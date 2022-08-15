Шольц о запрете шенгенских виз для граждан РФ: Мы не должны усложнять бегство от российской диктатуры

Вопрос о визах для россиян для въезда в Европейский Союз "следует обсудить", причем на уровне отдельных государств ЕС "существует пространство для дискуссий".

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя предложение запретить выдачу виз гражданам РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В то же время он напомнил, что из России были вынуждены уехать многие беженцы. "Для нас важно понимать, что многие убегают из России, потому что они не согласны с российским режимом. Все решения, которые мы принимаем, не должны усложнять бегство от российской власти и диктатуры", - отметил Шольц.

"Это война Путина, а не российского народа", – подчеркнул канцлер Германии.

Читайте также: Кулеба ответил Шольцу: Это война не только Путина, россияне преимущественно ее поддерживают и одобряют ракетные удары по украинским городам