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75% школ в Киеве готовы к очной учебе, но дистанционка безопаснее, - начальник полиции Выговский

школа

Руководитель Главного управления Национальной полиции Киева Иван Выговский заявил, что 75% киевских школ готовы к обучению в режиме офлайн.

В интервью изданию Интерфакс-Украина он сказал, что с точки зрения качества образования офлайн-учеба лучше, но "никто не гарантирует, что завтра не прилетит в школу", передает Цензор.НЕТ.

На территории Киева работают почти тысячу учебных учереждений государственной собственности – 422 школы и 540 дошкольных учреждений. На сегодняшний день проверили все школы.

"По той информации, которая у меня есть, 75% готовы к обучению в режиме офлайн", – сказал Выговский.

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Решение о том, как будет проходить обучение, остается за руководителями учебных учереждений.

"Конечно, есть определенные риски, что с учетом того, куда и как враг бьет, никто не гарантирует, что завтра не прилетит в школу. Это вообще не вопрос полиции. Но мое личное мнение, если мы говорим непосредственно об образовании детей, то лучше офлайн-обучение, а если говорим о безопасности, то онлайн", – сказал начальник полиции.

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Киев (25692) школа (3021) обучение (536) Выговский Иван (57)


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Що? І бомбосховища належної якості? Аби відрапортувати - совок такий совок
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15.08.2022 20:03 Ответить
хоть хтось тверезо розмовляє
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15.08.2022 20:04 Ответить
это то чем мы всегда отличались от жыдоугрофиннобурятии....
"... по всій козацькій землі ми помітили прегарну рису, що нас дуже дивувала: всі вони за малим винятком, навіть здебільшого їх жінки та дочки, вміють читати та знають порядок богослужби й церковний спів. Крім того, священики вчать сиріт та не дозволяють, щоб вони тинялися неуками по вулицях"- Павло Алеппський, який разом з антіохійським патріархом Макарієм подорожував Україною у 1654 та 1656 pp.
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15.08.2022 20:06 Ответить
Уявіть собі що ваша дитина знаходиться в класі а тут орки почали бомбувати школу . Це немає значення є бомбосховище чи ні в школі. Невже ви думаете що всі учні в школі встигнуть спуститися до бомбосховища? Ні. А орки почнуть бомбувати школи у вересні вони по б'ють там де є скупчення. Навчання очним буде небезпечним тому краще віддалено навчатися.
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15.08.2022 20:13 Ответить
та навіть якщо й встигнуть спуститись, уявіть який це шок коли зверху щось прилітає і валяться поверхи, пожежа дим пил, нащо ті школи, дистанційне і малленькі приватні
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15.08.2022 20:31 Ответить
Складається враження що дітей хочуть використати як живий щит.

В нашій школі №220 на Теремках "по наказу зверху" зробили пародію на "бомбосховище". Кімната в підвалі, розрахована на 120 дітей. Отворів для вентиляції нема. Посеред кімнати чавунні батареї опалення. Над головами чавунні труби опалення. Одні двері вихід-вхід. А саме страшне що посеред кімнати великий елетричний щит.
Страшно уявити яка трагедія станеться якщо від вибухової хвилі зруйнуються чавунні батареї з кип'ятком, та вся ця вода попаде на електричний розподільчий щит... А там діти молодшої школи...

Питання до Влади! Навіщо нам вести в таку школу дітей? Всі ці місяці ми оберігали їх, виживали як могли, без роботи, без допомоги. А тепер я повинен сам, добровільно відвести своїх дітей до цієї школи і "грати в російську рулетку - попаде чи не попаде?"
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15.08.2022 21:04 Ответить
 
 