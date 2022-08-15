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Новости Евромайдан
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Завершено спецрасследование по Сивковичу по подозрению в силовом разгоне Евромайдана в 2013 году, - ГБР

сівкович

Сотрудники ГБР завершили специальное досудебное расследование в отношении бывшего заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимира Сивковича по подозрению в незаконном препятствии проведению акций протеста во время Революции Достоинства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как отмечается, после ознакомления стороны защиты с материалами досудебного расследования обвинительный акт будет направлен в суд.

"Заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины был вдохновителем и организатором силового разгона студентов с Майдана Незалежности в городе Киеве в ночь на 30 ноября 2013 года. Следствие установило, что для этого бывший чиновник вступил в сговор с бывшим главой Киевской городской государственной администрации и повлиял на начальника Главного управления Министерства внутренних дел Украины в его кабинете", - говорится в сообщении.

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Он уговорил правоохранителя издать приказ сотрудникам милиции об освобождении силовым методом Майдана Незалежности от граждан, реализовавших свое конституционное право на мирное собрание.

"В результате выполнения этого явно преступного приказа сотрудники милиции и военнослужащие внутренних войск МВД Украины причинили телесные повреждения разной степени тяжести 85 гражданам. Около 300 участников собрания были вытеснены от Монумента Независимости и памятника основателям Киева за пределы площади по улицам Институтской, Архитектора Городецкого и Крещатик. При этом правоохранители превышали служебные полномочия, применили насилие, использовали специальные средства - такие как дубинки "ПР-73" и "Томфа" и т.д.", - отметили в ГБР.

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Бывший заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины подозревается в организации незаконного препятствования должностным лицом проведению митингов и организации превышения власти работниками правоохранительных органов с применением физического насилия (ч. 3 ст. 27, ст. 340 и ч. 3 ст. 27, ч.2, 2 ст.365 УК Украины).

10 июня 2020 года Владимир Сивкович был объявлен в международный розыск.

Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора.

Автор: 

разгон (179) революция (1371) Сивкович Владимир (143) евромайдан (7835) ГБР (3050)


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Топ комментарии
+23
А як там справа по помічнику сівковича - гетманцеву?
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15.08.2022 14:15 Ответить
+8
Еще год и 10 лет, оперетивно.
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15.08.2022 14:14 Ответить
+8
А Гетманцева, поплічника Сівковича, не притягують до відповідальності за ті самі дії???
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15.08.2022 14:41 Ответить
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Еще год и 10 лет, оперетивно.
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15.08.2022 14:14 Ответить
Специальный отряд медленного реагирования
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15.08.2022 14:17 Ответить
Як там спецрозслідування про міни і Оман?
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15.08.2022 15:05 Ответить
Данилов и ДРУГИЕ нарушали Конституцию - ЭТО нормально и ОНИ НЕ подсудны !!! ДА ??? " ДРУЗЬЯМ - ВСЕ , ВРАГАМ - Закон !! " . Или Закон -- один ДЛЯ ВСЕХ ???
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15.08.2022 18:07 Ответить
А як там справа по помічнику сівковича - гетманцеву?
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15.08.2022 14:15 Ответить
Он сейчас уважаемый человек, заведует "ощипыванием гусей".
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15.08.2022 14:26 Ответить
До сих пор не могу понрять: а зачем нужно было разгонять этих ребят? Ведь их акция не удалась, и они собирались расходиться - прямо говорили, что выходные еще посидят и разъедутся. Очень похоже, что вфя кто-то крупно и намеренно подставиил.
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15.08.2022 14:19 Ответить
Это было начало операции по захвату Украины.
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15.08.2022 14:21 Ответить
Сьогоднішній Мурзілка з лондОну знає всьо.
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15.08.2022 14:26 Ответить
а хто нас захватив, бо люди не в курсі?
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15.08.2022 14:29 Ответить
ти спецом сегодня зарегался, чтоб мне єто написать? иди накуй, ущербное говно.
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15.08.2022 14:47 Ответить
не старайся я не буду марнувати свій час на москаля.
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15.08.2022 14:49 Ответить
своїх тут не банять.
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15.08.2022 14:50 Ответить
москалям не зрозуміти.
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15.08.2022 14:26 Ответить
...с понималкой проблемы?
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15.08.2022 14:29 Ответить
Все великие потрясения начинаются с мелочей и случайностей. Триггером Октябрьской революции считается кровавый разгон демонстрации 1905 года.
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15.08.2022 15:19 Ответить
Коли Безкутна ************ завершить розслідування вагнергейту?
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15.08.2022 14:19 Ответить
Коли її вилікують від аутізму.
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15.08.2022 14:22 Ответить
Значить ніколи.
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15.08.2022 14:25 Ответить
ну вона точно не аутик..ті тихі й чемні люди..

а вона просто шизофренічка кончена...он на засіданнях парламенту крокодилів з крилами малює й хизується
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15.08.2022 14:27 Ответить
досвічені люди кажуть:два дєбіла ето сіла
а їх там набагато більше і ви уявляєте яка то "сіліща")
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15.08.2022 14:51 Ответить
хто то так каже, бл... промєжуток?
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15.08.2022 15:03 Ответить
знову відволікають увагу..плін..ото ж якась запіндя починається...Гонгадзе, Шеремет, Гандзюк на черзі
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15.08.2022 14:25 Ответить
Кийок тонфа, а не томфа. Хоча від цього не легше.
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15.08.2022 14:25 Ответить
Его колега та учень Гетьманцев досі керує у владі України, ганьба!!!
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15.08.2022 14:27 Ответить
такий цiнний кадр - винести йому догану i на роботу в ОП, до своїх...
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15.08.2022 14:32 Ответить
Про свого нинішнього куратота-антимайданівця ДБР "забуло".

«Схеми»: В розпал Майдану Янукович нагородив Татарова за особистим поданням Захарченка - документ.

На момент нагородження Татаров обіймав посаду заступника керівника Головного слідчого управління МВС і регулярно публічно коментував події на Майдані, розповсюджуючи звинувачення на адресу активістів. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми», які отримали ці https://www.radiosvoboda.org/a/31106151.html?nocache=1 документи у своє розпорядження.
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15.08.2022 14:32 Ответить
А Гетманцева, поплічника Сівковича, не притягують до відповідальності за ті самі дії???
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15.08.2022 14:41 Ответить
не притягують
----------------------------------
боневтік каже боніззя)
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15.08.2022 14:45 Ответить
Який я радий! Може дадуть років.. . зо два! Умовно.
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15.08.2022 14:42 Ответить
А про Татарова там не чути
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15.08.2022 14:43 Ответить
чому так опєратівнєнько?
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15.08.2022 14:44 Ответить
звичайно, до Татарова питань нема. дуже цінний кадр
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15.08.2022 15:03 Ответить
до заступника начальника кожного відділу - нахер, без права пожиттєво обіймати посади в державних органах та обиратися на виборні посади.
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15.08.2022 15:08 Ответить
Ще та гнида! 10 рокiв розлiдували. А скiльки татарових, гетьманцевих сидять i керують, не перелiчити. Це вони пiвдень здали i сидять в ОП.
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15.08.2022 15:54 Ответить
 
 