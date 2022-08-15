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Новости Война
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В Одесской области возросло количество жертв от взрыва в море, найдены тела трех мужчин, - Братчук

пляж,одещина,міна

В Затоке во время купания в море погибли трое мужчин из разных областей, ранены женщина и мужчина.

Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, стало известно, что количество жертв в результате взрыва на пляже в Затоке увеличилось. Три человека погибли, двое раненых находятся в больнице. Напомним, что в Белгород-Днестровском районе на пляже люди взорвались на минно-взрывном устройстве. На месте трагедии работала следственно-оперативная группа.

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По данным следствия, несколько человек, работавших на строительстве, проигнорировали ограничительные заграждения и предупреждающие знаки на пляже и отправились купаться в море.

В воде в результате взрыва неизвестного предмета погибли трое мужчин в возрасте 25-ти, 32-х и 53-х лет из Черниговской, Запорожской и Житомирской областей. Тела двух старших погибших достали вчера, младшего нашли сегодня с помощью квадрокоптера. Также во время детонирования получили травмы находившиеся рядом на побережье 43-летний мужчина с Черниговщины и 44-летняя женщина из Киевщины.

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Полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 п.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "несчастный случай".

минирование (1446) Одесская область (3642) пляж (254) Черное море (1488) жертвы (2097) Белгород-Днестровский (40)


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Топ комментарии
+11
это называется низкий интеллектуальный уровень - вот такие особи на выборах выбирают брехунов популистов и клоунов - а потом подрываются на минах
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15.08.2022 14:27 Ответить
+6
"Впаде (випадково) кірпіч" - і лізти "сознательно" на міну - це дві різні речі....
Це Ваші родичі по родинних звязках чи по інтелекту?
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15.08.2022 14:31 Ответить
+5
цензурних слів в мене немає для таких людей, а писати матюки.... (все ж таки це були наші громадяни)...
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15.08.2022 14:07 Ответить
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цензурних слів в мене немає для таких людей, а писати матюки.... (все ж таки це були наші громадяни)...
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15.08.2022 14:07 Ответить
жаль всех погибших... по сути из-за своего фатального пофигизма и умышленного нарушения запрета на купание...
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15.08.2022 14:14 Ответить
это называется низкий интеллектуальный уровень - вот такие особи на выборах выбирают брехунов популистов и клоунов - а потом подрываются на минах
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15.08.2022 14:27 Ответить
Это уж естественный отбор в деле. Там нечего жалеть.
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15.08.2022 14:25 Ответить
ну да это же не твои родственники - тебе из не жалко, когда на тебя "упадет кирпич" - тебя тоже никто не пожалеешь
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15.08.2022 14:28 Ответить
"Впаде (випадково) кірпіч" - і лізти "сознательно" на міну - це дві різні речі....
Це Ваші родичі по родинних звязках чи по інтелекту?
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15.08.2022 14:31 Ответить
І я щось не розумію... Хіба дозволено купатися в Затоці??? Чи вони порушували закон?
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15.08.2022 14:32 Ответить
одні гинуть в полі , за комбайном, в спеку 30-40 С,

а ці вирішили відпочити...
може таки трохи і є правди у світі..
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15.08.2022 14:53 Ответить
Який ще нещасний випадок по п.1 ч.2 ст.115 ККУ? Нещасний випадок, це те що тих поліцейських взяли в поліцію.
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15.08.2022 15:21 Ответить
Рідні загиблих людей мають вимагати контрибуцію від оркостану за нещасний випадок чи як?
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15.08.2022 16:10 Ответить
 
 