Задержаны и выдворены из Украины два российских уголовника, которые пытались вступить в добровольческие батальоны Киева, - СБУ
СБУ разоблачила криминальных авторитетов из РФ, которые пытались вступить в добровольческие батальоны Киева. В Киеве задержаны два российских уголовника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, один из задержанных оказался гражданином РФ, находившимся в санкционном списке СНБО как криминальный авторитет, причастный к совершению тяжких преступлений. В этой связи у него был запрет на въезд в наше государство.
"Вторым злоумышленником является российский рецидивист, неоднократно приговоренный к тюремному заключению, в том числе за убийство. На территории Украины он также находился нелегально. Сотрудники Службы безопасности своевременно разоблачили потенциальную угрозу и задержали обоих злоумышленников", - говорится в сообщении.
В целях недопущения преступлений указанные лица были принудительно выдворены из Украины.
Подрывную деятельность врага предотвратили сотрудники СБУ при процессуальном руководстве прокуратуры.
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Скільки прикордонників персонально засуджено?
всякая шваль без понятия стает "авторитетом" (у кого только?))))
або підкинути щось та за грати запроторити??
Мабуть, особисто знають дєрьмака...
питання до зелених - ЧОМУ??‼️
до сраки (майже) такі акції, якщо велика зрада вирішується одним дзвінком секретарши з офісу преза