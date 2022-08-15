240 млрд грн на ВСУ, освобождение от налогообложения волонтерской помощи и таможенный безвиз: Рада сегодня приняла 23 решения. СПИСОК

Сегодня Верховная Рада приняла 23 решения.

Об этом рассказал "слуга народа" Павел Фролов, передает Цензор.НЕТ.

"Военное положение и общая мобилизация до конца осени, 240 миллиардов гривен на ВСУ, избрание двух членов Высшего совета правосудия, принудительное изъятие оборонного имущества, защита инвесторов недвижимости, освобождение от налогообложения благотворительной и волонтерской помощи, таможенный безвиз и доступ к таможенным базам данных европейских стран – подробно обо всех 23 решениях Верховной Рады, принятых в понедельник 15 августа.

1-2. Рейтинговым голосованием избрали членами Высшего совета правосудия Романа Маселко - адвоката "Автомайдана", а также Николая Мороза - доцента Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

3-4. Законами 7664 и 7665 утвердили Указы Президента и продлили военное положение и срок проведения общей мобилизации в Украине на 90 суток – до 21 ноября 2022 года.

5. Постановлением 7667 обратились к ООН, Евросоюзу, Европейскому Совету, ОБСЕ, парламентам и правительствам государств-членов МАГАТЭ по поводу осуждения акта ядерного терроризма, осуществляемого государством-агрессором на Запорожской атомной электростанции.

6. Постановлением 7549 изменили название Комитета ВР по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий национальных меньшинств и межнациональных отношений (это - новое название без уточнения состава оккупированных территорий Крыма, Донбасса и Луганщины), и уточнили предмет его ведения "восстановление и развитие деоккупированных территорий Украины".

7. Постановлением 7622 обратились к членам Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием средств (FATF) по поводу исключения Российской Федерации из числа членов FATF и внесения ее в перечень стран с высоким риском.

8. Законом 7605 усовершенствовали принудительное отчуждение и изъятие имущества в условиях правового режима военного положения, установив в частности, что в отношении оборудования, которое используется или может использоваться для целей деятельности оборонно-промышленного комплекса и в отношении которого существует риск прерывания его функционирования в связи с расположением на расстояния не более 30 км от района ведения боевых действий или от временно оккупированной территории; такое решение уполномочили принимать СНБО.

9. Законом 7453 было предоставлено право по желанию заявителя исключать периоды страхового стажа во время военного положения + 3 месяца (в случае уменьшения дохода в настоящее время) для недопущения снижения коэффициента заработной платы при начислении пенсий.

10. Законопроектом 5748, принятым за основу, предложили пути противодействия мобингу (травке) на работе, а именно, унижению достоинства и чести работника, его профессиональной (деловой) репутации в форме психологического и/или экономического давления, в частности, обязав стороны трудового договора и стороны социального диалога на национальном/отраслевом уровнях включать в содержание соответствующих договоров (соглашений) соответствующие меры противодействия мобингу, дополнительное право работника на разрыв трудового договора с выплатой 3-месячного заработка в случае не принятия таких мер, возмещение причиненного работнику ущерба от мобинга (травли) в размере понесенных затрат на лечение, а также увольнение работника (руководителя) за совершение мобинга.

11. Евроинтеграционным законопроектом 4558, принятым за основу, предложили совершенствование правового государственного регулирования в сфере обращения с пестицидами и агрохимикатами и приближение законодательства Украины к законодательству Европейского Союза в санитарных и фитосанитарных сферах, в частности, в частности, относительно введения требований упаковки и маркировки пестицидов и агрохимикатов с минимизацией ошибочного их принятия за пищевой продукт, уточнения требований к содержанию этикетки, отмены положений о страховании хозяйственной деятельности в сфере хранения и применения пестицидов и агрохимикатов, включение понятия фасовки в лицензию по производству особо опасных химических веществ, к которым относится и производство пестицидов для борьбы с фальсификатом, запрета ввоза в Украину пестицидов и агрохимикатов физическими лицами для собственных нужд, что является каналом попадания контрабанды и фальсификата.

12. Евроинтеграционным законопроектом 7581, принятым за основу, было предложено улучшить систему экстренной помощи населению относительно создания условий для обеспечения доступа к единому телефонному номеру 112 всем лицам, находящимся на территории Украины, в том числе лицам с инвалидностью и лицам, не владеющим государственным языком, защиты информации о конечном пользователе и о предоставленных электронных коммуникационных услугах, а также обеспечение обработки экстренных коммуникаций оперативно-диспетчерскими службами номеров 101, 102, 103, 104 в условиях действия военного положения.

13. Евроинтеграционным законом 7420 внедрили так называемый "таможенный безвиз" - европейские практики по осуществлению таможенного дела в Украине для присоединения Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита и участия Украины в Новой компьютеризированной транзитной системе (NCTS), что позволит получить доступ к таможенным базам данных европейских стран и нивелировать коррупцию в этой сфере. Кроме этого, ввели норму "право быть услышанным" - уведомление о намерении принять неблагоприятное решение лица, которого касается это решение, а также упрощение при осуществлении таможенных формальностей для "надежных предприятий" и авторизованных экономических операторов (общая финансовая гарантия, освобождение от гарантии, самостоятельное наложение пломб специального типа, упрощенное декларирование и процедура выпуска по местонахождению).

14. Законопроектом 5737, принятым за основу, предложили освободить от НДС и не включать в расчет дохода для налогообложения НДФЛ ввоз в Украину/приобретение лекарственных средств "по сочувствию" - механизм уже разрешен законом от 15.02.2022, используемый также в США, Канаде , Великобритании, большинстве стран ЕС, Японии и Австралии и позволяющий из соображений гуманности доступ тяжелобольным пациентам к еще не зарегистрированным в Украине инновационным лекарствам, относительно которых начата по меньшей мере вторая фаза клинических исследований и с маркировкой "не для продажи" и которые могут спасти их жизнь.

15. Законопроектом 7365, принятым за основу, предложили разграничить административную ответственность за незаконное установление и использование номерных знаков транспортных средств с внедрением возможности временного задержания автомобиля за эти правонарушения, в частности, за управление водителем транспортного средства без номерного знака, с не принадлежащим номерным знаком этому средству или несоответствующим установленным образцам или требованиям, с номерным знаком, закрепленным в не установленном для этого месте, перевернутым или неосвещенным, закрытым другими предметами и т.п. – оставить санкцию в виде штрафа 850 грн, а за управление транспортным средством с незаконно установленными номерными знаками ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, ГСЧС, Нацполиции – увеличить штраф до 1700 грн, а при повторном таком правонарушении – 3400 грн с лишением права управления ТС на 3-6 месяцев.

16. Законом 5337 обязали МВД ежеквартально предоставлять военным комиссариатам (ТЦК) сведения о регистрации (перерегистрации), снятии с учета транспортных средств, которые могут быть предназначены для доукомплектования ВСУ и других военных формирований в особый период и находятся в собственности предприятий, учреждений и организаций.

17. Законопроектом 6222, принятым за основу, предложили устранить признаки дискриминации при привлечении грузоотправителя к административной ответственности за нарушение требований оформления и внесения сведений в товарнотранспортную накладную и другие документы на груз, в частности, при рассмотрении дела учитывать характер совершенного правонарушения, личность нарушителя, степень его вины, имущественное состояние, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность и отменить ответственность за внесение грузоотправителем недостоверных сведений о габаритах груза в ТТН при отсутствии оформленного разрешения на проезд по автомобильным дорогам "нестандартных" транспортных средств, установив санкции в зависимости от превышения установленных законодательством весовых норм.

18. Законопроектом 6230, принятым за основу, предложили усовершенствование порядка принятия на службу гражданской защиты, ее прохождение лицами рядового и начальствующего и их пенсионного обеспечения, условия контракта о прохождении службы гражданской защиты, определение прав соответствующих лиц на отпуска (порядка предоставления и отзыва из отпусков) и тому подобное.

19. Законом 7506-1 освободили от налогообложения НДФЛ благотворительную помощь, выплаченную в пользу раненых и погибших во время отпора вооруженной агрессии против Украины участников боевых действий и членов их семей.

20. Законом 7644 увеличили на 270 млрд грн показатели расходов, финансирование за счет внутренних заимствований, дефицита госбюджета-2022 и предельного объема госдолга, направив эти средства на дополнительные расходы Минобороны - 241 млрд, МВД, (в т.ч. ДПС, Нацгрардия, ГСЧС и Нацполиция - 23 млрд), СБУ - 2,5 млрд, ГУР - 2,2 млрд, Госспецсвязи - 425 млн, УГО - 197 млн, СВР - 139 млн, мобилизационная поддержка экономики – 10 млн, пополнение резервного фонда – 716 млн грн.

21. Законом 5091 защитили права инвесторов на первичном рынке недвижимости (покупатели квартир на этапе строительства получат статус гарантированного покупателя), в частности, установили условия, при которых объекты незавершенного строительства могут быть объектами гражданских прав, ввели механизм государственной регистрации права собственности на такие объекты, принцип "единого окна" в т.ч. на получение права на строительные работы и госрегистрацию права собственности на объект строительства и его составные части, определили особенности ипотеки и особенности совершения сделок с объектами незавершенного строительства, усовершенствовали процедуры продажи будущих объектов недвижимости через фонды финансирования строительства, предусмотрели создание неприкосновенного запаса квадратных метров, пока дом не сдадут в эксплуатацию, сделали невозможной двойную продажу квартир.

22. Законом 7363 определили формы государственной поддержки волонтерской деятельности и дополнительные направления волонтерской деятельности по оказанию помощи для преодоления последствий военной агрессии РФ против Украины и других, а также распространили нормы о размере и порядке выплаты единовременного денежного пособия в случае гибели или инвалидности волонтера в результате ранения на волонтеров, осуществляющих деятельность по противодействию вооруженной агрессии России на всей территории Украины, определили также, что волонтерская помощь может осуществляться в онлайн-режиме с помощью сети Интернет и других телекоммуникационных сетей.

23. Законом 7364 исключили из налогооблагаемого дохода волонтера доходы в виде расходов неприбыльной организации на проведение медицинского осмотра, вакцинации и других лечебно-профилактических мероприятий волонтера, командировочные расходы волонтера (проезд, проживание, питание, телефонные разговоры, оформление загранпаспортов, разрешений на (обязательное страхование, другие документально оформленные расходы), а также установили не включать ввоз гуманитарной помощи в расчет суммы для регистрации плательщиком НДС", - рассказал нардеп.