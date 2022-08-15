Если "Слуги народа" хотят реальной реформы судебной системы - следует начать с назначения Маселко членом ВСП, - Бутусов
Сегодня Верховная Рада должна голосовать за членов Высшего Совета правосудия. Адвокат Роман Маселко кандидатура с репутацией, которая не вызывает никаких сомнений.
Об этом сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Сегодня важный тест для Верховной Рады. День голосования за членов Высшего Совета правосудия. Среди кандидатов есть человек, репутация которого не вызывает сомнений - это Роман Маселко. Если "Слуги народа" хотя бы во время смертельной войны начнут что-то делать для реальной реформы судебной системы, то начинать это нужно именно с назначения таких людей как Роман. А не с тех марионеток, которыми Ермак, Татаров, Смирнов или Зеленский руководят по звонку, чтобы наказывать и миловать, кого пожелают", - пишет он.
"Надеюсь, здравый смысл восторжествует, и депутаты почувствуют собственную ответственность за наше будущее, и примут справедливое решение, которое станет первым шагом в укреплении доверия к судебной системе", - резюмирует журналист.
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(с) Я!
вибори зё в 2019 були постановкою, імітацією всенародного обурення..
А правда така: нині в Пісках, раніш у Маріуполі, Северодонецьку знищують найвмотивованіших, найпасіонарніших, справжніх українців.. "денацифікують".
офіс просто грає патріотизм, бо це легко, грати та імітувати.
Це все вже системний іловайськ..
Давайте виходити з реалій.
Починати потрібно з нових виборів і визнати свою помилку (якщо це помилка, а не зрада...) в 2019-му.
Забанять хлопця, він надто світлий для цього кодла змііного.