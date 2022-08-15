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Новости Война
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Оккупанты не способны продвигаться по суше на Юге и наносят ракетные удары, - пресс-секретарь Сил обороны Юга Гуменюк

Ситуация на Юге Украины достаточно напряженная, но контролируется силами обороны. Захватчики не способны продвигаться по суше.

Об этом рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Оккупанты не способны продвигаться по суше на Юге государства, даже не пытаются выдвигать таких попыток, последние сутки в частности. Но практикуют авиационные удары, реактивную артиллерию, которой обстреливают тыловые населенные пункты, в частности Николаев, Никополь, Марганец", - проинформировала Гуменюк.

По ее словам, ВСУ продолжает удерживать огневой контроль над всеми транспортными и логистическими артериями Юга. Зависимость от этих транспортных сообщений у россиян очень велика, потому что у них нет возможности привозить боеприпасы. Нанесенные силами обороны удары по мостам не позволяют врагу использовать последние для перевозки тяжелой техники.

Гуменюк добавила, что после ударов ВСУ по мостам через Днепр командный состав РФ быстро перемещается на левый берег.

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"Зафиксированы факты, что после нанесения нами поражений, в частности по командно-наблюдательным, по командным и передовым пунктам оккупационных войск, очень быстро их командный состав перемещается в направлении "за мост", как у них это сейчас называется. То есть перемещаются на левый берег, чтобы не оказаться ограниченными в способах перемещения на более безопасную территорию", - сказала спикер.

армия РФ (19703) мост (1031) Николаевская область (2148) Херсонская область (4898)


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Топ комментарии
+5
500 це добре, але хотілося б ще більше, і Бог не може бути з Гундяєвим - Бог за Україну👇

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15.08.2022 16:03 Ответить
+3
У Германії був націонал-соціалізм,брат близнюк совдепії,звідки ви лізете невігласи?
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15.08.2022 16:12 Ответить
+3
Чи не той це "блохер" Дрёмов, який на початку війни хвалився, як він жере "хахляцкое вареньице" з пограбованих квартир у Бучі?
Ти тільки глянь, як тон змінився.
Вже немає бравади, глузування, самовпевненості.
Вже немає впевненості у своїй силі і силі своєї зброї.
Вже починає проскакувати страх, істерика та перші жалі.
І сподівання на Бога.
А з якого бодуна ти, Дрёмов, порід Диявола, вирішив, що Бог вам допоможе?
Ваш покровитель з іншого відомства.
Можеш вже зараз готуватися до жаркої (ну дуже жаркої!) в зустрічі з ним.
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15.08.2022 16:18 Ответить
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Якщо нездатні то посунути іх
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15.08.2022 15:58 Ответить
500 це добре, але хотілося б ще більше, і Бог не може бути з Гундяєвим - Бог за Україну👇

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15.08.2022 16:03 Ответить
Чи не той це "блохер" Дрёмов, який на початку війни хвалився, як він жере "хахляцкое вареньице" з пограбованих квартир у Бучі?
Ти тільки глянь, як тон змінився.
Вже немає бравади, глузування, самовпевненості.
Вже немає впевненості у своїй силі і силі своєї зброї.
Вже починає проскакувати страх, істерика та перші жалі.
І сподівання на Бога.
А з якого бодуна ти, Дрёмов, порід Диявола, вирішив, що Бог вам допоможе?
Ваш покровитель з іншого відомства.
Можеш вже зараз готуватися до жаркої (ну дуже жаркої!) в зустрічі з ним.
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15.08.2022 16:18 Ответить
та від них і Диявол відмовиться..десь читала - що вони, як воїни світла попадуть до Одіна у залу звитяжних воїнів Вальгаллу..

о каша у них вже у головах..
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15.08.2022 16:24 Ответить
агітдебіл
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15.08.2022 16:19 Ответить
«Gott mit uns» с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA нем.  - «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1_%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%91%D0%BE%D0%B3 С нами Бог »Як це нагадує борців с "фахшизмам"
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15.08.2022 18:01 Ответить
Это какойто треш..
Фашистская Германия перенеслась в 2022 год только уже на Восток.
Рей Бредбери отдыхает.
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15.08.2022 16:07 Ответить
У Германії був націонал-соціалізм,брат близнюк совдепії,звідки ви лізете невігласи?
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15.08.2022 16:12 Ответить
Націонал-соціалізм -родич комуністичних, соціалистичних та робочих партій.
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15.08.2022 16:29 Ответить
исход из Херсона.... очередь на переправу......
https://twitter.com/i/status/1559157675694374913
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15.08.2022 16:17 Ответить
 
 