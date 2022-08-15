На Донбассе уничтожен российский чиновник Новиков, который приехал помогать террористам "ДНР"
Заместитель председателя Общественной палаты Алтайского края Евгений Новиков погиб при обстреле в Шахтерске Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на altapress.ru.
Ранее появилась информация, что общественный деятель пропал на оккупированном Донбассе и родственники не знают, что с ним случилось.
Теперь Новиков официально признан погибшим. Его узнали по черепу. Тело должны доставить в Барнаул, похороны могут пройти уже на этой неделе.
В июле Новиков отправился в так называемую "ДНР" с "гуманитарной миссией" и пропал. После этого его родственники начали поиски, поскольку после обстрела под Шахтерском 10 июля он пропал.
Топ комментарии
+75 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий15.08.2022 17:10 Ответить Ссылка
+52 Прощай немытая раССея
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+29 Vadim Izumov #511001
показать весь комментарий15.08.2022 17:09 Ответить Ссылка
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Чи яванська людина?
Мабуть, надзвичайно малий об'єм черепної коробки...
Шо за суїцідальні схильності...
Не могло як усі нормальні лю...(пардон) руські - провалитись у параші й втопитись у гівні?
Аби ото людям голову морочить, *********...
Ви ж Дератизатор, а не Асенізатор. Очевидно, саме тому не змогли знайти відповідь на це складне і цікаве запитання .
"Военнослужащие Российской армии защищают наших граждан, наше будущее", - считает председатель исполкома Алтайского отделения "Российского Союза ветеранов Афганистана" Евгений Новиков.
10.03.2022 |
Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края Евгений Новиков поддержал проведение спецоперации по защите Донбасса
Он поддержал проведение спецоперации по защите Донбасса. 24 февраля взгляды всего мира оказались прикованы к ситуации на границе между Россией и Украиной. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, цель которой восстановить мирную жизнь в ДНР и ЛНР и защитить Россию от военной угрозы. "На Украине после переворота к власти пришел самый настоящий фашистский режим. Национализм расцвел там махровым цветом. Бандера был произведен в герои. Националистические батальоны методично уничтожали русскоязычное население Украины. На линии соприкосновения убивали стариков, детей и женщин", - сообщил Евгений Новиков. По его мнению, Россия не могла остаться в ситуации такого беспредела. Евгений Новиков подчеркнул, что события на Донбассе - это не война, а спецоперация по защите будущего России и ее граждан. Он высказался от лица ветеранов боевых действий края, добавив, что "они полностью и безоговорочно поддерживают решение о признании Донецкой и Луганской народных республик и о начале военной спецоперации"
кацапів потрібно утилізовувати
така біда, малятки...
Нєх**й шастать!!!
Сиділи б в своїх алтаях , живі були б хоча б.