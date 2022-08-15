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Новости Война
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Назначенному оккупантами новому "мэру" Купянска сообщено о подозрении в коллаборационизме, - Офис генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры новому так называемому "мэру" Купянска заочно сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, 27 июня 2022 года подозреваемый был назначен на псевдодолжность председателя "временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области". Ранее он был так называемым "председателем временной администрации пгт Казачья Лопань".

"В связи с тем, что оккупанты были недовольны работой бывшего мэра Купянска, подозреваемого в госизмене, они сняли его с должности и арестовали", - отметили в Офисе генпрокурора.

Назначенному оккупантами новому мэру Купянска сообщено о подозрении в коллаборационизме, - Офис генпрокурора 01

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Харьковщина (5577) коллаборационизм (883) подозрение (504) Офис Генпрокурора (2498)


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Наша "украинская"(???) власть - она и Ермак для врага разминировали подходы с Крыма
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15.08.2022 16:54 Ответить
Цензор дайте вгадаю .чому арізвище ненаписали ? це не Демченко ?
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15.08.2022 19:47 Ответить
 
 