2 автобуса, пешеходы отсутствуют.

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На венгерско-украинском направлении очереди наблюдаются в четырех пунктах пропуска. В частности, в "Тисе" в очередях стоят 20 автомобилей, в "Косино" – 10. Кроме того, в "Лужанке" образовалась очередь также из 10 автомобилей, а в "Вилке" – из 15.

На границе с Румынией очереди есть только на пункте пропуска "Порубное" – 15 автомобилей. В то же время в пунктах пропуска на молдавском направлении очередей не наблюдается вообще.

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Автор: 

Госпогранслужба (6585) граница (5305) очередь (250)


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Топ комментарии
+8
Це квартал 95 їде на гастролі.
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15.08.2022 09:54 Ответить
+7
Блин , хто пише назви? 20 авто на КП - це черга із 100 авто ????

🤣🤣🤣утворилися черги із понад сотні автомобілів Джерело:
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15.08.2022 09:54 Ответить
+6
..хіба це черга?
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15.08.2022 09:53 Ответить
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..хіба це черга?
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15.08.2022 09:53 Ответить
Це квартал 95 їде на гастролі.
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15.08.2022 09:54 Ответить
Ні , це глядачі на їхні концерти їдуть . 73процентні .
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15.08.2022 10:05 Ответить
https://fb.watch/eVGrN6IILn/
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15.08.2022 10:05 Ответить
Блин , хто пише назви? 20 авто на КП - це черга із 100 авто ????

🤣🤣🤣утворилися черги із понад сотні автомобілів Джерело:
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15.08.2022 09:54 Ответить
Не полінився, підрахував. У статті переховано 9 автобусів і 110 автівок. Вказано саме "черги". Отже помилок у назві немає. Хоча чувство гумора у автора присутнє.
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15.08.2022 10:00 Ответить
Опанувати українську не просто, тим більш коли вчився в російськомовній школі та ще все життя прожив у такому середовищі. Але помилка у назві є. Треба писати "з понад", а не "із понад".
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15.08.2022 10:17 Ответить
Болгарсько турецький кордон - 12 ‼️‼️‼️ корідорів , ТИСЯЧІ АВТО З ЕС ІДУТЬ У ВІДПУСКУ .
30 хвилин тривае прохід кордону - ВОТ чому потрібно вчитись українським прикордонникам .

30 хвилин - це не черга - тількі паспорт показуешь , вони його сканують - і все.

в Україні на кордоні 100 авто на одному КП будуть стоять місяц
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15.08.2022 10:25 Ответить
Ну що ж з Святом Війська Польського. Дякую за підтримку України і за притулок для її біженців. Разом до Перемоги
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15.08.2022 10:04 Ответить
Люди їдуть на роботу,все нормально,де їм діватися,живу коло паспортного столу,вдень і вночі черга за загран паспортами,чого тільки там в черзі не почуєшь,плани наполеонів по підкоренню Європи..
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15.08.2022 10:10 Ответить
Отак потихеньку і відновлюється Річ Посполита,без кацапів і їхнйого руського гидотного миру..
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15.08.2022 10:17 Ответить
Ідуть не тількі у Польщу
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15.08.2022 10:34 Ответить
Так звичайно,не тільки в Польшу,а по всій Європі,але саме в Польші до наших людей ставляться як до рідних,всі іньші країни приймають наших як гостей,довгостроково саме з Польши є шанс заціпится надовго в Европі.
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15.08.2022 11:13 Ответить
та постійно такі черги.
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15.08.2022 10:13 Ответить
Брехня , на пункті пропуску Порубне стоїть черга з України 25 км з вантажних автомашин , на в'їзд в Україну 20 км з вантажних автомобілей . В основному це машини з зерном і паливом, які дуже потрібні Україні (валютна виручка і енергоносії ).Привіт ціні на енергоносії і 10% податку на валюту для імпорта. Водії в черзі проводять до 5 днів. І вирішувати цю проблему ніхто не збирається. А проблема вирішується : збільшенням кількості пунктів пропуску , штатної кількості прикордонників , митників в пунктах пропуску, які займаються оформлення вантажів ,створення терміналів, де могли б оформлятись зерно , паливо за межами пункту пропуску і слідувати колонами закордон . Така домовленість і технологічні схеми повинні бути двохсторонні. І питання черг буде зняте. Для цього не потрібно домовлятись з Туреччиною , ООН і Росією. Якщо величезні черги на кордоні і нічого не робиться для вирішення проблеми це комусь дуже вигідно.
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15.08.2022 10:22 Ответить
Якщо величезні черги на кордоні і нічого не робиться для вирішення проблеми це комусь дуже вигідно.‼️‼️‼️

100 балів
грузи дійсно стоять на митниці по 5 днів, і дійсно нічого не робиться

⁉️⁉️⁉️А ДЕ ТОЙ ПРИДУРОК НАЙЕМ , який так турбувався

що АВТО ІЗ НУЛЬОВИМ РОЗМИТНЕННЯМ заважають грузовим вантажам і роблять чергу? лишив українців дешевих авто , а черги не зникли . НО ЦЕ корупціонера Найема , виполнившего заказ АВТОБАРИГ вже не турбуе
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15.08.2022 10:33 Ответить
Шановна! Кого Ви збільшувати пропонуєте? Прикордонників? Митників? Іх як мишей у зерносховищі на кожному пункті перетину. Особиво прикордонників!! У закритих для міжнародних польотів аеропортах сидять десятки прикордонників та митників! Чернівці...Івано_Франківськ... Ужгород... Те що на румунсько-українському кордоні з румунської сторони робить дві людини..у нас мінімум десять... І вони дублюють один одного. Згадайте у Порубному... Вас при в*їзді зустрічають аж ТРИ прикордонника ...щоб записати номер Вашої автівки і дати папірець. І випускають Вас теж пара... щоб забрати папірець. То що НІЧОГО НЕ РОБИТСЯ ... це реальний факт.
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15.08.2022 11:45 Ответить
Ми говоримо про вантажні перевезення товарів в Україну і із Україну. Не про вашу персону, яка з відкісь прилетіла в Європі і навколо якої всі бігали , хоча дуже сомніваюсь. Мова іде про створення нових пунктів пропуску ( а вони без прикордонників і митників не працюють) ,програмного забезпечення , нових робочих місць , обладнаних ******** технікою. І оформляти вантажні перевезення товарів не дуже просто, тут не один місяць потрібно вчитись. Зверніть увагу , як всі в Європі прикордоники працюють, вони сканують паспорти ( що значно прискорюює оформлення ), а наші вносять дані вручну з клавіатури.
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15.08.2022 21:03 Ответить
... у Порубному черги зі сторони Румунії легкових з десяток та пара автобусів... і з півсотні вантажівок. Зі сторони України легковиків трохи та автобусів. А от ВАНТАЖНА!! черга закінчується аж під самими Чернівцями. Люди стоять по ПЯТЬ!! --СІМ!! суток. Це наша зелена митниця *ОПІКУЄТЬСЯ* швидким контролем та пропуском вантажів !! У румунів на легкові авто працює дві людини....і все поспівають... у нас три митника і аж ДЕВЯТЬ!!! прикордонників!!! Один з напарником видає папірець на в*їзді... третій показує до якого віконця ставати... трое сидять у приміщенні... але працює з документами один...далі на папірці ставять печатку... яку забирають на виїзді з пункту. А прилетіли до одного з аеропортів Західної України.... не повірити... прибігло до літака біля десятка прикордонників та прикордонниць... та з пяток митників... І фоторгафують всі технологічні люки... риються де тільки можливо і митники і прикордонники..))) Велике щастя, що зброю везуть не прямо в Україну літаками. А то вона місяцями б добиралася до ЗСУ.
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15.08.2022 10:40 Ответить
5-7 діб черга на паром в Орлівці(румунський кордон)
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15.08.2022 10:44 Ответить
..20 хвилин.. Паром румуно-болгарський кордон у Селістрі..., Аж вити хочеться від зеленої влади паскуд.
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15.08.2022 11:36 Ответить
який бовдур написав таку назву до цієї інформації?
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15.08.2022 10:42 Ответить
дети за рулем, а мамки на переднем сидении
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15.08.2022 10:54 Ответить
Маринують людей, щоб Шмига переможно запустив анонсовану електронну чергу.
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15.08.2022 11:26 Ответить
 
 