Рашисты повредили оборудование ЗАЭС: высокий риск распыления радиоактивных веществ и пожара

Периодические обстрелы ЗАЭС российскими войсками из РСЗО начиная с прошлой недели повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

"В результате атаки на Запорожскую АЭС на одном из энергоблоков сработала аварийная защита - и один из трех работающих энергоблоков теперь отключен. При обстреле серьезно повреждены азотно-кислородная станция, объединенный вспомогательный корпус, насосная станция хозяйственно-бытовых стоков. Повреждено также открытое распределительное устройство 750 кВ (ВРП-750)", - говорится в сообщении.

Также российские оккупанты обстреляли пожарную часть, расположенную за территорией ЗАЭС и предназначенную для ее защиты от пожаров и их тушения в случае чрезвычайных ситуаций на станции.

"Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высока и пожарная опасность. Кроме того, повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки СХОЯТ ЗАЭС. Украинский персонал станции продолжает работать и прилагать все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также ликвидации последствий", - подчеркнули в "Энергоатоме".

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