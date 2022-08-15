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Новости ДТП
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"Слуга народа" Красов на скорости под 200 км/ч попал в ДТП в Житомирской области, - СМИ

красов,слуга

Нардеп от "Слуги народа" Алексей Красов 14 августа попал в ДТП Житомирской области.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП.

Источники издания заявили, что ДТП произошло возле села Броники Житомирской области.

По данным одного из источников, Красов ехал на большой скорости, около 200 км/час, у депутата сломан нос и рука.

В пресс-службе фракции "Слуги народа" подтвердили факт ДТП.

"Транспортное происшествие действительно имело место. У депутата сломана рука, но от госпитализации он отказался. Если были нарушения со стороны нашего коллеги, то он обязательно будет отвечать. По нашей информации, сейчас других пострадавших нет", - сказали в "СН".

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Автор: 

депутат (3320) ДТП (7687) Слуга народа (2636)


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Топ комментарии
+51
Вже всі, хто йому там перешкоджав затримані? Свідки вже арештовані? Це ж слуга, зелена кнопочка!
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15.08.2022 12:23 Ответить
+45
Плять, живучие твари у слуг дьявола!!!!!
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15.08.2022 12:23 Ответить
+37
Ще одне недолуге бидло "любіт скорасть.." Автопарк - в пользу ЗСУ !
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15.08.2022 12:28 Ответить
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в Білорусь тікав походу-
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15.08.2022 12:20 Ответить
неділя, схоже на шашлик запізнювався
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15.08.2022 15:15 Ответить
Вже всі, хто йому там перешкоджав затримані? Свідки вже арештовані? Це ж слуга, зелена кнопочка!
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15.08.2022 12:23 Ответить
Плять, живучие твари у слуг дьявола!!!!!
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15.08.2022 12:23 Ответить
Подушка гарна.
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15.08.2022 12:25 Ответить
А главное, без мозгов, коль ничего не сотрясено!
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15.08.2022 13:50 Ответить
какой руzzкі нє любіт бистрой есди?
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15.08.2022 14:03 Ответить
Даже не жалко....
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15.08.2022 12:24 Ответить
Жалко что живой.
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15.08.2022 12:30 Ответить
Одна радость в комментах,и "добрые пожелания здоровья"кто нами руководит!?люди злые на них!
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15.08.2022 14:17 Ответить
Жаль, что не убился, бл@дина!!
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15.08.2022 12:36 Ответить
"НЕ вбився? Яка сумна новина!"
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15.08.2022 12:28 Ответить
Ще одне недолуге бидло "любіт скорасть.." Автопарк - в пользу ЗСУ !
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15.08.2022 12:28 Ответить
Рука зламана, а мозок не постраждав через його відсутність...
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15.08.2022 12:29 Ответить
"відмовився від госпіталізації...."
і тіхонєчка в лєсок аташол.....
а як перевірка на алко/нарко????
***** Зецыцьки!!!!
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15.08.2022 12:30 Ответить
Правильный вопрос,под чем он?
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15.08.2022 14:19 Ответить
він про себе пише, що він волонтер
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15.08.2022 12:30 Ответить
Ого,у зеленых есть волонтеры? А где,"на партизанской основе" в Раде?
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15.08.2022 12:36 Ответить
Он в танке горел!
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15.08.2022 12:43 Ответить
як і коля-"каклєта" , волантьоріл всей семейкой на "мукачєвсько - варшавськіх франтах" картковим туризмом ...
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15.08.2022 12:53 Ответить
В лєс уже ушол?
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15.08.2022 12:31 Ответить
Там Трухін сидить.
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15.08.2022 12:44 Ответить
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16.08.2022 10:23 Ответить
В лес тихонько уйдёт и всё
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15.08.2022 12:33 Ответить
хай пі#тує - розмінує пару "секреток" і вже хоч якась буде користь з недолугого..
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15.08.2022 12:42 Ответить
а чому пресслуба слуг уродів не згадує, що винуватець ДТП відмовився від тестування на алкоголь?
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15.08.2022 12:41 Ответить
Єто не важно.
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15.08.2022 12:45 Ответить
І не на часі!
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15.08.2022 12:49 Ответить
живучий... або швидкість під 200 - фейк.
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15.08.2022 12:46 Ответить
По характера травм - хтось иному добряче намилив мордяку й копнякiв надавав..А зара буде писали ,що на гонках "Формули-1" *********..
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15.08.2022 13:48 Ответить
На цьому фоні виникає банальне питання: в Україні 73% повірили зечмоням,чи у нас в країні 73% зечмонь?
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15.08.2022 12:48 Ответить
Согласно исследованиям итальянского учёного Карло Чиполла независимо от национальности, образования, гендерного признака, примерно 75% людей на земном шаре от рождения не способны к критическому мышлению, в них можно его только воспитать, но далеко не все методы воспитания и образования нацелены на его развитие. Украинская и роССийская системы образования также сим себя не обременяют. ДЕЛАЙ ВЫВОД! ))
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15.08.2022 13:56 Ответить
вывод: все кацапы и белорусы должны сдохнуть
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15.08.2022 14:06 Ответить
у депутата зламаний ніс і рука - мабуть козявки ковиряв на швидкості 200км/г......
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15.08.2022 12:51 Ответить
Ні!
То воно з "кважиздкими" патізанами розмовляло...
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15.08.2022 13:08 Ответить
Недавно Мілованов провіряв рекцію народу на ідею забирати авто на армію.Ось йому зустічна ідея-забрати всі авто без виключення у пліснявих(і у Мілованова) і передати в ВСУ.Бо жаби зелені за кермом-загроза для суспільства.Нехай на веліках їздять,як їх лідор,Хоч якась користь буде від шапіто
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15.08.2022 12:53 Ответить
о, подоляківські вже підтягнулися вигороджувати свою гниду.
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15.08.2022 13:03 Ответить
.......Якщо були порушення нашого колеги.... -А швидкість під 200 км це не порушення?
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15.08.2022 12:58 Ответить
Від госпіталізації відмовився боявся що добьють
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15.08.2022 13:18 Ответить
на БМП его..пусть гоняет!
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15.08.2022 13:27 Ответить
ЗеКодломойский обещал путлеру шо своих слуг дьявола он не посадит...и не обидит свой родной пролетайрят краснопузый верит Зе...
73%... а это почти 80%...с которыми одержал раБеду картофельный брат Ze Лукашеску в браццкой белораше...
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15.08.2022 13:33 Ответить
Стовп заарештований, дерево спиляли
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15.08.2022 13:35 Ответить
Надо меньше пить! Надо меньше пить...
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15.08.2022 13:44 Ответить
Він напевно тихенько в ліс відійшов. Тому і немає постраждалих.
І що значить якщо були порушення. А швидкість 200 км/г це не порушення?
Зато на блокпостах за ремені безпеки взялись бо ввели плани на 50 протоколів на добу.
****** країна
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15.08.2022 13:46 Ответить
Можно только гадать из какого материала у этого очередного =слуги= дебила сделана голова, коль она целая и пострадал только нос (при такой скорости и подушки безопасности не большой помощник), но точно можно сказать, что в голове у него нет мозгов, коль о сотрясении мозга нет речи! ))
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15.08.2022 13:48 Ответить
Шкода, що не здох.
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15.08.2022 13:50 Ответить
Шкода , що башку не зламав 😠
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15.08.2022 14:01 Ответить
В следующий раз всё будет нормально.
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15.08.2022 14:02 Ответить
Ну й живуча ця сволота!
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15.08.2022 14:04 Ответить
Воно хоча б нікого не вбило?
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15.08.2022 14:15 Ответить
А мозок в депутата не зламаний?
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15.08.2022 14:19 Ответить
На Ланосі мабуть пер?... В мене на спідометрі Ланоса написано 220 км/год
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15.08.2022 14:33 Ответить
Прочитала Демусика коменты и подумала: "Злые они какие... Вот уйдут от них все депутаты, обидятся и уйдут!"
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15.08.2022 14:34 Ответить
Скотиняка.. А я собі не можу нічого такого дозволити що навіть 200т їде, не те що влупитися кудись. І випустять козодоя..
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15.08.2022 14:51 Ответить
Сумно шо башку свою дурну зєлєну нє зломав.
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15.08.2022 15:13 Ответить
Погано,що не здох...
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15.08.2022 15:26 Ответить
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15.08.2022 16:19 Ответить
 
 