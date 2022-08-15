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Новости Война
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Более ста "вагнеровцев" могли погибнуть в результате удара ВСУ в Попасной, - Гайдай

геращенко,вагнерівці

Власти Луганщины призывают подождать официального подтверждения от ВСУ, но количество жертв среди "вагнеровцев" может превышать 100 человек.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Если наконец-то выяснится, что более ста вагнеровцев из руководящего состава погибли - это для нас уже будет не новостью", - сказал он.

Был ли Евгений Пригожин в момент обстрела в Попасной, Гайдай сомневается: "К сожалению, скорее всего по поводу "повара" не будет такой замечательной новости, но его заместители - да".

Смотрите также: Результат удара ВСУ по базе "вагнеровцев" в Попасной. ВИДЕО+ФОТО

Ранее сообщалось об ударе ВСУ по одному из расположений ЧВК "Вагнер" в Попасной Луганской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Попасной разбит штаб "вагнеровцев", количество уничтоженных оккупантов уточняется, - Гайдай

Автор: 

ЧВК Вагнер (1334) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6510)


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Топ комментарии
+16
У Кобзона сьогодні аншлаг,треба щось зіграти з репертуара Вагнера
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15.08.2022 14:22 Ответить
+12
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15.08.2022 14:28 Ответить
+11
Нащо даремно патякати особливо коли не твоя заслуга, скажи - так є інформація що накрили вагнерівців, деталей не знаю тому не буду розводити балабольщину, тим більше вже не раз і у ***** рак-ковід-інсульт був і вже от-от помирав і нічого в результаті.
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15.08.2022 14:29 Ответить
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жаль что не мильён
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15.08.2022 14:14 Ответить
Гайдаю лавры Арестовича не дают покоя? Он у нас непосредственно боевые действия ведёт в перерывах между ЕЕЖЕДНЕВНЫМИ интервью или уже с должности главы ОДА десантировался в пресс-службу Генштаба. Будет проверенная инфа с пруфами, тогда и будем радоваться. Хорош уже нагнетать победы, тем более блоХерами, которые не имеют к ним никакого отношения
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15.08.2022 14:15 Ответить
Так он и не блогер, а глава Луганской ВГА, его обязанность первім коментировать что поисходит у него в области.
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15.08.2022 15:00 Ответить
среду(пятницу) наградят?
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15.08.2022 14:15 Ответить
Штати обіцяли 10 млн $ винагороди за голову Кухаря, з вірогідністю 90% він був у тому будинку в Попасна, є фото з дуже схожою на нього людиною
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15.08.2022 16:43 Ответить
Такі як Пригожин по Попасним не їздять, хоча хотілося б.
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15.08.2022 14:16 Ответить
Було фото з людиною в панамі, схожою на прігожина.
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15.08.2022 14:31 Ответить
Так і ***** під час візитів буває схожим на *****.
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15.08.2022 15:07 Ответить
8-9 августа он посещал этот штаб, но походу уехал
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15.08.2022 15:01 Ответить
а хтось чув, що Попасну русня зайняла?
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15.08.2022 14:17 Ответить
на карту подивіться, русня там з початку травня
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15.08.2022 14:25 Ответить
Та він мабуть у летаргичному сні був.
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15.08.2022 14:50 Ответить
Доброго ранку...
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15.08.2022 15:43 Ответить
А слабо величайшому боневтіку видати наказ вагнерів у полон не брати?! Тим більше, що вони не підпадають під дію женевської конвенції!
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15.08.2022 14:17 Ответить
Вроде, в Телеграме местный житель написал что пока есть инфа об одном погибшем и нескольких раненых, которые и были запечатлены на снимках, да и здание не особо разрушено, и что могли там делать одновременно 200 вагнеровцев, из которых 100 "погибли"?
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15.08.2022 14:39 Ответить
Посмотрите фото и видео, от здания осталось 2 стены, даже сами кацапы заявили о 54 погибших, хотя это было еще до того как разобрали завалы. Учитывая что это был один из основных штабов в Луганской области, где так-же находились и казармы, там могло спокойно находится до 500 человек личного состава включая командиров.
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15.08.2022 15:04 Ответить
А что тогда раньше по этому дому не долбанули если уже было известно что там расположены казармы с 500 вагнеровцами, а о штабе стало известно только недавно?..
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15.08.2022 16:04 Ответить
Вагинеры
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15.08.2022 14:18 Ответить
Влада Луганщини закликає почекати офіційного підтвердження від ЗСУ, кого он просит подождать? Все и так ждут точной информации, а не вбросов каждые полчаса с придуманными и ни кем не подвержденными цифрами.
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15.08.2022 14:20 Ответить
Мне вот интересно, маму Уткина (вагнера) уже взяли в заложники или упорно незамечают что ога живет в Украине ?
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15.08.2022 14:21 Ответить
"Интересно, что Государственная пограничная служба такие сведения не опровергла, но и не подтверждала, ссылаясь на отсутствие личных данных Уткина среди тех, кто находится в розыске. После того, как в декабре 2016-го террориста случайно (или не так уж случайно) показали в эфире московского "Первого канала", он сразу эвакуировал мать с Смолиного.

Городком зато поползли слухи о сказочном богатстве "Вагнера" в России, чем он якобы обязан лично Владимиру Путину. По крайней мере сообщение о подозрении в ряду тяжелейших преступлений СБУ публично объявила Уткину лишь в октябре 2017-го". (https://ru.espreso.tv/article/2017/12/01/chastnoe_voysko_vagnera_ystoryya_podpolkovnyka_yz_ukrayny_vozglavyvshego_lychnuyu_armyyu_putyna )
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15.08.2022 14:54 Ответить
У Кобзона сьогодні аншлаг,треба щось зіграти з репертуара Вагнера
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15.08.2022 14:22 Ответить
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15.08.2022 14:28 Ответить
Нащо даремно патякати особливо коли не твоя заслуга, скажи - так є інформація що накрили вагнерівців, деталей не знаю тому не буду розводити балабольщину, тим більше вже не раз і у ***** рак-ковід-інсульт був і вже от-от помирав і нічого в результаті.
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15.08.2022 14:29 Ответить
Маловато будет !
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15.08.2022 14:37 Ответить
Маловато
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15.08.2022 14:43 Ответить
зтанцюємо гопака, новина зобов,язує.
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15.08.2022 14:43 Ответить
Енота в студию 😁 И тут Гиркин насторожился 🧐 Танцующий енот... "Что-то тут не то"',- подумал великий реконструктор, к чему бы это 🤔
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15.08.2022 14:48 Ответить
та це ж б.... о..... та п.... новина )))
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15.08.2022 14:48 Ответить
Шаурма **@нула! Як в Саках...
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15.08.2022 15:06 Ответить
Точно! Теперь остатки вагиновцев все в ссаках!
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15.08.2022 15:10 Ответить
Опасно жить оккупантам в Попасной!
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15.08.2022 15:09 Ответить
А як ці скрєпниє монголотатарські жлоби ******* західні фішки - вагнери , різні ***.нуті zю . Добре відчувають свою неповноцінність , виродки . Цю нечисть потрібно по всьому світу мочити .
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15.08.2022 15:21 Ответить
На росіі заговорили про зникнення Пригожина , після того , як була знищена банда Вагнера в Попсній !

Мабуть десь валяється в канаві без бошки
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15.08.2022 15:34 Ответить
Новость ни о чем.Люди ведь не пострадали.
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15.08.2022 15:38 Ответить
Це їм ублюдкам за Азов!
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15.08.2022 16:08 Ответить
 
 