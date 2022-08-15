Шольц о запрете шенгенских виз для граждан РФ: Мы не должны усложнять бегство от российской диктатуры
Вопрос о визах для россиян для въезда в Европейский Союз "следует обсудить", причем на уровне отдельных государств ЕС "существует пространство для дискуссий".
Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя предложение запретить выдачу виз гражданам РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
В то же время он напомнил, что из России были вынуждены уехать многие беженцы. "Для нас важно понимать, что многие убегают из России, потому что они не согласны с российским режимом. Все решения, которые мы принимаем, не должны усложнять бегство от российской власти и диктатуры", - отметил Шольц.
"Это война Путина, а не российского народа", – подчеркнул канцлер Германии.
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+58 mrSmith
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+54 Aleksii Rodin
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+52 Стас Петров #423214
показать весь комментарий15.08.2022 20:08 Ответить Ссылка
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кацапи ж на своїх козлячих копитах та рогах вам такої зарази нанесуть - ваші правнуки кров"ю харкатимуть, як оце ми вже триста років.. вчіться вже на наших помилках, якщо не дурнІ
Чи велика проблема, кацапу поїхати в ЄС? Ну отримає шенген в інших країнах, хоча в Естонії, французький шенген анулювали, але то зокрема, думаю, звернуться до суду, то ще й компенсацію отримають, але, мені все одно))).
Тепер, що хотів сказати. Сьогодні, читав репортаж відомого русофоба. репортера The Times Едварда Лукаса. На росіян він кидається як скажений))) що прочитав? Поїхав Едвард у відрядження до Італії, місто Кампаньї (передмістя Неаполя. Там перевіряв, чи пускають свинособак на курорт, причому Елітний.Далі нижче
Такі дані результату опитування російського «Левада-центру». Покажіть німецькому дебілу ці цифри . .
Скільки було в стрічці реакцій "лібєральнай" русні на можливу заборону видачі віз їм - вони звинувачували то Зеленського, то країни Балтії, то Європу загалом, і ні разу не бачив, щоб вони звинуватили свого ***** чи свій російський, ска, народ! Ні разу! Вони усі гній. УСІ
(Ю.Романенко)
Факти говорять про те, що в нас ніколи не було демократії й демократичних виборів. Народу приходиться обирати президента зі ставлеників олігархії, які скуповують місця в бюлетені через небаченого більше ніде в світі розміру грошову заставу. А ставленики олігархії це бувша комуняцька номенклатура ссср в Україні, сформована для нас москвою з різних покидьків. Бур'ян. Це демократія?
А на зомбі ЗМІ тільки й роблять, що зомбують людей через спецтехнології. Це демократія?
При такій системі нарід може обрати когось нормального?
Ні один наш президент нічого не зробив для ліквідації олігархії.
Те що ми зараз маємо такого президента винуваті всі попередні президенти. У всьому звинувачувати нарід це цинічна брехня організована олігархами й підконтрольними їм політиками, щоб відвести від себе вину.
Нам необхідно перейти до аналогу польської демократичної системи виборів президента.
Хтось може сказати, що в нас нарід не визрів до демократії. То нащо цинічно брехати, що в нас демократія.
Крім того, щоб нарід до чогось визрів його треба освітлювати, а не заморочувати цинічною брехнею, в тому числі брехати, що в нас демократія. Тільки при демократії формується правильна думка народа.
Шоха
Не путайте туризм с полит беженцами...
Сита европа ніколи не зрозуміє нас,нажаль...
Британская оптовая цена на электроэнергию за этот месяц подорожала на Межконтинентальной бирже по сравнению с прошлым годом почти в 7 раз - до 591 фунта стерлингов (713 долларов) за мегаватт-час сообщает Bloomberg.