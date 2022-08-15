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Шольц о запрете шенгенских виз для граждан РФ: Мы не должны усложнять бегство от российской диктатуры

шольц

Вопрос о визах для россиян для въезда в Европейский Союз "следует обсудить", причем на уровне отдельных государств ЕС "существует пространство для дискуссий".

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя предложение запретить выдачу виз гражданам РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В то же время он напомнил, что из России были вынуждены уехать многие беженцы. "Для нас важно понимать, что многие убегают из России, потому что они не согласны с российским режимом. Все решения, которые мы принимаем, не должны усложнять бегство от российской власти и диктатуры", - отметил Шольц.

"Это война Путина, а не российского народа", – подчеркнул канцлер Германии.

Читайте также: Кулеба ответил Шольцу: Это война не только Путина, россияне преимущественно ее поддерживают и одобряют ракетные удары по украинским городам

Автор: 

виза (1240) россия (96216) Шенген (186) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+58
Гнида ти нацистська.
Це *****, втікачі від диктатури з ****** ***** на футболках?!
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15.08.2022 20:10 Ответить
+54
Німецький покидьок...
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15.08.2022 20:07 Ответить
+52
Єто война именно российского народа вместе с Х*йлом. Пусть сидят у себя дома
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15.08.2022 20:08 Ответить
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Шольц- Куколд мазохіст
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15.08.2022 21:00 Ответить
группа в телеграмме http://t.me/+_nOawWyoJqczMzgy автор нашенская гнида и любитель руцкого мира.Кто желает послать кацапов нах заходите
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15.08.2022 21:03 Ответить
Где это туристы бегут от диктатуры, мудак?
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15.08.2022 21:03 Ответить
. А.П.Чехов Быть подлецом и в то же время не хотеть сознавать этого - страшная особенность русского негодяя!»
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15.08.2022 21:09 Ответить
Чехов це знав, бо був таким же біосміттям
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16.08.2022 00:42 Ответить
от чомусь від ковіду Захід карантинні заходи) "вмикав на раз", а от проти вірусу рашистської імперської шизофренії "санітарні норми та дистанцію" геть бояться вмикати..
кацапи ж на своїх козлячих копитах та рогах вам такої зарази нанесуть - ваші правнуки кров"ю харкатимуть, як оце ми вже триста років.. вчіться вже на наших помилках, якщо не дурнІ
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15.08.2022 21:09 Ответить
Скажу своє ІМХО. Зараз в ЄС, обговорюють-скасовують шенген кацапам, 10 країн. Бельгія, Прибалти, Польща, Чехія... Категорично проти, Німеччина, Франція, Італія.
Чи велика проблема, кацапу поїхати в ЄС? Ну отримає шенген в інших країнах, хоча в Естонії, французький шенген анулювали, але то зокрема, думаю, звернуться до суду, то ще й компенсацію отримають, але, мені все одно))).
Тепер, що хотів сказати. Сьогодні, читав репортаж відомого русофоба. репортера The Times Едварда Лукаса. На росіян він кидається як скажений))) що прочитав? Поїхав Едвард у відрядження до Італії, місто Кампаньї (передмістя Неаполя. Там перевіряв, чи пускають свинособак на курорт, причому Елітний.Далі нижче
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15.08.2022 21:12 Ответить
Едвард знайшов тусовку русні, крутий пляж, забитий санкційними, поруч Готель - господар Російський. Едвард пише? що грошей русня не шкодує, а далі написав те, що його здивувало. Всю ХардВорк, роблять... українець. Їх беруть туди, тому. що українці. розуміють по-російськи.
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15.08.2022 21:38 Ответить
Так вони їдуть в футболках з портретом путіна і буквами Z де тіки можна. Раніше їздили з колорадскими стрічками. Макаки зомбіроание
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15.08.2022 21:12 Ответить
Шольц дибіл , всі про це давно знають
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15.08.2022 21:15 Ответить
Руйнівні дії російської армії в Україні підтримують 74% росіян, а не підтримують лише 19%. Більше половини опитаних чомусь покладають відповідальність за загибель людей та руйнування в Україні на США та країни НАТО.

Такі дані результату опитування російського «Левада-центру». Покажіть німецькому дебілу ці цифри . .
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15.08.2022 21:15 Ответить
Шольц классический чиновник, любит включать дурака, пока ему пинка не дают под зад
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15.08.2022 21:18 Ответить
ми не повинні ускладнювати втечу нафти, газу і агентів фсб від диктаторського режиму (с) німецька хвойда
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15.08.2022 21:19 Ответить
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15.08.2022 21:54 Ответить
Пусть квасятся там вечно, кто хотел, уже ********
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15.08.2022 21:26 Ответить
Краще б Шольц подумав про нерозповсюдження "русского міра" по Європі, а не піклувався про "втікачів від диктатури". Для справжніх дисидентів можна передбачити якийсь механізм отримання візи.
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15.08.2022 21:31 Ответить
Salo°|°∆@sala_malo

Скільки було в стрічці реакцій "лібєральнай" русні на можливу заборону видачі віз їм - вони звинувачували то Зеленського, то країни Балтії, то Європу загалом, і ні разу не бачив, щоб вони звинуватили свого ***** чи свій російський, ска, народ! Ні разу! Вони усі гній. УСІ
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15.08.2022 21:33 Ответить
Да, Путин лично насилует, убивает, запускает ракеты и сидит за штурвалом каждого штурмовика. *****.с...
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15.08.2022 21:33 Ответить
Європа фінансує війну, тому і не хоче псувати стосунки з тими, хто нас вбиває. Лише за останній місяць вони заплатили московії 7 лярдів євро за газ.
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15.08.2022 21:37 Ответить
Так що, розвал масковії, відкладається?
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15.08.2022 23:47 Ответить
пусть просят убежище на границе. но шлятся по отпускам когда из-за них у нас закрыт выезд это не справедливо
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15.08.2022 21:38 Ответить
" ... русские -это народ со сломанным позвоночником. Это абсолютные конформисты в абсолютной своей массе. При этом очень свирепые конформисты. Потому при каждом удобном случае, когда они видят чью-то слабость, Россия сразу пытается отхватить новый кусок чьей-то страны. Потому русский народ несет всю ответственность за такую политику. Не тиран порождает русский народ, а русский народ порождает свирепых тиранов. Вся история России об изнасиловании. Об изнасиловании царями народа, об изнасиловании русским народом всех соседей до которых он мог дотянуться. Таким образом, не Путин является главной проблемой для планеты и Украины, в частности, а русский народ, который постоянно рождает Путиных"

(Ю.Романенко)
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15.08.2022 21:39 Ответить
Вони не для цього в Європу їдуть. А для того, що бути наводчиками для кацапських гармат і ракет, коли кацапи туди нападуть. Тільки дурню це не ясно.
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15.08.2022 21:48 Ответить
война Путина, трупы и военные преступления десятков тысяч москальни за бабло миллионов "мы не занимаемся политикой".
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15.08.2022 21:49 Ответить
Шольц не розуміє простих речей. І попередні канцлери якісь недолугі були. Це говорить про те, що в Німеччині неправильна система виборів. Там канцлера й президента парламент обирає. А потрібно, щоб на демократичних виборах обирав народ.
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15.08.2022 21:52 Ответить
Не нам критикувати "систему виборів Німеччини". Подивіться що у нас нарід вибирає на кожних "демократичних" виборах.
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15.08.2022 23:53 Ответить
Звідки ви взяли, що в нас демократичні вибори? Чули в зомбі ТБ і інших зомбі ЗМІ?

Факти говорять про те, що в нас ніколи не було демократії й демократичних виборів. Народу приходиться обирати президента зі ставлеників олігархії, які скуповують місця в бюлетені через небаченого більше ніде в світі розміру грошову заставу. А ставленики олігархії це бувша комуняцька номенклатура ссср в Україні, сформована для нас москвою з різних покидьків. Бур'ян. Це демократія?
А на зомбі ЗМІ тільки й роблять, що зомбують людей через спецтехнології. Це демократія?
При такій системі нарід може обрати когось нормального?
Ні один наш президент нічого не зробив для ліквідації олігархії.
Те що ми зараз маємо такого президента винуваті всі попередні президенти. У всьому звинувачувати нарід це цинічна брехня організована олігархами й підконтрольними їм політиками, щоб відвести від себе вину.

Нам необхідно перейти до аналогу польської демократичної системи виборів президента.

Хтось може сказати, що в нас нарід не визрів до демократії. То нащо цинічно брехати, що в нас демократія.
Крім того, щоб нарід до чогось визрів його треба освітлювати, а не заморочувати цинічною брехнею, в тому числі брехати, що в нас демократія. Тільки при демократії формується правильна думка народа.
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18.08.2022 03:39 Ответить
І ще. І якщо ви вірите зомбі ЗМІ, що в нас демократичні вибори, то подумайте, чим ви кращий ніж нарід, до якого ви зверхньо відноситесь.
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18.08.2022 04:11 Ответить
Takim obrazom. Rezhim pravil'no soobrazhaet na schjot sviei dobrotnozti i dolgovechnosyi. Esti eschjo debily na svete v rolu poleznyx idiotov dlia nix.
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15.08.2022 21:55 Ответить
Боже, какой дебил. И большинство в Европе - все такие. Они довели меня до болезни, рассказывая мне про "бедных хороших русских"...
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15.08.2022 22:03 Ответить
Ага, і на сторінку генштабу такі всраті голуби миру злітаються. Oh no, why are you laughing at poor injured russian soldiers, they are people too. Запрошую їх в Україну посидіти під ракетами - одразу затикаються.
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15.08.2022 23:35 Ответить
Гер Швульц лишається вірним собі.
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15.08.2022 22:03 Ответить
Уже у немчуры один склад с боеприпасами взорвали а до них ещё не дошло. Это ж на до быть такими идиотами.
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15.08.2022 22:24 Ответить
Швуль довбаний
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15.08.2022 22:25 Ответить
Нехай тикають у Африку і не паскудять Европу
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15.08.2022 22:30 Ответить
только что Наш человек в Вашингтоне уведомил об очередном высере Елдака и Арахамии устами Гнусавого (ну что с него взять, он непонимайт) так там на это трио ополчились даже трамповская инфобратва. И делают вывод, что Гнусавый, как его друг Галустян, срет под дверьми Америки и зачем этому новоявленому диктатору помогать. А он "просто" попросил помощи товарища Си что бы он вмешался и помирил его с Путиным. Ну прохвосты, ну дают. Скажешь что идиоты. Нет, это просто их работа на врага. Ни чем не гребуют.
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15.08.2022 22:44 Ответить
Всі втечуть і хто її ту диктатуру скидувати буде?

Шоха
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15.08.2022 22:44 Ответить
Опять двуличие....
Не путайте туризм с полит беженцами...
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15.08.2022 22:47 Ответить
на росії не буває політичних біженців. За кордони росії виїжджають виключно окупанти.
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16.08.2022 00:44 Ответить
от же ж курва, вже напхав цілу Європу асадівцями і бойовиками під виглядом біженців від війни. Якщо вони від війни втікли, чого тоді поводяться як бандюгани, які ділять між своїми бандитським кланами землю, на якій, курви, жодного дня не працювали. А тепер ще й русскіми окупантами треба йому наводнити Європу, і по фіг, він за отримані гроші собі острів купить, а ви тут ї...ся!
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15.08.2022 22:52 Ответить
Дерьмом был, дерьмом и остался. Перевелись истинные арийцы в Германии...
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15.08.2022 23:47 Ответить
Слюнявые лягушатники, дойче швайне и макаронники-мы вам все припомним!
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16.08.2022 01:54 Ответить
все рівно навпаки: якраз заборона віз і допоможе втікачам, бо тоді вони не зможуть втекти і почнуть задумуватись і щось міняти всередині *********, а там і недалеко до ПОВНОГО РОЗВАЛУ *********!!!
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16.08.2022 02:27 Ответить
Кончене
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16.08.2022 04:31 Ответить
До них поки не доходить,бо гинуть українці....
Сита европа ніколи не зрозуміє нас,нажаль...
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16.08.2022 07:04 Ответить
Ситость под угрозой.

Британская оптовая цена на электроэнергию за этот месяц подорожала на Межконтинентальной бирже по сравнению с прошлым годом почти в 7 раз - до 591 фунта стерлингов (713 долларов) за мегаватт-час сообщает Bloomberg.
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16.08.2022 08:44 Ответить
Колись від совку також тікали, як показала історія, через 30 і 20 років ці люди залишаються латентними совками. Це не лікується, треба декілька поколінь. Навіть наступне покоління все одно... Недостатньо...
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16.08.2022 07:09 Ответить
Ні, покоління не врятують. Це генерика. "Зайва хромосома"))
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16.08.2022 09:11 Ответить
Каждая страна должна сама решить впускать или нет. Хватит уже этого колхоза с немецкими председателями.
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16.08.2022 08:42 Ответить
Та ні, не так ти сказав, бюргере! Ти мав на увазі: "Ми не повинні ускладнювати притік рашиських грошей до наших кишень!"
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16.08.2022 09:10 Ответить
А чё бы, тов. Шольц, в анкете на визу не ввести строчку "Ваше отеношение к путинскому режиму?"
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16.08.2022 12:13 Ответить
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