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Новости Война
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Рашист, воюющий на Харьковщине: "Начальство такое конченое, бл#ть, нас #башат даже свои, епта. Арта х#ярит", - перехват ГУР. АУДИО

Российский военный, находясь в Харьковской области, рассказывает о потерях, недочислении выплат, огне артиллерии по своим же войскам и о документах, согласно которым он сейчас находится в Москве.

Об этом в очередном перехвате Главного управления разведки Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Также читайте: Оккупанты в Херсоне требуют от медиков написать заявления о согласии работать под эгидой "новой власти" и получать зарплату в рублях, - ГУР

армия РФ (19703) разведка (4195) Харьковщина (5577) перехват (345)


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Топ комментарии
+14
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15.08.2022 19:26 Ответить
+12
какой-нибудь орок русский поедет в Европу по визе в отпуск и отрежет головы европейцам, по привычке, как в Буче
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15.08.2022 19:27 Ответить
+6
кацапи гавкають так:бєй своіх чтоби чужіє боялісь
---------------------------------------------------------------------------
побільше таких ситуацій
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15.08.2022 19:27 Ответить
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15.08.2022 19:26 Ответить
Мобики дохнут как Бобики.
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15.08.2022 23:05 Ответить
кацапи гавкають так:бєй своіх чтоби чужіє боялісь
---------------------------------------------------------------------------
побільше таких ситуацій
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15.08.2022 19:27 Ответить
какой-нибудь орок русский поедет в Европу по визе в отпуск и отрежет головы европейцам, по привычке, как в Буче
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15.08.2022 19:27 Ответить
У мене навіть стурбованості не буде з приводу європейців з відрізаними головами
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15.08.2022 23:39 Ответить
постановочна документалка для пропагандонов))

Скабєєва буде на раїсі потім крутити))
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15.08.2022 19:28 Ответить
А тим часом
Тероборонці отримали військову форму від комбінату «Запоріжсталь»
http://iz.com.ua/zaporoje/zaporizki-teroborontsi-otrimali-novu-viyskovu-formu-vid-metalurgiv-foto
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15.08.2022 19:31 Ответить
Повеселили
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15.08.2022 19:38 Ответить
это из пушкиниздов?бо все фоены вяликой жыдоугрофиннобурятии делятся на два лагеря...
пушкинизды и просто упоротые при рождении.
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15.08.2022 19:41 Ответить
повизгиванием поросёнка довольна
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15.08.2022 20:02 Ответить
https://dumskaya.net/news/rossiyskiy-inzhener-kotoryy-sdaval-pozitcii-ukra-167776/
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15.08.2022 20:28 Ответить
Православний Ептич
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15.08.2022 20:37 Ответить
Російська спецоперація буря в стакані йде успішно,скоро укацапів не буде ні солдат,ні техніки.
Київ за три дня взяли.
Тепер будуть брати Піски.
Піски за пів кілометра від Донецька,у них зараз 9 жителів.
Піски кацапи вже восьмий рік беруть,все таки друга армія світу.
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15.08.2022 21:56 Ответить
Кацапам Ростовську область треба гасити,все горить,знову окурки не туди кинули.
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15.08.2022 22:06 Ответить
 
 