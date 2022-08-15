Оккупанты не способны продвигаться по суше на Юге и наносят ракетные удары, - пресс-секретарь Сил обороны Юга Гуменюк

Ситуация на Юге Украины достаточно напряженная, но контролируется силами обороны. Захватчики не способны продвигаться по суше.

Об этом рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Оккупанты не способны продвигаться по суше на Юге государства, даже не пытаются выдвигать таких попыток, последние сутки в частности. Но практикуют авиационные удары, реактивную артиллерию, которой обстреливают тыловые населенные пункты, в частности Николаев, Никополь, Марганец", - проинформировала Гуменюк.

По ее словам, ВСУ продолжает удерживать огневой контроль над всеми транспортными и логистическими артериями Юга. Зависимость от этих транспортных сообщений у россиян очень велика, потому что у них нет возможности привозить боеприпасы. Нанесенные силами обороны удары по мостам не позволяют врагу использовать последние для перевозки тяжелой техники.

Гуменюк добавила, что после ударов ВСУ по мостам через Днепр командный состав РФ быстро перемещается на левый берег.

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"Зафиксированы факты, что после нанесения нами поражений, в частности по командно-наблюдательным, по командным и передовым пунктам оккупационных войск, очень быстро их командный состав перемещается в направлении "за мост", как у них это сейчас называется. То есть перемещаются на левый берег, чтобы не оказаться ограниченными в способах перемещения на более безопасную территорию", - сказала спикер.