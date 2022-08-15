В оккупированном Крыму партизаны расклеили листовки с целями для ВСУ

Крымские партизаны в оккупированном Крыму расклеили листовки с координатами "следующих целей для ВСУ" в Джанкое, а в Симферополе - листовки "Береги жизнь - эвакуируйся".

Об этом сообщает в фейсбуке Представительство президента Украины в АР Крым, информирует Цензор.НЕТ.

"Крымские активисты в оккупированном Джанкое расклеили листовки с координатами "следующих целей для ВСУ", после взрыва на аэродроме в Новофедоровке: авиабазы ​​"Октябрьское" и "Кача", вертолетодром "Джанкой", международный аэропорт "Севастополь" (Бельбек), аэродром "Гвардейское", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что активисты "Желтой ленты" призывают граждан эвакуироваться на подконтрольную территорию материковой Украины. Листовки с текстом "Береги жизнь – эвакуируйся" появились по всему Симферополю.

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