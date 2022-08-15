Маселко о назначении членом Высшего совета правосудия: Сделаю все, чтобы воплотить мечты о справедливых судах для всех
Член Высшего совета правосудия Роман Маселко прокомментировал свое назначение.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Скажу честно, я до сих пор не верю, что парламент за меня проголосовал. Но еще больше меня поражает Ваша поддержка, которая и является основой решения ВРУ. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ.
Это большая честь и еще большая ответственность. Сделаю все, чтобы не разочаровать и реализовать наши мечты о справедливых судах для всех", - подчеркнул Маселко.
Напомним, 15 августа Верховная Рада избрала членами Высшего совета правосудия Романа Маселко и Николая Мороза.
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головне, щоб зелені слимаки не занепастили...
Да здравствует наш гуманный суд Судьи Вовка...Вовк це не наследие СССР..это его приговор...