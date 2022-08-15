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Новости Война
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Будут судить заместителя командующего ЧФ РФ и командира бригады за подрыв Северо-Крымского канала, - Херсонская облпрокуратура

гес,каховська

Херсонской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении заместителя командующего Черноморским флотом РФ по материально-техническому обеспечению и командира 11-й отдельной инженерной бригады Южного военного округа по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст.28, ч. 1 ст.438 УК Украины).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

"Следствием установлено, что в конце февраля 2022 года подозреваемые руководили захватом сооружений Каховской ГЭС и подрывом Северо-Крымского канала на Херсонщине. Генерал-майор заместитель командующего ЧФ руководил незаконными действиями захватчиков на этом гражданском объекте, который относится к критической инфраструктуре и обеспечивает водой население, а также орошение полей в регионе. В свою очередь, полковник командир бригады непосредственно руководил подчиненными ему солдатами, взорвавшими канал в нескольких местах", - говорится в сообщении.

Как следствие, значительный ущерб нанесен гражданской инфраструктуре, исключено осуществление надлежащего сращивания сельхозземель региона. Кроме того, нанесен значительный вред окружающей среде и нанесен материальный ущерб государству в больших размерах.

Отмечается, что обвиняемые объявлены в международный розыск.

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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следственным отделом УСБУ в Херсонской области при оперативном сопровождении Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействии финансированию терроризма Департамента защиты национальной государственности СБУ совместно с оперативными подразделениями УСБУ в Херсонской области.

прокуратура (5036) Херсон (2899) Черноморский флот РФ (1561) военные преступления (1452)


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Топ комментарии
+32
пока дрон не убьет их дома в мухосранске вместе с семьей дома - им *****, судите не судите.
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15.08.2022 17:15 Ответить
+25
Нащо писати в новинах цю , вибачте на слові, х.йню? Ви краще підозру яєрмаку з Татаровим випишіть. А майбутнє наркомана вирішить народ. Повторить долю Каддафі або саддама
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15.08.2022 17:18 Ответить
+18
яка *****! замість тогт щоб зосередитись на тих до кого можна дістати, а це від члєнів ОППОблока до коригувальників, вони маяться хєрньой
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15.08.2022 17:18 Ответить
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пока дрон не убьет их дома в мухосранске вместе с семьей дома - им *****, судите не судите.
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15.08.2022 17:15 Ответить
Це точно. Поки не почнуть страждати сім'ї та помьйоти кацапсячих виродків вони і далі будуть знущатись з України.
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15.08.2022 17:20 Ответить
его еще поймать нужно
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15.08.2022 17:18 Ответить
Нащо писати в новинах цю , вибачте на слові, х.йню? Ви краще підозру яєрмаку з Татаровим випишіть. А майбутнє наркомана вирішить народ. Повторить долю Каддафі або саддама
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15.08.2022 17:18 Ответить
яка *****! замість тогт щоб зосередитись на тих до кого можна дістати, а це від члєнів ОППОблока до коригувальників, вони маяться хєрньой
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15.08.2022 17:18 Ответить
коли вже український "моссад" запрацює, клієнтів вже на багато років
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15.08.2022 17:20 Ответить
Неможливо створити Моссад в країні, населення якої під час війни обрало клоунів що заглядали в очі пуйлу
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15.08.2022 17:55 Ответить
Відчувається, що херсонський прокуратурі немає чого робити, тільки перекладати кокі з холоші в холошу.
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15.08.2022 17:42 Ответить
Ну, то есть найти того, кто приказал разминировать мосты и Чонгар - не на часi. Некогда хернёй заниматься. Мы очень заняты - гневно и беспощадно судим тех, до кого никогда не дотянемся.
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15.08.2022 17:48 Ответить
Это военные , выполнявшие приказ. Но кто способствовал со стороны
Украины , об этом молчат. А виновны в первую очередь помощники,
без них дело бы шло медленней.
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15.08.2022 18:10 Ответить
Цензор , ну хоть ти цю ***** од зелебобиків не пиши !!! я розумію " будуть судити " це вони уже піймані і доставлені як мінімум у СІЗО ... не ставайне частиною " єдиноправильних чесних новин " !!!
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15.08.2022 18:12 Ответить
Насправді існував дуже простий спосіб вивести з ладу весь канал так, щоб навіть підрив перемички не допоміг. Треба було просто перетворити гирло каналу між перемичкою і межею з окупованим Кримом у стихійне сміттєзвалище! За 8 років його б так засрали сміттям, що потім би його прийшлося розчищати дуже і дуже довго (і дезинфіковувати, щоб срачки не було).
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15.08.2022 18:30 Ответить
а коли будуть судити тих хто розмінував підходи до цих споруд і дозволив їх захопити?
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15.08.2022 18:49 Ответить
Поздно. Ох торжествовали тогда в марте в Крыму, с тв не сходило как вода пошла. Там кстати не все просто с перепадами рельефа, но радости конечно было много. А теперь догадались где ни разу не показали и не сказали об этом?
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15.08.2022 19:35 Ответить
Пардон так це вони віні в розмінуванні Чонгару?
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15.08.2022 19:39 Ответить
з таким понтом можна і )(уйла засудити
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15.08.2022 20:10 Ответить
 
 