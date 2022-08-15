Посол ЕС Маасикас о назначении двух членов ВСП: Отличные новости для украинской реформы правосудия. Маселко и Мороз обладают поддержкой общества

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас назвал избрание двух членов Высшего совета правосудия отличным новшеством для судебной реформы Украины.

Об этом Маасикас написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Великолепные новости для украинской реформы правосудия. Верховная Рада избрала двух высокопрофессиональных членов Высшего совета правосудия - органа, который руководит судами. И Роман Маселко, и Николай Мороз также имеют поддержку украинского гражданского общества", - отметил он.

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Напомним, 15 августа Верховная Рада избрала двух членов Высшего совета правосудия, ими стали адвокат Роман Маселко и доцент Николай Мороз. Сам Маселко, комментируя свое назначение, отметил, что сделает все, чтобы воплотить мечты о справедливых судах для всех.

Ранее музыкант Положинский призвал ВР назначить адвоката Маселко членом Высшего совета правосудия. Поддержать кандидатуру также призвал украинский режиссер Олег Сенцов.