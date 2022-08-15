Задержаны и выдворены из Украины два российских уголовника, которые пытались вступить в добровольческие батальоны Киева, - СБУ

СБУ разоблачила криминальных авторитетов из РФ, которые пытались вступить в добровольческие батальоны Киева. В Киеве задержаны два российских уголовника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, один из задержанных оказался гражданином РФ, находившимся в санкционном списке СНБО как криминальный авторитет, причастный к совершению тяжких преступлений. В этой связи у него был запрет на въезд в наше государство.

"Вторым злоумышленником является российский рецидивист, неоднократно приговоренный к тюремному заключению, в том числе за убийство. На территории Украины он также находился нелегально. Сотрудники Службы безопасности своевременно разоблачили потенциальную угрозу и задержали обоих злоумышленников", - говорится в сообщении.

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В целях недопущения преступлений указанные лица были принудительно выдворены из Украины.

Подрывную деятельность врага предотвратили сотрудники СБУ при процессуальном руководстве прокуратуры.