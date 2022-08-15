Рашист, воюющий на Харьковщине: "Начальство такое конченое, бл#ть, нас #башат даже свои, епта. Арта х#ярит", - перехват ГУР. АУДИО

Российский военный, находясь в Харьковской области, рассказывает о потерях, недочислении выплат, огне артиллерии по своим же войскам и о документах, согласно которым он сейчас находится в Москве.

Об этом в очередном перехвате Главного управления разведки Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Также читайте: Оккупанты в Херсоне требуют от медиков написать заявления о согласии работать под эгидой "новой власти" и получать зарплату в рублях, - ГУР