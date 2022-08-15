Оккупанты захватили лабораторный центр в Энергодаре: работники отказались от сотрудничества с рашистами
Военные армии РФ захватили Энергодарское отделение Запорожского областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
"Сегодня стало известно, что военные РФ захватили Энергодарское отделение "ОП Василевский отдел "ГУ Запорожский ОЦ КПБ МЗ" (лабораторный центр), штат которого – 33 человека", - написал Орлов.
Сообщается, что работники отказались сотрудничать с рашистами.
"Оккупанты продолжают захватывать в Энергодаре объекты и предприятия, устанавливать там свои порядки и оказывать давление на работников", - добавил городской голова.
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tZE inform
@tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform/status/1559151056248004610 5 ч
Для розуміння всім. Жоден ядерний реактор в світі не можна пошкодити простим артилерійським обстрілом. Навіть не простим. Конструкція така. В разі виникнення пошкоджень допоміжної інфраструктури (охолодження, термоконвертори, незалежне енергозабезпечення і т.п.) реактор повинен бути заглушений і опущений в захисний кожух. Якщо українська сторона не контролює технологічний цикл, вона повинна віддати команду на аварійну зупинку і залишити територію АЕС, заявивши офіційно про втрату контролю за АЕС.
Якщо Зеленський і К бажають зберегти надлишковий рівень енергогенерації для продажу електроенергії в Європу, вони повинні усвідомлювати всі ризики свої позиції.
Якщо реактор зупиняється, то паливо заливається борною водою та опускаються графітові стержні.
Це зупиняє реакцію розпаду.
Але все рівно за реактором потрібно слідкувати.
Щоб повністю закрити реактор потрібно вивантажувати паливо, а це процедура не така проста, особливо якщо воно ще не відпрацювало повністю.
Правильно сказали, що сам реактор пробити дуже важко.
Для пошкодження допоміжного обладнання (охолодження, електроживлення і тд) існує багато ступенів захисту, але не факт що вони витримають ситуацію коли все підряд ********.
І так як ви сказали при терористичній загрозі реакторна установка має бути зупинена.
Але хто там зараз керує???