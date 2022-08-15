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Новости Война
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Россия привлекает детей к передаче информации об ВСУ через игры в телефоне, - Вилкул

вілкул

Оккупанты придумали опасную игру для детей. На мобильный телефон посылают задание сфотографировать определенный объект. Детей привлекают через мобильные приложения и игры для корректировки огня.

Как сообщает Цензор НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом рассказал глава ОВА Кривого Рога Александр Вилкул в рамках национального телемарафона.

"Есть такая тема, это ФСБ придумала такую игру, в компьютере, Интернете, Telegram, якобы это квест, игра. Оккупанты не говорят, что это российская разведка. Надо сфотографировать объекты критической инфраструктуры, военные объекты, перемещение Вооруженных сил Украины, затем прислать и за это даже выплачивают денежное вознаграждение. Мы работаем с родителями, с воспитателями, с детьми, призываем проверять телефоны для того, чтобы это пресекать", — отметил он.

По его словам, кроме этого, в Кривом Роге ведется большая работа по поиску, обнаружению и обезвреживанию шпионов, а также агентов влияния РФ. Это одно из направлений работы наших спецслужб, но к этому присоединяются все горожане.

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"Есть специальный сайт, электронная почта, есть телефон, куда можно сообщить и помочь своему городу, своему селу. Когда подтверждается (информация о предателе — ред.), выплачивается денежное вознаграждение. Уже есть первые люди, по информации которых были обезврежены коллаборанты, они уже получили денежное вознаграждение. Они его перечислили на нужды ВСУ", — резюмировал Вилкул.

Вилкул Александр (475) информация (387) ФСБ (1943) игра (74) слив информации (64) ВСУ (6699)


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Топ комментарии
+6
Чому? Всім весь час було відомо, що Баканов зрадник. Якщо це не було відомо Зє - то це просто ще один доказ того, що президент у нас дурник.
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15.08.2022 13:42 Ответить
+5
дети от сепаров это те же вредители. Наказывать родителей нужно.
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15.08.2022 13:33 Ответить
+4
EVERGREEN🦠та чіпиналоб🇺🇦🇬🇧🇺🇸🇵🇱🇪🇪
@alehandroxx
·
12 год
Заслухайте Генин спіч про те, чому Зе звільнив Баканова.. це пзц якщо правда
https://twitter.com/alehandroxx/status/1558933630654750725
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15.08.2022 13:36 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
дети от сепаров это те же вредители. Наказывать родителей нужно.
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15.08.2022 13:33 Ответить
Ты не веришь в то, что у вполне патриотичных граждан может быть глупый и жадный до денег ребёнок?! Никогда не сталкивался с тем, что в семье родители и дети, братья и сёстры совершенно разные люди с разными взглядами?! Тогда ТЫ ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕШЬ!!!
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15.08.2022 13:41 Ответить
У патріотичних громадян може бути тне дуже розумна дитина, це факт. Але... Кли йде війна і по твоєму місту стріляють і ти знаєш про вади своєї дитини то може треба за тією дитиною приглядати? Може це і є частина батьківства?
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15.08.2022 13:56 Ответить
EVERGREEN🦠та чіпиналоб🇺🇦🇬🇧🇺🇸🇵🇱🇪🇪
@alehandroxx
·
12 год
Заслухайте Генин спіч про те, чому Зе звільнив Баканова.. це пзц якщо правда
https://twitter.com/alehandroxx/status/1558933630654750725
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15.08.2022 13:36 Ответить
Чому? Всім весь час було відомо, що Баканов зрадник. Якщо це не було відомо Зє - то це просто ще один доказ того, що президент у нас дурник.
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15.08.2022 13:42 Ответить
А взрослые в эти игры могут поиграть и указать указывать координаты несуществующих баз НАТО со 100500 хаймарсами?
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15.08.2022 13:40 Ответить
При фотосъёмке с включенной геолокацией ты не можешь корректировать координаты, потому либо сделаешь Украине и украинцам плохо, либо не будешь делать ничего. Третьего не дано!!!
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15.08.2022 13:43 Ответить
Тобто ви дійсно вважаете, що той кусочок програмного кода в вашому телефоні, який при включеній геолокації вписує в метаданні файлу зображення інфу про ваше гео, це щось абсолютно незбагненне і невідтворне?
А сам формат картинки - це закритий незламний сейф, в який ніяк неможливо втрутитись сторонній людині?
Як би це було треба СБУ для дезинформації ворога через їх же канал, то в фото блокпоста аж бігом можно було б виставити координати хоч того ж Кремля.
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15.08.2022 13:52 Ответить
не нужно недооценивать эти программы. Как минимум координаты можно скрытно сохранить в само изображение и информацию для контроля целостности. И подмена EXIF будет лишь сразу отправлять эти фото в отбраковку
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15.08.2022 16:22 Ответить
Печерський районний суд в ніч на 26 лютого обрав запобіжний захід для колишнього глави Генштабу ЗСУ Володимира Замани. Його заарештували. Таке рішення було прийнято щодо заміни, якого підозрюють у державній зраді.
Не смішіть якимись казками про Дітей - шпигунів, з них шпигуни, як з хвоста сито.
У ЗСУ третина генералітету і офіцерського складу, мають зв'язки з Рашею, вчилися, служили, мають друзів - товаришів по службі. Ось на цей контингент і спрямовані зусилля спецслужб, і спостереження, скажімо за нинiшнiм генералітетом, ведеться ще з часів совка. На кожного в / сл. відразу заводиться особиста справа, причому там є загальна, і секретна частина, з грифом " сов. секретно"
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15.08.2022 14:36 Ответить
Приклади? Полторак Степан, Міністр оборони, навчався у військовому навчальному закладі Міністерства оборони СРСР і Міністерства оборони Російської Федерації, вищий, командний, м. Орджонікідзе. Я не кажу, що він зрадник, але справа на нього з часів СРСР велася, і компру туди складали i вербували вiдповiдно (повинi були)
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15.08.2022 14:49 Ответить
Це ж сєпарьска пика вілкул, роками пропагандував сруській мір. Воно зрадить як тільки перший кацапский солдат зайде в кривий ріг.
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15.08.2022 14:50 Ответить
Володимир Замана (про арешт писав постом вище)- Червонопрапорна академія бронетанкових військ імені Маршала Радянського Союзу Р. Я. Малиновського-вищий військовий навчальний заклад Збройних Сил СРСР і Збройних Сил Російської Федерації, мiсто Ленiнград (зараз СПБ)
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15.08.2022 14:55 Ответить
Мне просто трудно представить , чтобы Еврейский ребенок , помогал наводить ракеты палестинцам , Хамасу или Хизбале Это же как надо не дружить с мозгами
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15.08.2022 15:00 Ответить
мова йде про палестинського дітлаха
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15.08.2022 15:22 Ответить
Ребёнок родителей-леваков? Я видела в заголовках новостей, что во время недавнего обострения где-то в Израиле (Тель-Авив?) была демонстрация в поддержку обстрелов Израиля исламским джихадом. Тоже в семье не без уродов.
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15.08.2022 22:38 Ответить
14 червня Вінниця " нарада командування з представниками іноземних постачальників». Суперсекретний Захід, йшлося про шляхи постачання західного озброєння. Комусь там (не в залі) набридло слухати, або вже всі почули, i БАХ. Вищий комсклад, то постачальники, на небесах.. ВСУ покричали про удао по цивільному об'єкту, але РАША на наступний день дала список загиблих, там і генерали і полковники... Діти здали? Ось деякi джерела пишуть, що зброя доходе на 30 %. Чогось вiрю.
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15.08.2022 15:12 Ответить
 
 