Одна из пострадавших в результате сегодняшнего обстрела Харькова скончалась в больнице, - полиция

Одна из пострадавших в результате обстрела российскими оккупационными войсками в понедельник утром жилого массива в Салтовском районе Харькова скончалась в больнице.

Об этом сообщил заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области – начальник следственного управления Сергей Болвинов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"К сожалению, одна из раненых на Салтовке скончалась в больнице. Мои искренние соболезнования родным и близким", - отметил Болвинов.

Он также сообщил, что в связи со смертью одного из пострадавших уголовное производство переквалифицировано с ч.1 на ч.2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) УК Украины.

Как сообщалось ранее, российские оккупанты нанесли удары по Харькову. В результате обстрела ранены 5 человек.

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