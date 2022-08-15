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Маселко о назначении членом Высшего совета правосудия: Сделаю все, чтобы воплотить мечты о справедливых судах для всех

маселко

Член Высшего совета правосудия Роман Маселко прокомментировал свое назначение.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Скажу честно, я до сих пор не верю, что парламент за меня проголосовал. Но еще больше меня поражает Ваша поддержка, которая и является основой решения ВРУ. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ.

Это большая честь и еще большая ответственность. Сделаю все, чтобы не разочаровать и реализовать наши мечты о справедливых судах для всех", - подчеркнул Маселко.

Напомним, 15 августа Верховная Рада избрала членами Высшего совета правосудия Романа Маселко и Николая Мороза.

Читайте также: Если "Слуги народа" хотят реальной реформы судебной системы - следует начать с назначения Маселко членом ВСП, - Бутусов

Автор: 

ВР (29286) Высший совет правосудия (568) Маселко Роман (94)


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Топ комментарии
+28
Пане Романе, сили Вам і натхнення. Ви ж знаєте, що Ви - не "їхній", а "наш", український. Буде тяжко, але українці підтримають. До праці!
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15.08.2022 15:26 Ответить
+11
нехай щастить!

головне, щоб зелені слимаки не занепастили...
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15.08.2022 15:32 Ответить
+6
Байдену респект ?
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15.08.2022 15:28 Ответить
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Пане Романе, сили Вам і натхнення. Ви ж знаєте, що Ви - не "їхній", а "наш", український. Буде тяжко, але українці підтримають. До праці!
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15.08.2022 15:26 Ответить
Байдену респект ?
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15.08.2022 15:28 Ответить
Скоріш за все.
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15.08.2022 15:37 Ответить
По-моему ЦРУ и "вашингтонский обком" раскрутили маховик! Вот бы ермака с кодлой кишнули - вообще был бы респектище!
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15.08.2022 17:55 Ответить
нехай щастить!

головне, щоб зелені слимаки не занепастили...
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15.08.2022 15:32 Ответить
Мечты, останутся мечтами!!!как всегда!
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15.08.2022 15:47 Ответить
але надія помирає останньою
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15.08.2022 16:12 Ответить
сил тобі, Романе!
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15.08.2022 15:48 Ответить
Ще один Член до корита добравсь. Шукай Україно йому 2 млн на рік.
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15.08.2022 15:53 Ответить
я бачу, тут член до клавіатури дорвався
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15.08.2022 17:32 Ответить
Пане президент, шановні депутати - це дуже правильний вчинок. Вже давно настав час жити правильно.
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15.08.2022 15:55 Ответить
До сліз розчулена, поділись баблом
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15.08.2022 17:32 Ответить
Годі дякувати і плекати надії.По справах і висновок!
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15.08.2022 16:02 Ответить
Рано чи пізно Україна повинна була починати обирати чесних людей. Тримайтесь.
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15.08.2022 16:02 Ответить
Коллаборантов отпустить за бабло..остальным люббитетелям рюZZkoго мира Путлера дать шанс обосраціа еще раз...
Да здравствует наш гуманный суд Судьи Вовка...Вовк це не наследие СССР..это его приговор...
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15.08.2022 16:09 Ответить
Їх там аж 21, а чи проходив хтось з них детектор брехні? Якби маселків було б хоча б 50%..А так маячня. Тому зелені і проголосували, що нема загрози.
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15.08.2022 16:48 Ответить
Які всі розумні.
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15.08.2022 18:00 Ответить
Як це так - українця призначили?
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15.08.2022 18:50 Ответить
Дай то бог, аби лише свої "мрії" не почав втілювати... а то тут один "страж правосуддя" ******* 8 кг золота і це вже навіть не дивує...
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15.08.2022 19:46 Ответить
 
 