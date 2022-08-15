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Если "Слуги народа" хотят реальной реформы судебной системы - следует начать с назначения Маселко членом ВСП, - Бутусов

маселко

Сегодня Верховная Рада должна голосовать за членов Высшего Совета правосудия. Адвокат Роман Маселко кандидатура с репутацией, которая не вызывает никаких сомнений.

Об этом сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Сегодня важный тест для Верховной Рады. День голосования за членов Высшего Совета правосудия. Среди кандидатов есть человек, репутация которого не вызывает сомнений - это Роман Маселко. Если "Слуги народа" хотя бы во время смертельной войны начнут что-то делать для реальной реформы судебной системы, то начинать это нужно именно с назначения таких людей как Роман. А не с тех марионеток, которыми Ермак, Татаров, Смирнов или Зеленский руководят по звонку, чтобы наказывать и миловать, кого пожелают", - пишет он.

"Надеюсь, здравый смысл восторжествует, и депутаты почувствуют собственную ответственность за наше будущее, и примут справедливое решение, которое станет первым шагом в укреплении доверия к судебной системе", - резюмирует журналист.

Читайте также: "Слуги народа" хотят провалить голосование за назначение адвоката Маселко членом ВСП, потому что им "надо свой человек на порешать", - волонтер Синицын

Автор: 

ВР (29286) Бутусов Юрий (4385) Высший совет правосудия (568) Маселко Роман (94)


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Топ комментарии
+19
"Якщо ви хочете виглядати розумними, ви повинні перестати думати, що Слуги хочуть якісь реформи!"
(с) Я!
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15.08.2022 12:25 Ответить
+14
Як би хотіли, то вже 3 роки проводили б реформи, а по факту суцільний звіздьож.
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15.08.2022 12:25 Ответить
+11
какие нах слуги ? это регионалы - 2.
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15.08.2022 12:25 Ответить
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Здоровий глузд?
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15.08.2022 12:24 Ответить
"Якщо ви хочете виглядати розумними, ви повинні перестати думати, що Слуги хочуть якісь реформи!"
(с) Я!
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15.08.2022 12:25 Ответить
Як би хотіли, то вже 3 роки проводили б реформи, а по факту суцільний звіздьож.
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15.08.2022 12:25 Ответить
какие нах слуги ? это регионалы - 2.
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15.08.2022 12:25 Ответить
толку від якогось маселка, якщо Україною керує кремлівський пдорас дєрьмак.
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15.08.2022 12:26 Ответить
Здоровий глузд,відповідальність,реформи і зелені слуги-поняття не сумістні.Там більшість тупе сміття,яке зібрали по всіх помийках України,максимум що вони вміють-читати по складах,не розуміючи значення прочитаного.Чекати від нах свідомого голосування смішно.Плісняві голосують за наказом,що завгосп накаже,те й проголосують,не вникаючи в зміст і наслідки
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15.08.2022 12:30 Ответить
"від них"-описка
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15.08.2022 12:31 Ответить
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15.08.2022 13:58 Ответить
Вигнали зі школи з початкових класів.
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15.08.2022 16:51 Ответить
Уже тільки за те що шановні пан Бутусов, па Сенцов просять за шановного пана Маселка, приручені депутати, яких переважна більшість у парламенті "проголосують" на угоду тому ж Дєрмаку і Янелоху за іншу, за їх кандидатуру. Війна для цього шобла не аргумент, адже ніхто, ні вони самі, ні їхні рідні від війни страждати не збирались і не збираються, хіба які незначні незручності.
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15.08.2022 12:31 Ответить
Так! Незручностi великi - борода i футболки-хакi!
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15.08.2022 13:45 Ответить
зелені слуги не будують Україну за відомими лекалами Заходу. Це подальша імітація реформ та ріст нових олігархів - apaxaмій, єрмаків, арістовичів поряд з їх власниками - коломойськими, пінчуками, фірташами..
вибори зё в 2019 були постановкою, імітацією всенародного обурення..
А правда така: нині в Пісках, раніш у Маріуполі, Северодонецьку знищують найвмотивованіших, найпасіонарніших, справжніх українців.. "денацифікують".
офіс просто грає патріотизм, бо це легко, грати та імітувати.
Це все вже системний іловайськ..
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15.08.2022 12:41 Ответить
А якщо НЕ хочуть ?
Давайте виходити з реалій.
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15.08.2022 12:41 Ответить
один Маселко, навіть, якщо буде включений до складу ВРП - там нічого не зробить. Ну, хіба що скандалитиме.

Починати потрібно з нових виборів і визнати свою помилку (якщо це помилка, а не зрада...) в 2019-му.
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15.08.2022 12:45 Ответить
Потрібні швидкі перевибори зелених брехливих мавп.
Забанять хлопця, він надто світлий для цього кодла змііного.
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15.08.2022 12:48 Ответить
100%
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15.08.2022 13:02 Ответить
Ну вообще-то зеленое болото нужно постепенно очищать,это было-бы первым шагом.
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15.08.2022 13:06 Ответить
ЗЕлуплений кагал нізащо не погодиться, що такі люди як Маселко мали відношення до реформування рептильної судової гілки влади.
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15.08.2022 13:10 Ответить
Бутусов - неисправимый оптимист.
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15.08.2022 13:41 Ответить
Вже призначили.
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15.08.2022 16:53 Ответить
Тут суть в слові «якщо».
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15.08.2022 13:56 Ответить
 
 