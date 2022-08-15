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Новости Война
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Рашисты повредили оборудование ЗАЭС: высокий риск распыления радиоактивных веществ и пожара

заес

Периодические обстрелы ЗАЭС российскими войсками из РСЗО начиная с прошлой недели повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

"В результате атаки на Запорожскую АЭС на одном из энергоблоков сработала аварийная защита - и один из трех работающих энергоблоков теперь отключен. При обстреле серьезно повреждены азотно-кислородная станция, объединенный вспомогательный корпус, насосная станция хозяйственно-бытовых стоков. Повреждено также открытое распределительное устройство 750 кВ (ВРП-750)", - говорится в сообщении.

Также российские оккупанты обстреляли пожарную часть, расположенную за территорией ЗАЭС и предназначенную для ее защиты от пожаров и их тушения в случае чрезвычайных ситуаций на станции.

"Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высока и пожарная опасность. Кроме того, повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки СХОЯТ ЗАЭС. Украинский персонал станции продолжает работать и прилагать все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также ликвидации последствий", - подчеркнули в "Энергоатоме".

Читайте также: Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности, - "Энергоатом"

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радиация (321) Энергоатом (412) ядерная безопасность (500) Запорожская АЭС (722)


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Топ комментарии
+38
Раша - абсолютное зло на Земле. Она должна быть уничтожена.
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15.08.2022 14:05 Ответить
+34
Сидит обезьяна под деревом и пилит атомную бомбу. Другая обезьяна кричит ей:
- Что ті делаешь дура, она же взорвется!
- Ничего, у меня еще одна есть
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15.08.2022 14:04 Ответить
+29
А вменяемые устроили бы такую войну в 21 веке на своих границах? А вменяемые призывали бы с пеной у рта убивать наших детей? Вопрос риторический.
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15.08.2022 14:08 Ответить
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Сидит обезьяна под деревом и пилит атомную бомбу. Другая обезьяна кричит ей:
- Что ті делаешь дура, она же взорвется!
- Ничего, у меня еще одна есть
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15.08.2022 14:04 Ответить
Анекдот про ху@ла
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15.08.2022 15:06 Ответить
На роль другої мавпи підійшов би Навальний - відносно адекватний.
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15.08.2022 15:19 Ответить
це той що не бутерброд відносно адекватний, ти ще б сказав відносно хороший, адекватний, чи хороший кацап тількит в одному випадку - дохлий.
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15.08.2022 19:14 Ответить
Про бутерброд він сказав для запоребрика, бо та "аудиторія" не сприйняла б, що Крим - це Україна. Але, якщо стане президентом, то почне потихеньку повертати. Не все і не одразу, але почне.
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15.08.2022 19:43 Ответить
Откуда такая уверенность?
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15.08.2022 20:36 Ответить
Бутербродовича тянет нат Запад.
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15.08.2022 22:13 Ответить
Навальний як тихановська,це проекти Кремля.немцова вбили а навального ні, тихановська жива а скільки вбито за менше ви вірите що це опозиція?
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16.08.2022 03:04 Ответить
Блин, нафига стрелять себе же в ногу?? Я вообще не пойму, совсем они больные что ли?
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15.08.2022 14:04 Ответить
да. страдают на хромосомы.
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15.08.2022 14:06 Ответить
А вменяемые устроили бы такую войну в 21 веке на своих границах? А вменяемые призывали бы с пеной у рта убивать наших детей? Вопрос риторический.
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15.08.2022 14:08 Ответить
Це відповідь
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15.08.2022 14:23 Ответить
ху@ло поетапно розпочинає торги за зняття санкції.
само ху@ло розуміє, що воно вже не те і йому скоро бетон/гранит ..
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15.08.2022 14:30 Ответить
Для того йому потрібна АЕС-для торгів з Заходом,іначе московська банда прибере його за оту невдалу спецоперацію.Війну проти України вже не виграти.Путін для московської банди став ******,от і думає поторгуватися АЕС з Заходом,може таке виторгує,що банда пробачить,але навряд.Путіна жде смерть в Кремлі.
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15.08.2022 16:16 Ответить
іх дяди там землянки рили і ніякої радіації там не було
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15.08.2022 19:15 Ответить
Там трохи по іншому… якщо кацапи зроблять ядерну катастрофу, то вже всі займуться ліквідацією наслідків… і буде припинення якесь бойових дій. А саме це й потрібно *****, бо воно розуміє, що вже все, проти нашої нинішньої зброї вони в повній дупі
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15.08.2022 20:55 Ответить
Раша - абсолютное зло на Земле. Она должна быть уничтожена.
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15.08.2022 14:05 Ответить
такк такими действиями они часть кацапстана и уничтожат,там же не только часть Украины будет не придатка к жизни а и кубань,ростов и крысячий остров)
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15.08.2022 14:07 Ответить
Калининская и Белоярские станции тоже удобно расположены.
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15.08.2022 14:10 Ответить
Это не так. При аварии на ЗАЭС пострадает только Украина. Посмотрите на график радиационного поражения. Он, конечно, не учитывает ветер. Ветер может разнести очень далеко, но, большей частью, пострадает именно Украина. Эвакуироваться прийдется нам
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15.08.2022 18:36 Ответить
Можна допомогти ростовській АЕС щоб нам не було скучно
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16.08.2022 03:06 Ответить
ОСЬ ТІЛЬКИ ДРИСТОВИЧ ПРОТИ РАЗОМ З Зе ВЛАДОЮ.
Задачі в них скоріш за все врятувати кацапську еліту і може саму Кацапію.
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15.08.2022 23:22 Ответить
Кацапи засеруть все і вся і самі поздихають.
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15.08.2022 14:06 Ответить
принаймні росіяни, які ховаються на заводі, першими отруїться радіацією.
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15.08.2022 14:06 Ответить
Миллионам людей, которым, в случае аварии, прийдется покинуть свои дома от этого легче совершенно не будет...
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15.08.2022 18:37 Ответить
Обьясните этим дебилам по открытым каналам связи что у них все поотваливается, что с радиацией шутки плохи, а то они может думают что их разместили на молокозаводе?
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15.08.2022 14:07 Ответить
Думаєте допоможе?Кацапи в Рудому лісі окопи рили і жили,а зараз дохнуть від радіації.Вони на стільки примітивні і тупі,що навіть не усвідомлюють всю небезпеку.Радіації не видно,значить не страшно-збочена логіка кацапа
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15.08.2022 14:15 Ответить
тем что стреляют пох на своих которые там находятся
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15.08.2022 14:19 Ответить
рашка безумнее, чем ИГИЛ. рашка не имеет права на существования. Только ввод международного миротворческого контингента в москву спасет мир.
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15.08.2022 14:19 Ответить
Та ладн, відкриття. Ви ще напевне не здогадуєтеся що ігіл це вихованці рашки
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15.08.2022 15:08 Ответить
Занадто толерантно. Масований термоядерний удар по росії (як мінімум по москві) - ось що врятує світ.
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15.08.2022 23:55 Ответить
Зе клоун автор аварії на ЗАЕС бо здав Південь України кацапам (в аренду ?)
мабуть на то москва через Коломойшу і зробила його президентом
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15.08.2022 14:20 Ответить
Зачем придумывать непонятные в мире слова? Фашисты они самые настоящие!
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15.08.2022 14:20 Ответить
Сколько было фильмов Голливуда, когда террористы и злодеи захватывают ядерный объект и начинают шантажировать весь мир... И вот это случилось в РЕАЛЬНОСТИ. Очевидно, что реакция мировых лидеров, правительств и спецслужб в реальности отличается от киношной. Банальность, кошмар и ужас. Нахрена тогда нужны все эти спецслужбы и напыщенные "лидеры", если они не в состоянии не просто предотвратить - но даже ПРИЗНАТЬ реальность и очевидные факты? О какой вообще безопасности можно говорить?!
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15.08.2022 14:23 Ответить
Так все уже поняли в мире, реальную безопасность для твоей страны может гарантировать только ЯО и ракеты которые могут его доставить на территорию потенциального врага, все остальные гарантии пустые слова коим уже никто не верит...
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15.08.2022 16:51 Ответить
Ну по сути одной из целей пуйла было нарушить мировой порядок, пошатнуть эту иллюзию безопасности и дискредитировать западные организации вместе с их лидерами. В принципе эта цель выполнена
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15.08.2022 18:37 Ответить
це ти так думаєш і х..ло, більш ніхто. ніхто кацапам не дозволить легітимізуувати окуповане, кацапія буде знищена, не сьогодні, то завтра, але процес незворотній.
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15.08.2022 19:19 Ответить
Ага, то есть международные организации чего-то стоят? Ну-ну! Я уже вдоволь на это насмотрелся. В Европу нет желания выезжать даже если откроют границы, так как это кучка ссыкливых бюрократов которым наша Украина уже как чирь на заднице. Сколько в неё денег не вкладывай, а толку…
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16.08.2022 08:11 Ответить
Может быть, объяснить женам их командиров, чего они (жены) в случае чего лишатся.
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15.08.2022 14:24 Ответить
Та тим жонам головне щоб техніка та труси посилками йшли. (((
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15.08.2022 16:33 Ответить
Їх кадирівці відпрацюють,все в них буде стояти чітко.на ваньок всім насра...
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16.08.2022 03:09 Ответить
ЗАЕС буде українською або її не буде. Бо без ЗАЕС не буде України.
Станція варта навіть мільйони життів, або десятки мільйонів помруть від енергетичного голоду.
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15.08.2022 14:45 Ответить
Шо за брєд, ніяка совкова станція не варта щоб за неї помирали люди. За Марік вже померли,
толку ніякого, люди Україні потрібні живими щоб воювати з кацапами. У даному випадку Зе клоун
який здав Південь несе відповідальність за цю станцію. Максімум треба реальний план штурму станції, про таке не триндять.
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15.08.2022 18:36 Ответить
Они рискуют нарваться на ядерный удар по ним , даже без запуска ядерного оружия по кому либо, в случае аварии на ЗАЭС, при учете розы ветров, облако может серьезнейшим образом навредить Турции, Турция член НАТО, более того,тот ее член на территории которого есть ЯО, не знаю механизма, но в уставе НАТО есть пункт, согласно которому прилет такого облака может быть расценен как нападение на члена альянса, Эрдоган не слишком то лезет в карман за ответом, в случае с самолетом русни, залетевшим в турецкое ВП, шмальнули они по нему мгновенно, а рашка медленно сглотнула, поныла конечно о каких то там ножиках в спине, или шилах в жопе, и зажала турецкие помидоры, на этом все, а потом и помидоры отпустила, учитывая легкость Эрдогана на подъём, это точно не те помидоры ,за которые можно дергать.....
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15.08.2022 15:02 Ответить
Может быть расценён, а может и не расценён…
да и превентивный удар должен быть полностью или максимально обезоруживающим, чтобы избежать ответного уничтожения. Иначе какой смысл бить, если прилетит в ответ?
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15.08.2022 18:39 Ответить
чего хотеть от *********.
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15.08.2022 15:13 Ответить
викоханий десятиліттями кремлівської брехні образ "благароднага русскага воина" Московія щодня зливає у золотий унітаз хйла... сторічний піар - хйлу под хвост
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15.08.2022 15:16 Ответить
поведение оккупантов на ЗАЭС показывает их планы.
Они не хотят ничего захватывать и присоединять к империи, они просто пришли грабить и разрушать, даже советское наследие.

Фактически станция у них в руках, зачем размещать военных боевиков там? Дегенераты.
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15.08.2022 15:52 Ответить
Їм потрібна станція для торгів з Заходом.АЕС-це полонений кацапів.Зривати вони її не будуть,будуть потрішки нищити.
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15.08.2022 16:28 Ответить
Цікаво, а як себе почуває ЗЕлупа який довів до такої ситуації
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15.08.2022 16:05 Ответить
Ніхто не знає,як кацапи зайшли в Україну по замінованому.На генералів СБУ скидають.Вище хтось давав наказ на впуск кацапів,не було б тоді ніякого Маріуполя.
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15.08.2022 16:34 Ответить
Як почуває? Нюхне диво порошок від нежиті і все гаразд, війна виграна.
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15.08.2022 18:38 Ответить
До мене не доходить: там же рашистські атомщики "працюють" чи спостерігають, вони що самі собі вороги? Чи фізику і хімію не вчили? Я при тих рашистів зі зброєю мовчу, то дегенерати і вбиці.
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15.08.2022 16:30 Ответить
Наказ у кацапів з Кремля.
Наказ тримати АЕС в полоні,і трохи пострілювати по ній,але не підривати.АЕСдля торгів з Заходом,українці не лякаються,то кацапи Захід полякають.
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15.08.2022 16:39 Ответить
Як же погано охоронялась атомка, що зайшли ці нелюди і тепер творять неймовірне.
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15.08.2022 16:36 Ответить
АЕС охоронялась,але ж не від танків.Охоронці повинні були захопити,або вбити кацапів,хто їм дав наказ впустити кацапів?Це вже хай потім розбираються.
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15.08.2022 16:44 Ответить
Нет.Станция не охранялась,точнее не воевала с вооружёнными силами РФ!От Каховки до Васильевки боев не было никаких.(А это,на секунду,около 200! км вверх по Днепру!).Была дурацкая уверенность,что станцию трогать не должны,а рашка слышала о международном праве.Часть нацгвардии на станции обеспечивала только пропускной режим и не имела тяжёлого вооружения. Зато реформа перед самой войной выкачала финансы из города в райцентр Васильевка,который теперь занимался своей теробороной,а пацаны,которые в Энергодаре кинулись в тероборону теперь сидят по подвалам кативень,большинство их даже не вывезли.Зато списки сразу передали оккупантам.Также перед войной пожарную часть города,технику начали перегонять в райцентр(столица,фуле!).Все не успели.Никто по приколу не думал о стратегическом значении таких городов,и честно говоря,и сейчас идет какой-то покер.
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15.08.2022 18:03 Ответить
Не зрозуміло чого окупанти не зупинить цю станцію, вся генерація йде в Україну, чого вони і далі дозволяють станції працювати?
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15.08.2022 16:47 Ответить
Бо в них немає спеціалістів....
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15.08.2022 18:21 Ответить
Як зупинити. Доки уранові стрижні не відпрацюються, реакцію не зупиниш.
А зупиниш, запустити реактор займе багато часу, кацапи про це знають,так
би вже давно вимкнули станцію.
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15.08.2022 18:50 Ответить
Если помирать, так с музыкой
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15.08.2022 17:01 Ответить
Треба бути самогубцем,щоб сидіти під атомною станцією,де ймовірно,йде витік радіації..Кацапи повні дурні,в чому ми не сумніваємось.
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15.08.2022 18:20 Ответить
"Так це ж було уже..." (с)
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15.08.2022 20:45 Ответить
акорд ***** - 70 лет длбо#обу сам в рай остальные в пекло...
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16.08.2022 00:55 Ответить
Шо рабсеяне, сделает выращенный вами сумасшедший ********** братскую могилу, не там на Западе, а тут - рядом.
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16.08.2022 07:39 Ответить
 
 