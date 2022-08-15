"Слуга народа" Красов на скорости под 200 км/ч попал в ДТП в Житомирской области, - СМИ
Нардеп от "Слуги народа" Алексей Красов 14 августа попал в ДТП Житомирской области.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП.
Источники издания заявили, что ДТП произошло возле села Броники Житомирской области.
По данным одного из источников, Красов ехал на большой скорости, около 200 км/час, у депутата сломан нос и рука.
В пресс-службе фракции "Слуги народа" подтвердили факт ДТП.
"Транспортное происшествие действительно имело место. У депутата сломана рука, но от госпитализации он отказался. Если были нарушения со стороны нашего коллеги, то он обязательно будет отвечать. По нашей информации, сейчас других пострадавших нет", - сказали в "СН".
Топ комментарии
+51 CrossFirenko
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+45 валерий коренев #331462
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+37 Лаур
показать весь комментарий15.08.2022 12:28 Ответить Ссылка
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і тіхонєчка в лєсок аташол.....
а як перевірка на алко/нарко????
***** Зецыцьки!!!!
То воно з "кважиздкими" патізанами розмовляло...
73%... а это почти 80%...с которыми одержал раБеду картофельный брат Ze Лукашеску в браццкой белораше...
І що значить якщо були порушення. А швидкість 200 км/г це не порушення?
Зато на блокпостах за ремені безпеки взялись бо ввели плани на 50 протоколів на добу.
****** країна