После взрывов в Мелитополе оккупанты начали проводить массовую фильтрацию гражданских, - Федоров
В Мелитополе россияне начали брать в плен всех, кто имеет украинскую символику или не понравился.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телеканала "Эспрессо", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, после того, как на прошлой неделе был подорван сервисный центр, где выдавались псевдоводительские удостоверения и номерные знаки, дом напротив этого центра был полностью оцеплен и началась массовая фильтрация по всем квартирам.
Большое количество российских военных с оружием заходили в каждую квартиру и проводили допросы и обыски. Если им кто-то не понравился или они находили какую-нибудь украинскую символику, они сразу забирали людей в плен.
"То есть если у семьи есть дома флаг Украины - то это однозначно людей возьмут в плен и будут проводить несколько допросов. Большинство из тех, кто остается в оккупации, не имеют возможности выехать по понятным причинам - это пожилые или лежачие родители, или нет родственников в других областях. Сегодня они заложники террористов России", - подчеркнул Федоров.
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Немцы стоя на берегу фотографировали этот Ужас...и наверняка снимали на плёнку...типа парад в Брест-Литовске по случаю пабеды над Польшей 28 сентября 1939 г...Кстати качество съёмки изумительное...немцы есть немцы...
Відколи це наявність родичів в інших областях є умовою для виїзду? І щодо "літності": Маю 70+, то що, мені сидіти чекати на "асвабаждєніє"?