Будут судить заместителя командующего ЧФ РФ и командира бригады за подрыв Северо-Крымского канала, - Херсонская облпрокуратура

Херсонской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении заместителя командующего Черноморским флотом РФ по материально-техническому обеспечению и командира 11-й отдельной инженерной бригады Южного военного округа по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст.28, ч. 1 ст.438 УК Украины).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

"Следствием установлено, что в конце февраля 2022 года подозреваемые руководили захватом сооружений Каховской ГЭС и подрывом Северо-Крымского канала на Херсонщине. Генерал-майор заместитель командующего ЧФ руководил незаконными действиями захватчиков на этом гражданском объекте, который относится к критической инфраструктуре и обеспечивает водой население, а также орошение полей в регионе. В свою очередь, полковник командир бригады непосредственно руководил подчиненными ему солдатами, взорвавшими канал в нескольких местах", - говорится в сообщении.

Как следствие, значительный ущерб нанесен гражданской инфраструктуре, исключено осуществление надлежащего сращивания сельхозземель региона. Кроме того, нанесен значительный вред окружающей среде и нанесен материальный ущерб государству в больших размерах.

Отмечается, что обвиняемые объявлены в международный розыск.

Также читайте: Украина получает все больше информации о российских военных преступниках, - Зеленский

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следственным отделом УСБУ в Херсонской области при оперативном сопровождении Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействии финансированию терроризма Департамента защиты национальной государственности СБУ совместно с оперативными подразделениями УСБУ в Херсонской области.