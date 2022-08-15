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Новости Война
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После взрывов в Мелитополе оккупанты начали проводить массовую фильтрацию гражданских, - Федоров

мелітополь

В Мелитополе россияне начали брать в плен всех, кто имеет украинскую символику или не понравился.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телеканала "Эспрессо", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, после того, как на прошлой неделе был подорван сервисный центр, где выдавались псевдоводительские удостоверения и номерные знаки, дом напротив этого центра был полностью оцеплен и началась массовая фильтрация по всем квартирам.

Большое количество российских военных с оружием заходили в каждую квартиру и проводили допросы и обыски. Если им кто-то не понравился или они находили какую-нибудь украинскую символику, они сразу забирали людей в плен.

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"То есть если у семьи есть дома флаг Украины - то это однозначно людей возьмут в плен и будут проводить несколько допросов. Большинство из тех, кто остается в оккупации, не имеют возможности выехать по понятным причинам - это пожилые или лежачие родители, или нет родственников в других областях. Сегодня они заложники террористов России", - подчеркнул Федоров.

Автор: 

Мелитополь (616) оккупация (10199) похищение (1689) Федоров Иван (469)


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Топ комментарии
+3
"...не мають змоги виїхати зі зрозумілих причин - це літні чи лежачі батьки, або немає родичів в інших областях. Джерело:
Відколи це наявність родичів в інших областях є умовою для виїзду? І щодо "літності": Маю 70+, то що, мені сидіти чекати на "асвабаждєніє"?
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15.08.2022 16:18 Ответить
+3
+ждуны" рускогомира".
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15.08.2022 16:24 Ответить
+1
ваня сам видел из конча заспы?
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15.08.2022 16:02 Ответить
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ваня сам видел из конча заспы?
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15.08.2022 16:02 Ответить
А ты типа не знаешь, что в Мелитополе работает интернет и VPN?
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15.08.2022 16:06 Ответить
Референдум отменяется ва Мелитополе одни бандеровцы Порошенко...и правосеки с визиткой Яроша...
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15.08.2022 16:05 Ответить
Наявність "мєстноґо насєлєнія" для проведення "рєфєрєндумав" необов'язкова. ************ - привезуть з Криму та ордло.
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15.08.2022 16:12 Ответить
А арестович каже наступати в січні.Що буде з населенням,нікого не хвилює.Нехай туда їдуть і почекають.
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15.08.2022 16:07 Ответить
цивільнi знали что так и будет
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15.08.2022 16:10 Ответить
А ты знал, что в Буче так будет? Чего не предупредил людей?
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15.08.2022 16:22 Ответить
оккупация украинских городов идет по одному и тому же сценарию, так что все все знали и про символику и про флаги.
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15.08.2022 16:26 Ответить
Ты хотя бы сначала погугли за какое время Мелитополь оказался в оккупации, чтобы не писать про то, что "все знали".
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15.08.2022 16:28 Ответить
ты из тех кто там ждал? Столько народа и все молча подчиняются.
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15.08.2022 16:30 Ответить
Я из тех, у кого родные там остались. И я за месяц их готовил, потому что нападение было очень вероятно, но не являлось фактом, потому уезжать куда-то заранее они не хотели. И хотя у них все было собрано, но 24го утром я им позвонил и сказал немедленно выезжать, но у одного из стариков поднялось высокое давление. А вечером орки уже были в Мелитополе. И меня бесит, когда находятся умники, которые всех граждан Украины на неокупированных территориях называют сепарами. Это как к киевлянам на Западне Украины предъявляли претензии, что они эвакуировались вместо того, чтоб защищать свои дома.
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15.08.2022 16:36 Ответить
Цей мер перед війною і в перші дні на джипах з однаковими номерами вивозив через блокпости орків,шо догадайтесь,лікарні всі розвалив другі зробив,для свого тата і мами, запитайте в любого місцевого,Ваня амфітамінщик)оце навибирали вбивців,а мені здихати в окопі з за цих баранів, шо і голосувати не вміють
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15.08.2022 16:16 Ответить
Гнилось мэра не отменяет того факта, что орки лютуют в Мелитополе и начали охоту на ведьм после успешных операций местных партизан.
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15.08.2022 16:24 Ответить
Не відміняє. А от кому в цьому "полюванні" допомагає гнилий мер - це вже питання.
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15.08.2022 17:48 Ответить
18 августа 1941 года по приказу Сралина НКВДшные крысы взорвали ДнепроГЭС...в воде по разным данным утонуло свыше 100 000..чел..включая красноармейцев...
Немцы стоя на берегу фотографировали этот Ужас...и наверняка снимали на плёнку...типа парад в Брест-Литовске по случаю пабеды над Польшей 28 сентября 1939 г...Кстати качество съёмки изумительное...немцы есть немцы...
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15.08.2022 16:16 Ответить
"...не мають змоги виїхати зі зрозумілих причин - це літні чи лежачі батьки, або немає родичів в інших областях. Джерело:
Відколи це наявність родичів в інших областях є умовою для виїзду? І щодо "літності": Маю 70+, то що, мені сидіти чекати на "асвабаждєніє"?
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15.08.2022 16:18 Ответить
Как насчет гипертонии или диабета и постоять в чистом поле дней 7 при 38 градусах без необходимых лекарств? Покажешь геройство?
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15.08.2022 16:26 Ответить
"Асвабадітєлі" ліками вже забезпечили? Хата ціла, кондиціонер працює? Друзі нашої сім'ї (власне, подруга, друг ще "молодий", всього 58, чекає повістку) вивезли маму 86 років, з діабетом і всіма належними такому віку болячками, евакуаційним потягом. Та й мова не про тих, хто мусить залишитися з нетранспортабельний родичами. Мова про те, що на думку автора допису що як "літні" - то вже й не мають змоги виїхати і мають сидіти, як пеньки. А про родичів в інших областях - то взагалі треш.
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15.08.2022 17:35 Ответить
+ждуны" рускогомира".
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15.08.2022 16:24 Ответить
Уехать из Мелитополя жалко...дома квартиры дачи тачки...и отдать это все рюZZkoму миру путлера?да не в жЫсть... жаба задавит...
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15.08.2022 16:25 Ответить
Нет, выезд из Мелитополя сегодня это русская рулетка. И второе, это украинская земля, если все украинцы ее бросят, как думаешь, насколько легче оркам будет вычислить местных партизан?
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15.08.2022 16:27 Ответить
У меня было две квартиры и дом под Харьковом...Жена каже Андрюха... гори оно все синим пламенем...поехали в Чехию к твоему брату..не пропадем...
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15.08.2022 16:28 Ответить
Это хорошо, когда брат есть в Чехии. У некоторых пожилых жителей Мелитополя, которые и ходят с трудом нет братьев в Чехии. Даже на неокупированных территориях никого нет.
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15.08.2022 16:31 Ответить
Дом мой был разрушен 28 марта...или бомба или ракета...точно не знаю...от дома остались развалины...квартиры целы..но домой уже не хочу...
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15.08.2022 16:31 Ответить
правильно, учи чешский) мы тоже не хотим тебя дома
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15.08.2022 16:53 Ответить
 
 