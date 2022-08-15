Более ста "вагнеровцев" могли погибнуть в результате удара ВСУ в Попасной, - Гайдай
Власти Луганщины призывают подождать официального подтверждения от ВСУ, но количество жертв среди "вагнеровцев" может превышать 100 человек.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Если наконец-то выяснится, что более ста вагнеровцев из руководящего состава погибли - это для нас уже будет не новостью", - сказал он.
Был ли Евгений Пригожин в момент обстрела в Попасной, Гайдай сомневается: "К сожалению, скорее всего по поводу "повара" не будет такой замечательной новости, но его заместители - да".
Ранее сообщалось об ударе ВСУ по одному из расположений ЧВК "Вагнер" в Попасной Луганской области.
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+16 Максім ХОЙ #398010
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Городком зато поползли слухи о сказочном богатстве "Вагнера" в России, чем он якобы обязан лично Владимиру Путину. По крайней мере сообщение о подозрении в ряду тяжелейших преступлений СБУ публично объявила Уткину лишь в октябре 2017-го". (https://ru.espreso.tv/article/2017/12/01/chastnoe_voysko_vagnera_ystoryya_podpolkovnyka_yz_ukrayny_vozglavyvshego_lychnuyu_armyyu_putyna )
Мабуть десь валяється в канаві без бошки