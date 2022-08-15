75% школ в Киеве готовы к очной учебе, но дистанционка безопаснее, - начальник полиции Выговский

Руководитель Главного управления Национальной полиции Киева Иван Выговский заявил, что 75% киевских школ готовы к обучению в режиме офлайн.

В интервью изданию Интерфакс-Украина он сказал, что с точки зрения качества образования офлайн-учеба лучше, но "никто не гарантирует, что завтра не прилетит в школу", передает Цензор.НЕТ.

На территории Киева работают почти тысячу учебных учереждений государственной собственности – 422 школы и 540 дошкольных учреждений. На сегодняшний день проверили все школы.

"По той информации, которая у меня есть, 75% готовы к обучению в режиме офлайн", – сказал Выговский.

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Решение о том, как будет проходить обучение, остается за руководителями учебных учереждений.

"Конечно, есть определенные риски, что с учетом того, куда и как враг бьет, никто не гарантирует, что завтра не прилетит в школу. Это вообще не вопрос полиции. Но мое личное мнение, если мы говорим непосредственно об образовании детей, то лучше офлайн-обучение, а если говорим о безопасности, то онлайн", – сказал начальник полиции.