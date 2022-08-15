В Дюссельдорфе демонтируют памятные знаки о побратимстве с Москвой, новым городом-побратимом станут Черновцы, - мэр Келлер

В Германии столица земли Северный Рейн-Вестфалия стала побратимом Черновцов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euronews.

Мэр Дюссельдорфа Штефан Келлер приказал снять и отправить на хранение все знаки, относящиеся к городу-побратиму Москве. Побратимство Дюссельдорфа с Москвой было приостановлено только спустя несколько дней после того, как Россия вторглась в Украину в феврале.

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Однако въездные знаки, символизирующие городское партнерство между Дюссельдорфом и Москвой, продолжали стоять, их снова и снова загрязняли или повреждали. Пять вывесок "Москва" властям пришлось открутить и сдать на ремонт.

Но повторное прикрепление уже удаленных знаков даст абсолютно неправильный сигнал. Поэтому, по словам Келлера, он также приказал демонтировать три других знака о побратимстве с Москвой.

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Вскоре установят указатели на новый украинский город-побратим Черновцы. Дюссельдорф решил взять себе за побратима город на Западе Украины, насчитывающий около 260 000 жителей, после приостановления партнерства с Москвой в феврале.

Своим решением столица земли Северный Рейн-Вестфалия посылает отчетливый сигнал против Москвы и российской захватнической войны в Украине.