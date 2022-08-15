Украинские воины уничтожили два вражеских склада с боеприпасами, 2 "Пиона", МК "Сани" и 31 оккупанта, - ОК "Південь"
На юге уничтожены два вражеских склада с боеприпасами.
Об этом сообщается на странице Оперативного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, деморализованный враг ведет боевые действия по занимаемому рубежу обороны, не имея изменений в составе и положении, лишен перспектив продвижения. Оккупанты продолжают авиационные атаки украинских позиций и населенных пунктов вдоль линии столкновения.
На южном направлении ракетно-артиллерийские подразделения в рамках выполнения огневых задач нанесли потери врагу.
Подтверждены потери врага: 31 оккупант, танк Т-72, 2 самоходных орудия "Пион", самоходная артустановка, минометный комплекс "Сани" и 2 единицы автомобильной техники. Также уничтожены 2 склада с вражескими боеприпасами в Благодатке и Новопетровке.
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