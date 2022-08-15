Температура в квартирах киевлян может опуститься до +12 градусов, - советник ОП Страхова
Советник Офиса президента Виктория Страхова прогнозирует, что температура в квартирах киевлян зимой опустится до 12 градусов.
Так, Страхова прокомментировала пост "слуги народа" Галины Третьяковой, передает Цензор.НЕТ.
"Боюсь, что будет +12 максимум и подбираю портативную солнечную панель", - отметила советник ОП.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко попросил киевлян подготовить на зимний период теплую домашнюю одежду и одеяла.
Топ комментарии
+20 Чайка Київ
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Коваль коня кує, а жаба і свою ногу дає.
вешатьсяехать в Европу конечно особенно если дети неполнолетние
Краще ці гроші на ЗСУ відправили б, ніж на сонячні панелі, та перемогу приблизити.
А електрика - річ вартісна. в місяць можна й на пару тисяч гривень накрутити. І все одно буде холодно.
З.І. Ну якшо в Києві буде +12 , то шо вже казати за районі центри і села... Пісець посадкам...
Яка різниця +18-19 від Педалі чи +12 від цих відьом - платити будуть всі.
Если вырубится свет, газ и вода - то нужно из города уходить - дача, родственники-знаклмы в деревне и пр.
А если ограничится +12 - купите два мотка поролона щели затыкать, два больших мотка скотча - их заклеивать, и за батареи засуньте что-то теплоизолирующее, дабы внешние стены не греть. Для теплоизоляции особо холодных мест хорошо подходят пустые коробки из-под обуви.
Как-так.
Гарячий чай,каша.