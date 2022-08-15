На Донбассе уничтожен российский чиновник Новиков, который приехал помогать террористам "ДНР"

Заместитель председателя Общественной палаты Алтайского края Евгений Новиков погиб при обстреле в Шахтерске Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на altapress.ru.

Ранее появилась информация, что общественный деятель пропал на оккупированном Донбассе и родственники не знают, что с ним случилось.

Теперь Новиков официально признан погибшим. Его узнали по черепу. Тело должны доставить в Барнаул, похороны могут пройти уже на этой неделе.

В июле Новиков отправился в так называемую "ДНР" с "гуманитарной миссией" и пропал. После этого его родственники начали поиски, поскольку после обстрела под Шахтерском 10 июля он пропал.

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