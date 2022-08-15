Рашист, воюющий на Харьковщине: "Начальство такое конченое, бл#ть, нас #башат даже свои, епта. Арта х#ярит", - перехват ГУР. АУДИО
Российский военный, находясь в Харьковской области, рассказывает о потерях, недочислении выплат, огне артиллерии по своим же войскам и о документах, согласно которым он сейчас находится в Москве.
Об этом в очередном перехвате Главного управления разведки Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.
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+14 Павло ШОвте
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+6 stavr
показать весь комментарий15.08.2022 19:27 Ответить Ссылка
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побільше таких ситуацій
Скабєєва буде на раїсі потім крутити))
Тероборонці отримали військову форму від комбінату «Запоріжсталь»
http://iz.com.ua/zaporoje/zaporizki-teroborontsi-otrimali-novu-viyskovu-formu-vid-metalurgiv-foto
пушкинизды и просто упоротые при рождении.
Київ за три дня взяли.
Тепер будуть брати Піски.
Піски за пів кілометра від Донецька,у них зараз 9 жителів.
Піски кацапи вже восьмий рік беруть,все таки друга армія світу.