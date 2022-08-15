Нет официальной информации о моей замене на Венедиктову, - посол в Швейцарии Рыбченко
Указа Зеленского о назначении экс-генпрокурора Ирины Венедиктовой послом в Швейцарии пока нет.
Об этом в интервью НВ заявил посол Украины в Швейцарии Артем Рыбченко, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на сегодняшний день (официальных сообщений о назначении Венедиктовой. - Ред.) нет", - сказал дипломат.
Рыбченко отметил, что назначение и отзыв послов является прерогативой президента, а практика политических назначений существует также в других странах.
"Поэтому здесь решение по международному ведомству и президенту Украины", - объяснил посол.
Он сказал, что еще не видел указа президента, имеющего юридическую силу, "поэтому пока других комментариев у меня нет".
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подписал представление президенту Владимиру Зеленскому на назначение бывшего генпрокурора Ирины Венедиктовой послом Украины в Швейцарии.
Как отмечалось, 19 июля ВР отправила Венедиктову в отставку.
Ранее президент Зеленский отстранил Венедиктову от должности генерального прокурора Украины. Он объяснил это решение тем, что многие сотрудники прокуратуры совершили государственную измену, оставшись на оккупированной территории и сотрудничая с врагом. Об увольнении Венедиктовой пока речь не идет, - говорили ранее в ОП.
Источники Цензор.НЕТ сообщают, что Зеленский предлагал Венедиктовой написать заявление об увольнении по собственному желанию, но она отказалось это сделать.
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Та ладно..Вєнєдіктову спровадили у відпустку, щоб не псувала Зелін рейтинг
У 2005 році закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, бакалавр міжнародних відносин; у 2008 р. - Інститут міжнародних відносин Київського Національного університету ім. Т.Шевченка, магістр міжнародного права; у 2009 р. - Харківський національний університет внутрішніх справ, спеціаліст з правознавства; у 2014 р. - Інститут інтелектуальної власності Одеської національної юридичної академії в Києві, професіонал з інтелектуальної власності; у 2002-2003 рр. навчався в Єнському університеті ім. Фрідріха Шиллера, ФРН, спецкурс німецької мови для іноземців. Володіння мовами: українська, англійська, німецька.
Ирина Валентиновна Венедиктова
В 2000 году с отличием окончила https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB Харьковский национальный университет внутренних дел , факультет управления и информатики, специальность «Правоведение и менеджмент».
Зачем менять профессионального дипломата? И где - в Швейцарии, где располагаются штаб-квартиры около трехсот международных организаций, включая офисы Европейского отделения Организации Объединенных Наций, специальных учреждений ООН и неправительственных организаций. Здесь находятся Международный Комитет Красного Креста, Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН), Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), Всемирная торговая организация (ВТО) и многие другие.
Достойная Леди...
..КВНшник есть...теперь черед круглой Дуры... Весело живём...и вперёд идём...Нарiд мудрішає...👍💯сто пудів...
При такому раскладе умной Украине не быть...
Даже на сугубо проукранского журналиста Романа Цимбалюка нет и миллиона подписчиков...
Позор вам ...мудрий нарід...
Когда зебиленыш "назначил" послом в США маркарову--амеры вообще по ней антикоррупционное расследование проводили. Ее , по-моему, до сих пор США послом не признали.
Зебильная дипломатия в действии...