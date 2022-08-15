Более ста "вагнеровцев" могли погибнуть в результате удара ВСУ в Попасной, - Гайдай

Власти Луганщины призывают подождать официального подтверждения от ВСУ, но количество жертв среди "вагнеровцев" может превышать 100 человек.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Если наконец-то выяснится, что более ста вагнеровцев из руководящего состава погибли - это для нас уже будет не новостью", - сказал он.

Был ли Евгений Пригожин в момент обстрела в Попасной, Гайдай сомневается: "К сожалению, скорее всего по поводу "повара" не будет такой замечательной новости, но его заместители - да".

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Ранее сообщалось об ударе ВСУ по одному из расположений ЧВК "Вагнер" в Попасной Луганской области.

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