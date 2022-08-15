Россия привлекает детей к передаче информации об ВСУ через игры в телефоне, - Вилкул
Оккупанты придумали опасную игру для детей. На мобильный телефон посылают задание сфотографировать определенный объект. Детей привлекают через мобильные приложения и игры для корректировки огня.
Как сообщает Цензор НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом рассказал глава ОВА Кривого Рога Александр Вилкул в рамках национального телемарафона.
"Есть такая тема, это ФСБ придумала такую игру, в компьютере, Интернете, Telegram, якобы это квест, игра. Оккупанты не говорят, что это российская разведка. Надо сфотографировать объекты критической инфраструктуры, военные объекты, перемещение Вооруженных сил Украины, затем прислать и за это даже выплачивают денежное вознаграждение. Мы работаем с родителями, с воспитателями, с детьми, призываем проверять телефоны для того, чтобы это пресекать", — отметил он.
По его словам, кроме этого, в Кривом Роге ведется большая работа по поиску, обнаружению и обезвреживанию шпионов, а также агентов влияния РФ. Это одно из направлений работы наших спецслужб, но к этому присоединяются все горожане.
"Есть специальный сайт, электронная почта, есть телефон, куда можно сообщить и помочь своему городу, своему селу. Когда подтверждается (информация о предателе — ред.), выплачивается денежное вознаграждение. Уже есть первые люди, по информации которых были обезврежены коллаборанты, они уже получили денежное вознаграждение. Они его перечислили на нужды ВСУ", — резюмировал Вилкул.
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@alehandroxx
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12 год
Заслухайте Генин спіч про те, чому Зе звільнив Баканова.. це пзц якщо правда
https://twitter.com/alehandroxx/status/1558933630654750725
указатьуказывать координаты несуществующих баз НАТО со 100500 хаймарсами?
А сам формат картинки - це закритий незламний сейф, в який ніяк неможливо втрутитись сторонній людині?
Як би це було треба СБУ для дезинформації ворога через їх же канал, то в фото блокпоста аж бігом можно було б виставити координати хоч того ж Кремля.
Не смішіть якимись казками про Дітей - шпигунів, з них шпигуни, як з хвоста сито.
У ЗСУ третина генералітету і офіцерського складу, мають зв'язки з Рашею, вчилися, служили, мають друзів - товаришів по службі. Ось на цей контингент і спрямовані зусилля спецслужб, і спостереження, скажімо за нинiшнiм генералітетом, ведеться ще з часів совка. На кожного в / сл. відразу заводиться особиста справа, причому там є загальна, і секретна частина, з грифом " сов. секретно"