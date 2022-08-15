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Новости Война
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В оккупированном Крыму партизаны расклеили листовки с целями для ВСУ

крим

Крымские партизаны в оккупированном Крыму расклеили листовки с координатами "следующих целей для ВСУ" в Джанкое, а в Симферополе - листовки "Береги жизнь - эвакуируйся".

Об этом сообщает в фейсбуке Представительство президента Украины в АР Крым, информирует Цензор.НЕТ.

"Крымские активисты в оккупированном Джанкое расклеили листовки с координатами "следующих целей для ВСУ", после взрыва на аэродроме в Новофедоровке: авиабазы ​​"Октябрьское" и "Кача", вертолетодром "Джанкой", международный аэропорт "Севастополь" (Бельбек), аэродром "Гвардейское", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что активисты "Желтой ленты" призывают граждан эвакуироваться на подконтрольную территорию материковой Украины. Листовки с текстом "Береги жизнь – эвакуируйся" появились по всему Симферополю.

Смотрите также: "Бойся, оккупант!" - в Белокуракино в Луганской области партизаны расклеили патриотические листовки. ФОТО

Автор: 

Крым (26427) партизаны (181)


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Топ комментарии
+39
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15.08.2022 19:09 Ответить
+38
Українським партизанам-черговий респект...
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15.08.2022 18:43 Ответить
+22
Ці слогани отримали новий зміст 😆

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15.08.2022 19:08 Ответить
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Українським партизанам-черговий респект...
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15.08.2022 18:43 Ответить
Лєтіт, лєтіт ракєта
Галубєнькава цвєта:
Хлапок і многа дима -
Русня, пісдуйтє с Крима!
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15.08.2022 20:22 Ответить
понаехавших має вразити, скоро повсюди в Криму "мамуличка уйоб..м"
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15.08.2022 18:47 Ответить
Єта 5 сцитесякацапськи виродки
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15.08.2022 18:49 Ответить
похоже со связью с подпольем не айс..
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15.08.2022 18:55 Ответить
А ще кримські татари скоро дістануть довгі гострі ножі, щоб мало-мало різати урус чушка.
Готуйтесь, лапті!
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15.08.2022 18:57 Ответить
Це скоріше, цілі для кацапських пердаків.
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15.08.2022 18:57 Ответить
Ці слогани отримали новий зміст 😆

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15.08.2022 19:08 Ответить

Іржу басом, немов слін.
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15.08.2022 21:06 Ответить
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15.08.2022 19:09 Ответить
вава там є?
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15.08.2022 19:25 Ответить
У Біюку (Октябрьське) вже давно немає ніякої авіабази, там навіть злітна смуга уся роздовбана. Авіабаза знаходиться у Сарарабузі (Гвардійське), це 20 км від Біюка.
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15.08.2022 19:31 Ответить
а ото будет паника, если Новофедоровку удачно накроют еще раз...овцы на мосту бежать будут и скидывать друг друга
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15.08.2022 21:35 Ответить
Креативненько
І ней собі чухаються ...
Перші ластівки вже прилетіли
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16.08.2022 00:04 Ответить
 
 