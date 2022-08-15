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Новости Война
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Оккупанты обстреливают Салтовский район Харькова, 5 раненых. Прилет на крышу девятиэтажки. ВИДЕО (обновлено)

В настоящее время российские оккупанты наносят удары по Харькову. По обновленной информации, в результате обстрела ранены 5 человек.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Внимание, жители Салтовского района, находитесь в укрытиях!", - отметил он.

В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате обстрела Салтовского района города два человека получили ранения.

"Обстрел Салтовского района. Двое раненых. Снова рядом с остановкой общественного транспорта", - написал он.

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Позже Терехов сообщил, что в Салтовском районе обстреляна девятиэтажка, прилет на крышу, предварительно без жертв.

"Горит гаражный кооператив. Прошу всех быть осторожными", - обращается он к жителям города. 

По словам Терехова, еще по одному адресу в Салтовском районе прилет во двор, посекло машины, выбиты в доме окна, пострадала детская площадка. Предварительно без жертв.

"Никаких военных объектов там не было и быть не могло. Говорил с первого дня и не устану повторять – эта война геноцид и уничтожение украинского народа", – замечает Терехов.

По обновленной информации от Терехова, в результате утренних обстрелов пятеро харьковчан ранены.

"Все госпитализированы, с ними работают врачи. Надеюсь, их количество не увеличится", - добавил глава города. 

армия РФ (19703) обстрел (27913) Харьков (7584) Терехов Игорь (258) Синегубов Олег (560)


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Топ комментарии
+3
На щастя над містом не літає їхня авіація, як це було на початку війни. Якби вдалося відсунути їх до кордону, то ми б могли взяти під вогневий контроль ту частину території, з якої ведеться обстріл наприклад ураганами. Звичайно від ракет це не убезпечить, але суттєво б зменшило небезпеку.
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15.08.2022 11:20 Ответить
+3
Які питання у харків'ян і до кого?

ЗЕкоманда - 42.72%
ОПЗЖ - 26, 55%
-------------------------------
69,27%

Бойко Юрій
Рабінович Вадим
Медведчук Віктор
Королевська Наталія
Льовочкін Сергій
Німченко Василь
Шуфрич Нестор
Кива Ілля
Ларін Сергій
Дунаєв Сергій
Козак Тарас
Столар Вадим
Іоффе Юлій
Папієв Михайло
Абрамович Ігор
Ісаєнко Дмитро
Скорик Микола
Суркіс Григорій
Кісільов Ігор
Загородній Юрій
Бурміч Анатолій
Льовочкіна Юлія
Колтунович Олександр
Мамка Григорій
Кальцев Володимир
Павленко Юрій
Приходько Наталія
Чорний Віктор
Борт Віталій
Макаренко Михайло
Волошин Олег
Плачкова Тетяна
Пузанов Олександр
Мамоян Суто
Кузьмін Ренат
Качний Олександр
Славицька Антоніна
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15.08.2022 11:44 Ответить
+2
З таки темпами Харків чекає жахлива депопуляція ... навіть і півмільйона населення не буде
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15.08.2022 11:09 Ответить
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З таки темпами Харків чекає жахлива депопуляція ... навіть і півмільйона населення не буде
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15.08.2022 11:09 Ответить
Головне постійно лохам вішати локшину на вуха про якесь там відновлення міста.
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15.08.2022 11:15 Ответить
Які питання у харків'ян і до кого?

ЗЕкоманда - 42.72%
ОПЗЖ - 26, 55%
-------------------------------
69,27%

Бойко Юрій
Рабінович Вадим
Медведчук Віктор
Королевська Наталія
Льовочкін Сергій
Німченко Василь
Шуфрич Нестор
Кива Ілля
Ларін Сергій
Дунаєв Сергій
Козак Тарас
Столар Вадим
Іоффе Юлій
Папієв Михайло
Абрамович Ігор
Ісаєнко Дмитро
Скорик Микола
Суркіс Григорій
Кісільов Ігор
Загородній Юрій
Бурміч Анатолій
Льовочкіна Юлія
Колтунович Олександр
Мамка Григорій
Кальцев Володимир
Павленко Юрій
Приходько Наталія
Чорний Віктор
Борт Віталій
Макаренко Михайло
Волошин Олег
Плачкова Тетяна
Пузанов Олександр
Мамоян Суто
Кузьмін Ренат
Качний Олександр
Славицька Антоніна
показать весь комментарий
15.08.2022 11:44 Ответить
ви клоун чи так?

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15.08.2022 12:10 Ответить
И все живы, за кордоном, с паспортами на выбор, бабла в банках лярды, тут шестерки стерегут бизнес, и знаем где---ну какие коменты?
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15.08.2022 22:29 Ответить
Харків поки що не зруйнований повністю тому, що набагато більший, ніж той Маріуполь.
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15.08.2022 11:10 Ответить
На щастя над містом не літає їхня авіація, як це було на початку війни. Якби вдалося відсунути їх до кордону, то ми б могли взяти під вогневий контроль ту частину території, з якої ведеться обстріл наприклад ураганами. Звичайно від ракет це не убезпечить, але суттєво б зменшило небезпеку.
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15.08.2022 11:20 Ответить
Добре, що бувають люди, які це розуміють. А у Генштабі, думають інакше. Тупін потихеньку своїми ракетами з бєлгорода, і без ураганів, зруйнує місто вщент.
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15.08.2022 12:07 Ответить
а кто же тогда сдерживает этот "русский мир", чтобы он не пришел на запад Украины? эти, как вы выразились, "чужие" умирают на фронте, чтобы таким как вы, типа "своим", хорошо елось и спалось. хватит уже всех мазать дерьмом, и раскалывать страну в угоду агрессору. "чужой" для украинцов может быть только "за поребриком" и тех кто им прислуживает. и кстати, у вас там тоже "*******" хватает, готовых недорого продаться за "угорский мир"...
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15.08.2022 17:06 Ответить
 
 