Россия ворует у Украины природные ресурсы на десятки триллионов долларов, - The Washington Post
Россия ворует не только украинское зерно и металл, но также захватила территории, богатые полезными ископаемыми. Ранее это было основой украинской экономики.
Об этом идет речь в статье The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.
"Россия получила контроль над некоторыми из самых богатых полезными ископаемыми земель в Европе. В Украине находятся одни из крупнейших в мире запасов титановой и железной руды, месторождения неиспользованного лития и огромные залежи угля. В совокупности они стоят десятки триллионов долларов", - пишет издание.
Львиная доля угольных месторождений, которые на протяжении десятилетий обеспечивали важнейшую сталелитейную промышленность Украины, сосредоточена на востоке, на территориях, оккупированных Москвой, указывают журналисты. Теперь же Россия хочет запустить экономику на захваченных территориях – для этого она попытается возобновить добычу руды и даже запустить в работу металлургический завод в Мариуполе. Но это ей не удастся, уверены эксперты, опрошенные изданием.
"Стремясь оживить экономику на захваченных территориях, Россия может попытаться возобновить добычу полезных ископаемых и производство стали, как это, по всей видимости, было сделано на одном из двух крупных металлургических заводов в захваченном Мариуполе. Однако Кремль столкнется со значительными логистическими проблемами, в том числе, с отсутствием доступа к предыдущим покупателям. К тому же, маловероятно, что россия сможет привлечь необходимые для добычи полезных ископаемых инвестиции", - подчеркивает издание.
Напомним, группа американских чиновников и аналитиков ISPR, занимающаяся документированием ограблений России на территории Украины, опубликовала отчет, где собраны доказательства по минимуму 50 случаев ограбления Россией украинского металла и зерна. Согласно данным группы, это мародерство нарушает сразу три статьи Женевской конвенции. Однако возможность привлечь агрессора к ответственности сохраняется: сейчас группа прорабатывает юридические механизмы, которые позволят Украине получить в качестве репарации замороженные активы РФ в США.
Как известно, Россия уже украла и вывезла в Ростов минимум три корабля металла, произведенного на комбинатах "Азовсталь" и "ММКИ" группы Метинвест, еще семь кораблей, груженые металлом, готовы к отплытию. В свою очередь, компания призвала международных партнеров не покупать металл сомнительного происхождения, который продает Россия, и сразу сообщать о фактах такой продажи.
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Теж мені секрет Полішинеля... (можна здогадатись: ця фігура - Патрушев). Навесні 1945-го до Алена Даллеса метнулись емісари від керівництва РСХА приблизно з такою ж ціллю, яку зараз переслідує путін - більш-менш достойно вийти з розпочатої військової авантюри.
Кремлівський карлик знає, що програє стратегічно, але дуже не хоче програвати Україні. А от "програти" НАТО виглядає для нього меншим із двох зол. Тому він зараз через свої спецслужби виходитиме на ЦРУ (з всього політичного істеблішменту США директор ЦРУ - найбільший "голуб" у порівнянні з "яструбами" Блінкеном і особливо Остіном) з метою спонукати Білий Дім заключити пакт про умови закінчення війни в Україні.
Які це будуть умови? Є інформація, що він хоче запропонувати піти з правобережної Херсонщини в обмін на Краматорськ і Слав`янськ, потім заморозити ситуацію і розпочати "мирні перемовини" щодо решти окупованих земель, а також майбутнього статусу України.
Хрєн. Почнемо з того, що з правобережної Херсонщини ми і так їх виб`ємо, а Краматорськ і Слав`янськ намірів здавати не маємо. Адміністрація Байдена теж на це не пристане, але контакти по лінії спецслужб з москвою підтримуватиме.
Головне, щоб вся ця гра не проходила без України. І цим з українського боку повинні обійматись умовні Кулєба, Буданов, Залужний, Марченко, а не Єрмак, Татаров, Арестович і Безугла. Бо на тлі військових дій починається тонка розвідувально-дипломатична гра, де з нашої сторони повинні бути профі, а не улюблені фрейліни президента. Скоро буде цікаво - як на полі бою, так і у кулуарних битвах. Гарантую».
Поки що виходить саме так. Справа цивілізованого світу - довести, що не так.
Інакше цивілізований світ чекає доля Донбасу.
Ничего удивительного ..нефть газы золото Алмазы принадлежат Якутии...
Самий богатой стране в Мире ..
Мавзолейное болото знаменито только вонючей рекой Мокша...потому и Мокшандия...
Вони ж навіть брухт крадуть в Маріуполі, та Бердянську!
Не пыздите.
Це було підгрунтям Ахметова, Новинского, Шуфричей и всех других пидоров.
Украинскому народу уже ничего не принадлежит.