Рашисты повредили оборудование ЗАЭС: высокий риск распыления радиоактивных веществ и пожара
Периодические обстрелы ЗАЭС российскими войсками из РСЗО начиная с прошлой недели повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
"В результате атаки на Запорожскую АЭС на одном из энергоблоков сработала аварийная защита - и один из трех работающих энергоблоков теперь отключен. При обстреле серьезно повреждены азотно-кислородная станция, объединенный вспомогательный корпус, насосная станция хозяйственно-бытовых стоков. Повреждено также открытое распределительное устройство 750 кВ (ВРП-750)", - говорится в сообщении.
Также российские оккупанты обстреляли пожарную часть, расположенную за территорией ЗАЭС и предназначенную для ее защиты от пожаров и их тушения в случае чрезвычайных ситуаций на станции.
"Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высока и пожарная опасность. Кроме того, повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки СХОЯТ ЗАЭС. Украинский персонал станции продолжает работать и прилагать все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также ликвидации последствий", - подчеркнули в "Энергоатоме".
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само ху@ло розуміє, що воно вже не те і йому скоро бетон/гранит ..
Задачі в них скоріш за все врятувати кацапську еліту і може саму Кацапію.
мабуть на то москва через Коломойшу і зробила його президентом
Станція варта навіть мільйони життів, або десятки мільйонів помруть від енергетичного голоду.
толку ніякого, люди Україні потрібні живими щоб воювати з кацапами. У даному випадку Зе клоун
який здав Південь несе відповідальність за цю станцію. Максімум треба реальний план штурму станції, про таке не триндять.
да и превентивный удар должен быть полностью или максимально обезоруживающим, чтобы избежать ответного уничтожения. Иначе какой смысл бить, если прилетит в ответ?
Они не хотят ничего захватывать и присоединять к империи, они просто пришли грабить и разрушать, даже советское наследие.
Фактически станция у них в руках, зачем размещать военных боевиков там? Дегенераты.
Наказ тримати АЕС в полоні,і трохи пострілювати по ній,але не підривати.АЕСдля торгів з Заходом,українці не лякаються,то кацапи Захід полякають.
А зупиниш, запустити реактор займе багато часу, кацапи про це знають,так
би вже давно вимкнули станцію.