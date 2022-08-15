РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11537 посетителей онлайн
Новости
7 205 42

Украина возвращает акциз на топливо, это позволит восстановить инфраструктуру и почти не скажется на розничной цене, – МИУ

бензин

Кабинет Министров поддержал законопроект об изменениях в Налоговый кодекс Украины, которым предусматривается частичный возврат ставок акциза на топливо, действовавших до полномасштабного вторжения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Ведомство инициировало частичное возвращение ставок акциза на бензин и дизель на уровне 100 евро/1000 литров. До полномасштабного вторжения ставки на бензин и дизель составляли 213,5 и 139,5 евро соответственно, то есть почти в два и полтора раза больше, говорится в сообщении. При этом в Евросоюзе минимальный уровень акциза устанавливается Директивой 2003/96/ЕС и на сегодняшний день минимальная ставка акциза на бензин по ней составляет 359 евро за 1000 литров.

"Таким образом, предлагаемые ставки ниже тех, которые обязательны для стран членов ЕС. Например, в Германии ставка акциза на бензин составляет 654,5 евро, Польши – 276,8 евро, Румынии – 373,3 евро, а в Словакии – 555 евро. При этом льготный налог на добавленную стоимость на топливо на уровне 7% сохраняется. До марта этого года действовала ставка 20% НДС на топливо", - отмечается в релизе МИУ.

Напомним, в марте Верховная Рада отменила акцизы на горючее. Это решение было обусловлено кризисом на рынке топлива, вызванным мировым топливным кризисом и атаками России на инфраструктуру для хранения и транспортировки энергоносителей. С июля ситуация на рынке горючего стабилизировалась. Для этого были введены меры по упрощению логистики горючего, обеспечены условия для больших долгосрочных контрактов как для бизнеса, так и для государственного сектора.

"Отмена акциза была вынужденным и своевременным решением, которое, среди прочего, помогло стабилизировать ситуацию на рынке топлива. Сейчас игроки рынка адаптировались и мы можем вернуться к нормальному функционированию фискальных инструментов. По нашему предложению, ставки акциза существенно меньше тех, которые действовали до полномасштабного вторжения. Кроме того, сохраняется действующая уменьшенная с 20% до 7% ставка НДС. Акциз, хоть и в урезанном виде, позволит провести минимальные ремонты, прежде всего, мостов и улучшит ликвидность всей финансовой системы государства", – прокомментировал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По расчетам Министерства инфраструктуры, частичный возврат акцизов на дизель и бензин на фоне снижения цен на нефтепродукты на мировых рынках будет иметь минимальное влияние на розничную стоимость.

акциз (385) топливо (630) Мининфраструктуры (941)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+34
Зелені пітараси
показать весь комментарий
15.08.2022 15:37 Ответить
+33
Гетьманцев знов "обскубує гусей"?
Нічого, війна їм все спише, і прихватизацію яку вони готують теж...
показать весь комментарий
15.08.2022 15:36 Ответить
+28
Термін зеленої влади закінчується, а накрасти не встигли. Тож ви воюйте, дурники і по 50 грн на броніки збирайте, а "слуги" будуть і далі красти гроші на дорогах.
показать весь комментарий
15.08.2022 15:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гетьманцев знов "обскубує гусей"?
Нічого, війна їм все спише, і прихватизацію яку вони готують теж...
показать весь комментарий
15.08.2022 15:36 Ответить
Зелені пітараси
показать весь комментарий
15.08.2022 15:37 Ответить
"Не обокрал сегодня страну правления -- день прожит зря."
(зе и его команда)
имхо
показать весь комментарий
15.08.2022 15:40 Ответить
Як таких гандонів можно захищати,крик душі.І долар по 75!
показать весь комментарий
15.08.2022 15:48 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3879184.html "Велике крадівництво. Частина друга"

Вже майже всі на Печерських пагорбах знають, що Шмигаль закінчує працювати прем'єром. Замість нього, буде призначений міністр інфраструктури Кубраков. Депутатам вже повідомили з ОП - за кого вони хочуть проголосувати. Але ж повинна бути остання нота в цієї композиції.
І от вона. Уряд Шмигаля вніс до Ради законопроект про скасування пільгового оподаткування на пальне. На будь-яке пальне.
Урядовим законопроектом, замість «нульової» ставки акцизу, встановлюється акциз «100 євро за 1000 літрів» для всіх видів палива (на бензини моторні, важкі дистиляти та інші нафтопродукти, скраплений газ, бутан, ізобутан).
Тож кожний літр здорожчає приблизно на 4-4,5 грн/літр.
Аргументація повернення акцизів:
відсутність грошей для будівництва та ремонту доріг. Бо війна війною, а "В̶е̶л̶и̶к̶е̶ ̶к̶р̶а̶д̶і̶в̶н̶и̶ц̶т̶в̶о̶" "Нове велике будівництво" зупиняти не можна. Мабуть. Хоча хто знає, чиї танки поїдуть по відремонтованим дорогам? Тож може краще на армію? Чи все ж на дороги?
Ініціатор від Уряду: Мінінфраструктури, а пояснювальна записка підписана міністром О.Кубраковим. Тим, хто планується прем'єром. На цьому поки все.
Б.Береза
показать весь комментарий
15.08.2022 15:38 Ответить
ну на каких-то 20% вырастет цена на заправках, подумаешь...для чинуш-казнокрадов и прочих бюджетных паразитов, повысивших себе зряплаты и получающих кучу всяких военных надбавок разве это деньги...
показать весь комментарий
15.08.2022 15:39 Ответить
"та майже не позначиться на роздрібній ціні ".....до слез...
показать весь комментарий
15.08.2022 15:40 Ответить
всего лишь бензин станет по 60 вместо 52, ну и цены на все поднимутся соответственно
показать весь комментарий
15.08.2022 15:47 Ответить
Да кто ж там ВСЁ считает???
Речь ведь о бензине? Вот они только бензин и считают.
показать весь комментарий
15.08.2022 16:10 Ответить
Термін зеленої влади закінчується, а накрасти не встигли. Тож ви воюйте, дурники і по 50 грн на броніки збирайте, а "слуги" будуть і далі красти гроші на дорогах.
показать весь комментарий
15.08.2022 15:41 Ответить
майже это 20-30 грн? или больше?
показать весь комментарий
15.08.2022 15:43 Ответить
Ну от - кожний літр подорожчає мініму на 4,5 гривні!

А в Європі теж війна, і у більшості людей зарплати впали, і багато людей залишились взагалі без роботи?
показать весь комментарий
15.08.2022 15:47 Ответить
таварищ милиционер, срочно выясните, как этот рабочий попал к людям? (с)
показать весь комментарий
15.08.2022 15:49 Ответить
Ви самі обрали та терпіли це лайно,тепер сьорбайте ложками по чуть-чуть
показать весь комментарий
15.08.2022 15:49 Ответить
"Ви самі обрали"- не ототожнюйте нікчем і бидлоти 73%, хоча це з половини України і українською елітою з 25%, яка дійсно дбає про Україну.
А так, доречі, хочу спитати а ти хто?
Якщо маєш якесь відношення до України, якого хєра здриснув?
Якщо ні, йди лісом. Розберемось без усіляких "совєтніков".
показать весь комментарий
15.08.2022 16:02 Ответить
Потикай своїми рогами у собі подібне бидло,та вказуй що їм робити,а поки що сьорбай лайно зелене ротом своїм чорним.
показать весь комментарий
15.08.2022 16:15 Ответить
Читати навчись,, а потім ображай. Або сам жери, придурок.
показать весь комментарий
15.08.2022 17:59 Ответить
Опять дороги будем строить? Типо накинем еще удавочку на шею воюющему народу?
показать весь комментарий
15.08.2022 15:50 Ответить
та да 4 5 грн. верх фигня для них зеленые не нажрутся и во время войны
показать весь комментарий
15.08.2022 15:54 Ответить
Ви краще частіше розказуйте не про акцизи в ЄС, а в скільки разів доходи простих людей в ЄС більші ніж у нас в Україні. Тоді можна і про розмір акцизів говорити! Ато, блін, кивають на ціни та акциз приводячи в приклад. Я розумію шо зараз війна, але ж до війни було таке саме, а зараз на фоні війни ще гірше. Всяким бєням мільярди списують, а тут вирішили ще з простого люду шерсті трохи зняти і це коли скоро зима.
показать весь комментарий
15.08.2022 15:54 Ответить
вы там вообще ********? Какого вы х**** сравниваете акцизы Украины и Германии с Евросоюзом? В Германии идет война и половина страны разрушена? Или в Германии половина населения потеряли дома и работу и стали беженцами? Украина на гране дефолта а они налогами продолжают давить нищее население. Не зря многие знакомые фермеры продают или сдают в долгосрочную аренду свою технику и в ближайшие несколько лет не собираются засеивать поля
показать весь комментарий
15.08.2022 15:57 Ответить
ти хочеш щоб тебе захищали а щоб ні копійки не платити Державі
показать весь комментарий
15.08.2022 16:10 Ответить
Аяким боком "держава" до тих хто захищає країну?! "Держава" це "Велике крадівництво", Гетьманцев,Зеленський,Безугла?! Від них самих країну захищати потрібно!
показать весь комментарий
15.08.2022 18:44 Ответить
Чем дальше,тем больше уверенности в том,что пора избавлятся от двс.
показать весь комментарий
15.08.2022 15:59 Ответить
суки !
показать весь комментарий
15.08.2022 16:00 Ответить
Виродки
показать весь комментарий
15.08.2022 16:05 Ответить
Повышение на 4,50 грн/лит - это при нынешних цене на нефть и курсе евро !
При росте цен на нефть и курса евро стоимость вырастит на 6 или 7 или 10 грн/лит. !
Идиоты во власти получат обратный эффект - тотальная экономия, контрабанда и снижение поступлений в бюджет!
П.С.
И ещё... Сейчас нет акциза и у импортёров нет желания химичить !
После появления акциза в ДТ начнут добавлять керосин, масло потому, что они без акциза.....
Ну и в бензин, что-то безакцизное начнут доколачивать .....
показать весь комментарий
15.08.2022 16:06 Ответить
в бензин - мочу
показать весь комментарий
15.08.2022 16:12 Ответить
дядьку ви в курсі скільки коштує керосин ?
показать весь комментарий
15.08.2022 16:16 Ответить
440 $ за 1000 лит.
показать весь комментарий
15.08.2022 16:38 Ответить
Вот уроды,нет доверия этим слугам.Они делают ,что хотят и плевать им на народ.
показать весь комментарий
15.08.2022 16:10 Ответить
Мда......

А тем временем, морды в Байрактор шоу уже не помещаются в телевизоре - "разнесло" от жира, зажрались....
показать весь комментарий
15.08.2022 16:11 Ответить
На жаль уже ніхто нічого до виборів змінити не зможе, вони це знають тому стали такі ох...ші ....
Буде як завжди бо Х...ло нападе..., це у випадку завершення війни... А до виборів ще багато води потече і ті хто ховали зади стануть неймовірними героями...

Ну навіть якщо не повезе з виборами, після зміни влади у нас ще не був покараний ні один попередник, по приходу нова влада трохи общипує стару і та спокійно живе в Європі....
Одному янику зі всіх не повезло втік не в тому напрямку, але все його оточення всерівно лишилась при вкраденому, ну трохи схудли....
показать весь комментарий
15.08.2022 16:12 Ответить
Но! Не исключено, что это МИСУ запустило таким образом опросник: а как украинцы отреагирует на такой вид ощипывания? Ну а через неделю-две наш самый популистичный в мире презЕдент скажет: "Да вы чёооо, народ?! У нас и в мыслях не было повышать цену бензина. Беру эту тему под свой контроль."
показать весь комментарий
15.08.2022 16:17 Ответить
Дуже сумніваюсь, як у першому, так і у другому
показать весь комментарий
15.08.2022 16:26 Ответить
кому неподобаеться їдьте в ракаштан там все стабільно - в нас 60 грв дальше на 150 км уже 50 грв і нічого терпим кацапье всі заводи розбомбили а ми хочемо нафіг сісти і рибку зьїсти - так не получиця
показать весь комментарий
15.08.2022 16:35 Ответить
Не стало з чого красти слугам?
показать весь комментарий
15.08.2022 16:48 Ответить
*******.
яка ж дійсно різниця - 53 чи 57 гривень за літр.
показать весь комментарий
15.08.2022 16:50 Ответить
Головне - не випускати людей за кордон! Бо хто ж тоді буде їсти все це лайно - підвищення цін на все, додаткові збори на імпорт, подорожчання долару, мерзнути зимою та всі інші веселі атракціони від зелёных кловунів??
показать весь комментарий
15.08.2022 17:26 Ответить
"Сейчас игроки рынка адаптировались и мы можем вернуться к нормальному функционированию фискальных инструментов Источник:
Это они про нас, твари.
И опять дерьмо в уши льют, какие высокие акцизы в Германии и Польше, изящно забывая о том, какие там зарплаты и пенсии.
показать весь комментарий
15.08.2022 17:56 Ответить
Проблема совсем в другом.Налоги на импорт - это налоги на бедность.Точнее сказать налоги эти будем платить все мы - бедные жители Украины.Так как цену этого налога закладывают в цену и платим мы все!!Почему импорт обложили страшными налогами,акцизами и сборами,а экоспрт остался вообще без всяких налогов?Экоспортеры имеют льготные перевозки от Укрзализныци ,который в 3.5 раза меньше чем в Польше и привёл практически Укрзализныцю к банкротству.Экоспортеры имеют рентабельность 500-600% а за частую и по 800-900%.Экоспортерам возвращают НДС ,а мы все теряем до 100 млрд гр от этого налога в виде фирм- скруток ,которые воруют у бюджета до 100 млрд гр в год!!!Почему нельзя отменить НДС вообще,если он несёт такие катастраИчески убытки для бюджета!Минимальная зарплата в 10 раз меньше чем в ЕС,чтобы экспортеры платили как можно меньше налогов.Снизили ставку есв ,что экспортеры могли богатеть.Копеечные налоги на землю ,чтобы платили как можно меньше налогов в бюджет и богатели.За использование полезных ископаемых тоже рента три копейки итт.д.Так может нужно вводить налоги на экспорт?Или к власти пришли Экоспортеры иизахватили власть в Украине..Что-то я чего-то не понимаю.Слава Украине!
показать весь комментарий
15.08.2022 18:18 Ответить
 
 