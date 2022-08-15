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Новости Война
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Украинские воины уничтожили два вражеских склада с боеприпасами, 2 "Пиона", МК "Сани" и 31 оккупанта, - ОК "Південь"

південь

На юге уничтожены два вражеских склада с боеприпасами.

Об этом сообщается на странице Оперативного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, деморализованный враг ведет боевые действия по занимаемому рубежу обороны, не имея изменений в составе и положении, лишен перспектив продвижения. Оккупанты продолжают авиационные атаки украинских позиций и населенных пунктов вдоль линии столкновения.

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На южном направлении ракетно-артиллерийские подразделения в рамках выполнения огневых задач нанесли потери врагу.

Подтверждены потери врага: 31 оккупант, танк Т-72, 2 самоходных орудия "Пион", самоходная артустановка, минометный комплекс "Сани" и 2 единицы автомобильной техники. Также уничтожены 2 склада с вражескими боеприпасами в Благодатке и Новопетровке.

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15.08.2022 16:26 Ответить
На сані з 31 дохлим окупантом поклали 2 піони. Ех якби ще трохи квітів додати!
Слава ЗСУ!
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15.08.2022 16:33 Ответить
Два "піони", дві квітки. Як символічно.
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15.08.2022 16:41 Ответить
Ох і молодці наші мужні воіни 👍🏼✊💪🙏🏼
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15.08.2022 20:55 Ответить
 
 