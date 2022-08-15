75% школ в Киеве готовы к очной учебе, но дистанционка безопаснее, - начальник полиции Выговский
Руководитель Главного управления Национальной полиции Киева Иван Выговский заявил, что 75% киевских школ готовы к обучению в режиме офлайн.
В интервью изданию Интерфакс-Украина он сказал, что с точки зрения качества образования офлайн-учеба лучше, но "никто не гарантирует, что завтра не прилетит в школу", передает Цензор.НЕТ.
На территории Киева работают почти тысячу учебных учереждений государственной собственности – 422 школы и 540 дошкольных учреждений. На сегодняшний день проверили все школы.
"По той информации, которая у меня есть, 75% готовы к обучению в режиме офлайн", – сказал Выговский.
Решение о том, как будет проходить обучение, остается за руководителями учебных учереждений.
"Конечно, есть определенные риски, что с учетом того, куда и как враг бьет, никто не гарантирует, что завтра не прилетит в школу. Это вообще не вопрос полиции. Но мое личное мнение, если мы говорим непосредственно об образовании детей, то лучше офлайн-обучение, а если говорим о безопасности, то онлайн", – сказал начальник полиции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"... по всій козацькій землі ми помітили прегарну рису, що нас дуже дивувала: всі вони за малим винятком, навіть здебільшого їх жінки та дочки, вміють читати та знають порядок богослужби й церковний спів. Крім того, священики вчать сиріт та не дозволяють, щоб вони тинялися неуками по вулицях"- Павло Алеппський, який разом з антіохійським патріархом Макарієм подорожував Україною у 1654 та 1656 pp.
В нашій школі №220 на Теремках "по наказу зверху" зробили пародію на "бомбосховище". Кімната в підвалі, розрахована на 120 дітей. Отворів для вентиляції нема. Посеред кімнати чавунні батареї опалення. Над головами чавунні труби опалення. Одні двері вихід-вхід. А саме страшне що посеред кімнати великий елетричний щит.
Страшно уявити яка трагедія станеться якщо від вибухової хвилі зруйнуються чавунні батареї з кип'ятком, та вся ця вода попаде на електричний розподільчий щит... А там діти молодшої школи...
Питання до Влади! Навіщо нам вести в таку школу дітей? Всі ці місяці ми оберігали їх, виживали як могли, без роботи, без допомоги. А тепер я повинен сам, добровільно відвести своїх дітей до цієї школи і "грати в російську рулетку - попаде чи не попаде?"