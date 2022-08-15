В Одесской области возросло количество жертв от взрыва в море, найдены тела трех мужчин, - Братчук

В Затоке во время купания в море погибли трое мужчин из разных областей, ранены женщина и мужчина.

Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, стало известно, что количество жертв в результате взрыва на пляже в Затоке увеличилось. Три человека погибли, двое раненых находятся в больнице. Напомним, что в Белгород-Днестровском районе на пляже люди взорвались на минно-взрывном устройстве. На месте трагедии работала следственно-оперативная группа.

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По данным следствия, несколько человек, работавших на строительстве, проигнорировали ограничительные заграждения и предупреждающие знаки на пляже и отправились купаться в море.

В воде в результате взрыва неизвестного предмета погибли трое мужчин в возрасте 25-ти, 32-х и 53-х лет из Черниговской, Запорожской и Житомирской областей. Тела двух старших погибших достали вчера, младшего нашли сегодня с помощью квадрокоптера. Также во время детонирования получили травмы находившиеся рядом на побережье 43-летний мужчина с Черниговщины и 44-летняя женщина из Киевщины.

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Полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 п.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "несчастный случай".