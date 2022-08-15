Оккупанты обстреливают Салтовский район Харькова, 5 раненых. Прилет на крышу девятиэтажки. ВИДЕО (обновлено)
В настоящее время российские оккупанты наносят удары по Харькову. По обновленной информации, в результате обстрела ранены 5 человек.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Внимание, жители Салтовского района, находитесь в укрытиях!", - отметил он.
В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате обстрела Салтовского района города два человека получили ранения.
"Обстрел Салтовского района. Двое раненых. Снова рядом с остановкой общественного транспорта", - написал он.
Позже Терехов сообщил, что в Салтовском районе обстреляна девятиэтажка, прилет на крышу, предварительно без жертв.
"Горит гаражный кооператив. Прошу всех быть осторожными", - обращается он к жителям города.
По словам Терехова, еще по одному адресу в Салтовском районе прилет во двор, посекло машины, выбиты в доме окна, пострадала детская площадка. Предварительно без жертв.
"Никаких военных объектов там не было и быть не могло. Говорил с первого дня и не устану повторять – эта война геноцид и уничтожение украинского народа", – замечает Терехов.
По обновленной информации от Терехова, в результате утренних обстрелов пятеро харьковчан ранены.
"Все госпитализированы, с ними работают врачи. Надеюсь, их количество не увеличится", - добавил глава города.
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