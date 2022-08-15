Украина возвращает акциз на топливо, это позволит восстановить инфраструктуру и почти не скажется на розничной цене, – МИУ
Кабинет Министров поддержал законопроект об изменениях в Налоговый кодекс Украины, которым предусматривается частичный возврат ставок акциза на топливо, действовавших до полномасштабного вторжения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.
Ведомство инициировало частичное возвращение ставок акциза на бензин и дизель на уровне 100 евро/1000 литров. До полномасштабного вторжения ставки на бензин и дизель составляли 213,5 и 139,5 евро соответственно, то есть почти в два и полтора раза больше, говорится в сообщении. При этом в Евросоюзе минимальный уровень акциза устанавливается Директивой 2003/96/ЕС и на сегодняшний день минимальная ставка акциза на бензин по ней составляет 359 евро за 1000 литров.
"Таким образом, предлагаемые ставки ниже тех, которые обязательны для стран членов ЕС. Например, в Германии ставка акциза на бензин составляет 654,5 евро, Польши – 276,8 евро, Румынии – 373,3 евро, а в Словакии – 555 евро. При этом льготный налог на добавленную стоимость на топливо на уровне 7% сохраняется. До марта этого года действовала ставка 20% НДС на топливо", - отмечается в релизе МИУ.
Напомним, в марте Верховная Рада отменила акцизы на горючее. Это решение было обусловлено кризисом на рынке топлива, вызванным мировым топливным кризисом и атаками России на инфраструктуру для хранения и транспортировки энергоносителей. С июля ситуация на рынке горючего стабилизировалась. Для этого были введены меры по упрощению логистики горючего, обеспечены условия для больших долгосрочных контрактов как для бизнеса, так и для государственного сектора.
"Отмена акциза была вынужденным и своевременным решением, которое, среди прочего, помогло стабилизировать ситуацию на рынке топлива. Сейчас игроки рынка адаптировались и мы можем вернуться к нормальному функционированию фискальных инструментов. По нашему предложению, ставки акциза существенно меньше тех, которые действовали до полномасштабного вторжения. Кроме того, сохраняется действующая уменьшенная с 20% до 7% ставка НДС. Акциз, хоть и в урезанном виде, позволит провести минимальные ремонты, прежде всего, мостов и улучшит ликвидность всей финансовой системы государства", – прокомментировал министр инфраструктуры Александр Кубраков.
По расчетам Министерства инфраструктуры, частичный возврат акцизов на дизель и бензин на фоне снижения цен на нефтепродукты на мировых рынках будет иметь минимальное влияние на розничную стоимость.
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Нічого, війна їм все спише, і прихватизацію яку вони готують теж...
(зе и его команда)
имхо
Вже майже всі на Печерських пагорбах знають, що Шмигаль закінчує працювати прем'єром. Замість нього, буде призначений міністр інфраструктури Кубраков. Депутатам вже повідомили з ОП - за кого вони хочуть проголосувати. Але ж повинна бути остання нота в цієї композиції.
І от вона. Уряд Шмигаля вніс до Ради законопроект про скасування пільгового оподаткування на пальне. На будь-яке пальне.
Урядовим законопроектом, замість «нульової» ставки акцизу, встановлюється акциз «100 євро за 1000 літрів» для всіх видів палива (на бензини моторні, важкі дистиляти та інші нафтопродукти, скраплений газ, бутан, ізобутан).
Тож кожний літр здорожчає приблизно на 4-4,5 грн/літр.
Аргументація повернення акцизів:
відсутність грошей для будівництва та ремонту доріг. Бо війна війною, а "В̶е̶л̶и̶к̶е̶ ̶к̶р̶а̶д̶і̶в̶н̶и̶ц̶т̶в̶о̶" "Нове велике будівництво" зупиняти не можна. Мабуть. Хоча хто знає, чиї танки поїдуть по відремонтованим дорогам? Тож може краще на армію? Чи все ж на дороги?
Ініціатор від Уряду: Мінінфраструктури, а пояснювальна записка підписана міністром О.Кубраковим. Тим, хто планується прем'єром. На цьому поки все.
Б.Береза
Речь ведь о бензине? Вот они только бензин и считают.
А в Європі теж війна, і у більшості людей зарплати впали, і багато людей залишились взагалі без роботи?
А так, доречі, хочу спитати а ти хто?
Якщо маєш якесь відношення до України, якого хєра здриснув?
Якщо ні, йди лісом. Розберемось без усіляких "совєтніков".
При росте цен на нефть и курса евро стоимость вырастит на 6 или 7 или 10 грн/лит. !
Идиоты во власти получат обратный эффект - тотальная экономия, контрабанда и снижение поступлений в бюджет!
П.С.
И ещё... Сейчас нет акциза и у импортёров нет желания химичить !
После появления акциза в ДТ начнут добавлять керосин, масло потому, что они без акциза.....
Ну и в бензин, что-то безакцизное начнут доколачивать .....
А тем временем, морды в Байрактор шоу уже не помещаются в телевизоре - "разнесло" от жира, зажрались....
Буде як завжди бо Х...ло нападе..., це у випадку завершення війни... А до виборів ще багато води потече і ті хто ховали зади стануть неймовірними героями...
Ну навіть якщо не повезе з виборами, після зміни влади у нас ще не був покараний ні один попередник, по приходу нова влада трохи общипує стару і та спокійно живе в Європі....
Одному янику зі всіх не повезло втік не в тому напрямку, але все його оточення всерівно лишилась при вкраденому, ну трохи схудли....
яка ж дійсно різниця - 53 чи 57 гривень за літр.
Это они про нас, твари.
И опять дерьмо в уши льют, какие высокие акцизы в Германии и Польше, изящно забывая о том, какие там зарплаты и пенсии.