Завершено спецрасследование по Сивковичу по подозрению в силовом разгоне Евромайдана в 2013 году, - ГБР
Сотрудники ГБР завершили специальное досудебное расследование в отношении бывшего заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимира Сивковича по подозрению в незаконном препятствии проведению акций протеста во время Революции Достоинства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Как отмечается, после ознакомления стороны защиты с материалами досудебного расследования обвинительный акт будет направлен в суд.
"Заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины был вдохновителем и организатором силового разгона студентов с Майдана Незалежности в городе Киеве в ночь на 30 ноября 2013 года. Следствие установило, что для этого бывший чиновник вступил в сговор с бывшим главой Киевской городской государственной администрации и повлиял на начальника Главного управления Министерства внутренних дел Украины в его кабинете", - говорится в сообщении.
Он уговорил правоохранителя издать приказ сотрудникам милиции об освобождении силовым методом Майдана Незалежности от граждан, реализовавших свое конституционное право на мирное собрание.
"В результате выполнения этого явно преступного приказа сотрудники милиции и военнослужащие внутренних войск МВД Украины причинили телесные повреждения разной степени тяжести 85 гражданам. Около 300 участников собрания были вытеснены от Монумента Независимости и памятника основателям Киева за пределы площади по улицам Институтской, Архитектора Городецкого и Крещатик. При этом правоохранители превышали служебные полномочия, применили насилие, использовали специальные средства - такие как дубинки "ПР-73" и "Томфа" и т.д.", - отметили в ГБР.
Бывший заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины подозревается в организации незаконного препятствования должностным лицом проведению митингов и организации превышения власти работниками правоохранительных органов с применением физического насилия (ч. 3 ст. 27, ст. 340 и ч. 3 ст. 27, ч.2, 2 ст.365 УК Украины).
10 июня 2020 года Владимир Сивкович был объявлен в международный розыск.
Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора.
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а вона просто шизофренічка кончена...он на засіданнях парламенту крокодилів з крилами малює й хизується
а їх там набагато більше і ви уявляєте яка то "сіліща")
«Схеми»: В розпал Майдану Янукович нагородив Татарова за особистим поданням Захарченка - документ.
На момент нагородження Татаров обіймав посаду заступника керівника Головного слідчого управління МВС і регулярно публічно коментував події на Майдані, розповсюджуючи звинувачення на адресу активістів. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми», які отримали ці https://www.radiosvoboda.org/a/31106151.html?nocache=1 документи у своє розпорядження.
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боневтік каже боніззя)