Если "Слуги народа" хотят реальной реформы судебной системы - следует начать с назначения Маселко членом ВСП, - Бутусов

Сегодня Верховная Рада должна голосовать за членов Высшего Совета правосудия. Адвокат Роман Маселко кандидатура с репутацией, которая не вызывает никаких сомнений.

Об этом сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Сегодня важный тест для Верховной Рады. День голосования за членов Высшего Совета правосудия. Среди кандидатов есть человек, репутация которого не вызывает сомнений - это Роман Маселко. Если "Слуги народа" хотя бы во время смертельной войны начнут что-то делать для реальной реформы судебной системы, то начинать это нужно именно с назначения таких людей как Роман. А не с тех марионеток, которыми Ермак, Татаров, Смирнов или Зеленский руководят по звонку, чтобы наказывать и миловать, кого пожелают", - пишет он.

"Надеюсь, здравый смысл восторжествует, и депутаты почувствуют собственную ответственность за наше будущее, и примут справедливое решение, которое станет первым шагом в укреплении доверия к судебной системе", - резюмирует журналист.

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