В оккупированном Крыму партизаны расклеили листовки с целями для ВСУ
Крымские партизаны в оккупированном Крыму расклеили листовки с координатами "следующих целей для ВСУ" в Джанкое, а в Симферополе - листовки "Береги жизнь - эвакуируйся".
Об этом сообщает в фейсбуке Представительство президента Украины в АР Крым, информирует Цензор.НЕТ.
"Крымские активисты в оккупированном Джанкое расклеили листовки с координатами "следующих целей для ВСУ", после взрыва на аэродроме в Новофедоровке: авиабазы "Октябрьское" и "Кача", вертолетодром "Джанкой", международный аэропорт "Севастополь" (Бельбек), аэродром "Гвардейское", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что активисты "Желтой ленты" призывают граждан эвакуироваться на подконтрольную территорию материковой Украины. Листовки с текстом "Береги жизнь – эвакуируйся" появились по всему Симферополю.
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Галубєнькава цвєта:
Хлапок і многа дима -
Русня, пісдуйтє с Крима!
Готуйтесь, лапті!
Іржу басом, немов слін.
І ней собі чухаються ...
Перші ластівки вже прилетіли