Нет официальной информации о моей замене на Венедиктову, - посол в Швейцарии Рыбченко

Указа Зеленского о назначении экс-генпрокурора Ирины Венедиктовой послом в Швейцарии пока нет.

Об этом в интервью НВ заявил посол Украины в Швейцарии Артем Рыбченко, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодняшний день (официальных сообщений о назначении Венедиктовой. - Ред.) нет", - сказал дипломат.

Рыбченко отметил, что назначение и отзыв послов является прерогативой президента, а практика политических назначений существует также в других странах.

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"Поэтому здесь решение по международному ведомству и президенту Украины", - объяснил посол.

Он сказал, что еще не видел указа президента, имеющего юридическую силу, "поэтому пока других комментариев у меня нет".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подписал представление президенту Владимиру Зеленскому на назначение бывшего генпрокурора Ирины Венедиктовой послом Украины в Швейцарии.

Как отмечалось, 19 июля ВР отправила Венедиктову в отставку.

Ранее президент Зеленский отстранил Венедиктову от должности генерального прокурора Украины. Он объяснил это решение тем, что многие сотрудники прокуратуры совершили государственную измену, оставшись на оккупированной территории и сотрудничая с врагом. Об увольнении Венедиктовой пока речь не идет, - говорили ранее в ОП.

Источники Цензор.НЕТ сообщают, что Зеленский предлагал Венедиктовой написать заявление об увольнении по собственному желанию, но она отказалось это сделать.