Шмыгаль поручил рассмотреть возможность возвращения в эфир телеканалов "Эспрессо", "5 канал" и "Прямой"

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Государственной службе специальной связи и защиты информации совместно с МКИП дополнительно проработать вопрос, поднятый в петиции по возвращению в цифровой эфир телеканалов "Эспрессо", "5 канал" и "Прямой".

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в его ответе на петицию.

В ответе отмечается, что Совет национальной безопасности и обороны 18 марта принял решение "О реализации единой информационной политики в условиях военного положения", которым установлено, что в условиях военного положения реализация единой информационной политики является приоритетным вопросом нацбезопасности, обеспечение которой реализуется путем объединения всех общенациональных телеканалов, программное наполнение которых состоит преимущественно из информационных и/или информационно-аналитических передач, на единой информационной платформе стратегической коммуникации - круглосуточном информационном марафоне "Единые новости".

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Данное решение СНБО введено в действие Указом Президента от 19 марта. На их выполнение Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения - государственный оператор телерадиовещания, радиорелейной и спутниковой связи - обеспечивает на всех частотах трансляцию телевизионного марафона в соответствии с графиком.

"Учитывая общественный интерес к вопросам, затронутым в петиции, Государственной службе специальной связи и защиты информации совместно с Министерством культуры и информационной политики поручено дополнительно проработать их и о результатах Вас проинформировать", - говорится в ответе главы правительства.