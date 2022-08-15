Оккупанты захватили лабораторный центр в Энергодаре: работники отказались от сотрудничества с рашистами

Военные армии РФ захватили Энергодарское отделение Запорожского областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"Сегодня стало известно, что военные РФ захватили Энергодарское отделение "ОП Василевский отдел "ГУ Запорожский ОЦ КПБ МЗ" (лабораторный центр), штат которого – 33 человека", - написал Орлов.

Сообщается, что работники отказались сотрудничать с рашистами.

"Оккупанты продолжают захватывать в Энергодаре объекты и предприятия, устанавливать там свои порядки и оказывать давление на работников", - добавил городской голова.

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