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Нет официальной информации о моей замене на Венедиктову, - посол в Швейцарии Рыбченко

ирина,венедиктова

Указа Зеленского о назначении экс-генпрокурора Ирины Венедиктовой послом в Швейцарии пока нет.

Об этом в интервью НВ заявил посол Украины в Швейцарии Артем Рыбченко, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодняшний день (официальных сообщений о назначении Венедиктовой. - Ред.) нет", - сказал дипломат.

Рыбченко отметил, что назначение и отзыв послов является прерогативой президента, а практика политических назначений существует также в других странах.

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"Поэтому здесь решение по международному ведомству и президенту Украины", - объяснил посол.

Он сказал, что еще не видел указа президента, имеющего юридическую силу, "поэтому пока других комментариев у меня нет".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подписал представление президенту Владимиру Зеленскому на назначение бывшего генпрокурора Ирины Венедиктовой послом Украины в Швейцарии.

Как отмечалось, 19 июля ВР отправила Венедиктову в отставку.

Ранее президент Зеленский отстранил Венедиктову от должности генерального прокурора Украины. Он объяснил это решение тем, что многие сотрудники прокуратуры совершили государственную измену, оставшись на оккупированной территории и сотрудничая с врагом. Об увольнении Венедиктовой пока речь не идет, - говорили ранее в ОП.

Источники Цензор.НЕТ сообщают, что Зеленский предлагал Венедиктовой написать заявление об увольнении по собственному желанию, но она отказалось это сделать.

Автор: 

назначение (2182) посол (1807) Швейцария (618) Рыбченко Артем (2) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+10
Два посла тепер ?
Та ладно..Вєнєдіктову спровадили у відпустку, щоб не псувала Зелін рейтинг
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15.08.2022 13:48 Ответить
+6
Артем Сергійович Рибченко

У 2005 році закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, бакалавр міжнародних відносин; у 2008 р. - Інститут міжнародних відносин Київського Національного університету ім. Т.Шевченка, магістр міжнародного права; у 2009 р. - Харківський національний університет внутрішніх справ, спеціаліст з правознавства; у 2014 р. - Інститут інтелектуальної власності Одеської національної юридичної академії в Києві, професіонал з інтелектуальної власності; у 2002-2003 рр. навчався в Єнському університеті ім. Фрідріха Шиллера, ФРН, спецкурс німецької мови для іноземців. Володіння мовами: українська, англійська, німецька.

Ирина Валентиновна Венедиктова

В 2000 году с отличием окончила https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB Харьковский национальный университет внутренних дел , факультет управления и информатики, специальность «Правоведение и менеджмент».

Зачем менять профессионального дипломата? И где - в Швейцарии, где располагаются штаб-квартиры около трехсот международных организаций, включая офисы Европейского отделения Организации Объединенных Наций, специальных учреждений ООН и неправительственных организаций. Здесь находятся Международный Комитет Красного Креста, Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН), Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), Всемирная торговая организация (ВТО) и многие другие.
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15.08.2022 13:52 Ответить
+6
Такий посол як і генпрокурор, нажаль
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15.08.2022 13:54 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Два посла тепер ?
Та ладно..Вєнєдіктову спровадили у відпустку, щоб не псувала Зелін рейтинг
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15.08.2022 13:48 Ответить
А Таран буде відповідати за злочинну бездіяльність?
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15.08.2022 13:55 Ответить
пока ничего удивительного... что-то бреханули, что-то скажут не так поняли...
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15.08.2022 13:51 Ответить
Это ее типа наградили почетной должностью да еще и заграницей? А мож на тюряжку надо за дела на патриотов типа Шеремета?
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15.08.2022 13:51 Ответить
З Венедіктової такий посол, як з блазня президент
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15.08.2022 13:52 Ответить
Такий посол як і генпрокурор, нажаль
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15.08.2022 13:54 Ответить
Артем Сергійович Рибченко

У 2005 році закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, бакалавр міжнародних відносин; у 2008 р. - Інститут міжнародних відносин Київського Національного університету ім. Т.Шевченка, магістр міжнародного права; у 2009 р. - Харківський національний університет внутрішніх справ, спеціаліст з правознавства; у 2014 р. - Інститут інтелектуальної власності Одеської національної юридичної академії в Києві, професіонал з інтелектуальної власності; у 2002-2003 рр. навчався в Єнському університеті ім. Фрідріха Шиллера, ФРН, спецкурс німецької мови для іноземців. Володіння мовами: українська, англійська, німецька.

Ирина Валентиновна Венедиктова

В 2000 году с отличием окончила https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB Харьковский национальный университет внутренних дел , факультет управления и информатики, специальность «Правоведение и менеджмент».

Зачем менять профессионального дипломата? И где - в Швейцарии, где располагаются штаб-квартиры около трехсот международных организаций, включая офисы Европейского отделения Организации Объединенных Наций, специальных учреждений ООН и неправительственных организаций. Здесь находятся Международный Комитет Красного Креста, Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН), Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), Всемирная торговая организация (ВТО) и многие другие.
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15.08.2022 13:52 Ответить
А зачем получать профильное образование, знать несколько языков, пройти все ступеньки служебной лестницы и занять высокую должность Посла Украины и трудится в таком важнейшем месте, как Женева, когда можно закончить бурситет "университет внутренних дел", которые уже давно пора разогнать поганой метлой и ссаными трусами за профнепригодность и массовые случаи предательства среди нашей недомилиции, ныне полиции, пропреподовательствовать там же с непонятными достижениями, потом залететь на должность Генпрокурора и ничего там не показать и вам Ермак порешает должность, чтобы освободили предыдущую и не кукарекали сильно. А потом следует гениальный по своей глупости вопрос: эй Байден, а почему мы ещё не в НАТО и Шольцу, где наше ЕС?
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15.08.2022 14:04 Ответить
Как в Украине получают "образование" такие личности как Венедиктова и Арестович за бабло и благодаря связям, без обучения как такового, только ради красивого набора ничего не значащих дипломов хорошо известно, а как будучи тупым можно получить даже научную степень ярко продемонстрировал Кива, свою же "образованность" Венедиктова продемонстрировала во всей красе, когда на камеру рассказывала, что это не прокуроры должны доказывать вину обвняемого, а он должен доказывать свою невиновность в суде вероятно забыв о том, что ведомо ВСЕМ гражданам Украины, а ей НЕТ, о ПРЕЗУМЦИИ НЕВИНОВНОСТИ. Потому весь этот перечень дипломов - ЗАСУНЬТЕ В ЗАД и забудьте о нём, т.к. Венедиктова ТУПАЯ!
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15.08.2022 14:46 Ответить
Не порочь Украину!
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15.08.2022 22:32 Ответить
Если бы в Науру был послом, еще бы до получения указа свалил, а с Швейцарии мы его в Украине больше наверное и не увидим.
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15.08.2022 13:53 Ответить
Черговий жабогадюкінг. Бєнядіктова вже шнурки прасує, а папірєднік якби не в курсі і не звільняє таке солодке, нагріте дупою місце.
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15.08.2022 13:54 Ответить
Вибачте, ФСБ кандидатуру ще не затвердило...
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15.08.2022 13:54 Ответить
Тук у нас багато в чому немає офіційної інформації, наприклад, про позбавлення громадянства. Брудні справи не терплять розголосу!
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15.08.2022 13:54 Ответить
Для того шоб призначити , треба відкликати попереднього
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15.08.2022 13:55 Ответить
гівно залишиться гівном-навіть у швейцарііі
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15.08.2022 13:56 Ответить
Суцільний зелений звіздьож.
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15.08.2022 13:56 Ответить
ого.........
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15.08.2022 13:59 Ответить
не дают венедиктовой картье выгулять в Женеве
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15.08.2022 14:07 Ответить
А у Маркаровой прийняли вірчі грамоти ?
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15.08.2022 14:40 Ответить
ЗеКодломойские фейковетчики пока по видосу не скажуть типа Освободить Юг Украины...иначе во всем виноваты генералы Марченко и Залужный... которые об этом сказал. через месяц после Ze...
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15.08.2022 14:53 Ответить
А разве Венедиктова не собирается на Зону, в Качановскую колонию? Там ее ожидает Юлькино место и Юлькина швейная машинка!
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15.08.2022 14:53 Ответить
Следующим президентом Украины назначать Марьяну Безмозглую...,80%...зуб даю...
Достойная Леди...
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15.08.2022 14:55 Ответить
Никто не находит удивительного сходства сей отправки на =дипломатическую работу= Венедиктовай, с историей Няш Мяш Поклонской, которую правда отправляли быть дипломатом вообще на острова, где и роССияне то бывают редко, но она и не была ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПРОКУРОРОМ страны, ради которой предала Украину став коллаборантом! )) Не слишком ли часто я наблюдаю удивительную схожесть между действиями )(уйла и Зеленского, даже в малом, чтобы не задумываться над тем, не является ли у сих двух президентом автором их карьеры, становления один и тот же человек?! Оба кричали о =борьбе с олигархами=, о =борьбе с коррупцией=, =кумовством=. Оба занимались уголовным преследованием оппозиционеров, закрывали неугодные СМИ нарушая закон, всюду назначали СВОИХ товарищей детства или по работе и их родственников нарушая закон. Оба выбивали бизнес у неугодных крича о "справедливости" и называли "ворами" тех, кто был честен и доказывал сие в суде, часто международном. Нам ждать таких же итогов правления Зеленского в Украине как на Рашке с Путиным???!!!
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15.08.2022 14:56 Ответить
Це для поста буде сюрпризом. Зайде без стуку Вєнєдіктова, скаже "Усьо, тєпєрь я здєсь жіть буду! Гдє здєся елітниє супєрмаркєти?
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15.08.2022 14:58 Ответить
Дважды не Зэк был...

..КВНшник есть...теперь черед круглой Дуры... Весело живём...и вперёд идём...Нарiд мудрішає...👍💯сто пудів...
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15.08.2022 15:00 Ответить
Подписчиков в Ютьюбе на страницу Віталія Портнікова всего 250 000...а на страницу Димона Гордона 2 с лишним миллиона болванов. ...
При такому раскладе умной Украине не быть...
Даже на сугубо проукранского журналиста Романа Цимбалюка нет и миллиона подписчиков...
Позор вам ...мудрий нарід...
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15.08.2022 15:07 Ответить
Этой прокуроше -сучке Венидиктовой место в тюрьме , а не послом за рубежом!! хорошо же этим ****** венидиктовым ,Маркаровым и прочим ворюгам -сволочам!!!
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15.08.2022 16:58 Ответить
Після попередньої інформації МЗС України до відповідних структур Швейцарської конфедерації останні об'явили "stop appointment" для вивчення особи нового посла України.
Когда зебиленыш "назначил" послом в США маркарову--амеры вообще по ней антикоррупционное расследование проводили. Ее , по-моему, до сих пор США послом не признали.
Зебильная дипломатия в действии...
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15.08.2022 19:09 Ответить
 
 