Маселко о назначении членом Высшего совета правосудия: Сделаю все, чтобы воплотить мечты о справедливых судах для всех

Член Высшего совета правосудия Роман Маселко прокомментировал свое назначение.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Скажу честно, я до сих пор не верю, что парламент за меня проголосовал. Но еще больше меня поражает Ваша поддержка, которая и является основой решения ВРУ. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ.

Это большая честь и еще большая ответственность. Сделаю все, чтобы не разочаровать и реализовать наши мечты о справедливых судах для всех", - подчеркнул Маселко.

Напомним, 15 августа Верховная Рада избрала членами Высшего совета правосудия Романа Маселко и Николая Мороза.

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