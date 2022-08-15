Завершено спецрасследование по Сивковичу по подозрению в силовом разгоне Евромайдана в 2013 году, - ГБР

Сотрудники ГБР завершили специальное досудебное расследование в отношении бывшего заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимира Сивковича по подозрению в незаконном препятствии проведению акций протеста во время Революции Достоинства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как отмечается, после ознакомления стороны защиты с материалами досудебного расследования обвинительный акт будет направлен в суд.

"Заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины был вдохновителем и организатором силового разгона студентов с Майдана Незалежности в городе Киеве в ночь на 30 ноября 2013 года. Следствие установило, что для этого бывший чиновник вступил в сговор с бывшим главой Киевской городской государственной администрации и повлиял на начальника Главного управления Министерства внутренних дел Украины в его кабинете", - говорится в сообщении.

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Он уговорил правоохранителя издать приказ сотрудникам милиции об освобождении силовым методом Майдана Незалежности от граждан, реализовавших свое конституционное право на мирное собрание.

"В результате выполнения этого явно преступного приказа сотрудники милиции и военнослужащие внутренних войск МВД Украины причинили телесные повреждения разной степени тяжести 85 гражданам. Около 300 участников собрания были вытеснены от Монумента Независимости и памятника основателям Киева за пределы площади по улицам Институтской, Архитектора Городецкого и Крещатик. При этом правоохранители превышали служебные полномочия, применили насилие, использовали специальные средства - такие как дубинки "ПР-73" и "Томфа" и т.д.", - отметили в ГБР.

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Бывший заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины подозревается в организации незаконного препятствования должностным лицом проведению митингов и организации превышения власти работниками правоохранительных органов с применением физического насилия (ч. 3 ст. 27, ст. 340 и ч. 3 ст. 27, ч.2, 2 ст.365 УК Украины).

10 июня 2020 года Владимир Сивкович был объявлен в международный розыск.

Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора.