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Посол ЕС Маасикас о назначении двух членов ВСП: Отличные новости для украинской реформы правосудия. Маселко и Мороз обладают поддержкой общества

врп

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас назвал избрание двух членов Высшего совета правосудия отличным новшеством для судебной реформы Украины.

Об этом Маасикас написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Великолепные новости для украинской реформы правосудия. Верховная Рада избрала двух высокопрофессиональных членов Высшего совета правосудия - органа, который руководит судами. И Роман Маселко, и Николай Мороз также имеют поддержку украинского гражданского общества", - отметил он.

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Напомним, 15 августа Верховная Рада избрала двух членов Высшего совета правосудия, ими стали адвокат Роман Маселко и доцент Николай Мороз. Сам Маселко, комментируя свое назначение, отметил, что сделает все, чтобы воплотить мечты о справедливых судах для всех.

Ранее музыкант Положинский призвал ВР назначить адвоката Маселко членом Высшего совета правосудия. Поддержать кандидатуру также призвал украинский режиссер Олег Сенцов.

ВР (29286) Высший совет правосудия (568) Маселко Роман (94) Матти Маасикас (98)


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Хто це?...
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15.08.2022 17:25 Ответить
ОГО,,,,......
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15.08.2022 17:42 Ответить
Маселко, коментуючи своє призначення, зазначив, що , щоб втілити мрії про справедливі суди для всіх.
Немає сумніву. Знаю пана Романа по майданним справам. Добросовісна і відповідальна людина.
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15.08.2022 17:48 Ответить
Нарешті! Чудова новина. Давайте вже судову реформу нарешті!
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15.08.2022 20:36 Ответить
так, ми, суспільство, повністю підтримуємо Маселка і Мороза. кишенькових прокурорів і кишенькове правосуддя - геть!
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15.08.2022 21:02 Ответить
 
 