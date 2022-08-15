Перед пунктами пропуска на выезд из Украины образовались очереди из более сотни автомобилей и 9 автобусов
На утро понедельника, 15 августа, перед пунктами пропуска с соседними государствами на выезд из Украины образовались очереди из автомобилей и автобусов, пешеходов нет.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины, передает Цензор.НЕТ.
Так, на границе с Польшей перед ЧП "Устилуг" ожидают 20 легковых автомобилей. В "Шегинях" образовалась очередь из 2 автобусов, в "Рава-Русской" – из 5. В то время как на других пунктах пропуска на польском направлении – очереди отсутствуют.
На границе со Словакией в "Малом Березном" и "Малых Селменцах" без очередей. В пункте пропуска "Ужгород" ожидают 15 легковых автомобилей и 2 автобуса, пешеходы отсутствуют.
На венгерско-украинском направлении очереди наблюдаются в четырех пунктах пропуска. В частности, в "Тисе" в очередях стоят 20 автомобилей, в "Косино" – 10. Кроме того, в "Лужанке" образовалась очередь также из 10 автомобилей, а в "Вилке" – из 15.
На границе с Румынией очереди есть только на пункте пропуска "Порубное" – 15 автомобилей. В то же время в пунктах пропуска на молдавском направлении очередей не наблюдается вообще.
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🤣🤣🤣утворилися черги із понад сотні автомобілів Джерело:
30 хвилин тривае прохід кордону - ВОТ чому потрібно вчитись українським прикордонникам .
30 хвилин - це не черга - тількі паспорт показуешь , вони його сканують - і все.
в Україні на кордоні 100 авто на одному КП будуть стоять місяц
100 балів
грузи дійсно стоять на митниці по 5 днів, і дійсно нічого не робиться
⁉️⁉️⁉️А ДЕ ТОЙ ПРИДУРОК НАЙЕМ , який так турбувався
що АВТО ІЗ НУЛЬОВИМ РОЗМИТНЕННЯМ заважають грузовим вантажам і роблять чергу? лишив українців дешевих авто , а черги не зникли . НО ЦЕ корупціонера Найема , виполнившего заказ АВТОБАРИГ вже не турбуе