"В Оленовке мы действительно были два раза": Красный Крест рассказал о попытках получить доступ к украинским пленникам

Сотрудники Международного комитета Красного Креста дважды посещали украинских пленных, которых содержат в оккупированной Оленовке Донецкой области, однако не имели возможности пообщаться с ними лицом к лицу. При этом МККК пытается получить доступ к пленникам, которые все еще там содержатся, а также к телам их погибших товарищей.

Об этом в комментарии Суспільному рассказал представитель Международного комитета Красного Креста Александр Власенко, передает Цензор.НЕТ.

"К некоторым людям мы имеем доступ и имели доступ. В Оленовке мы действительно были два раза. После того, как туда были перемещены военнопленные, это было буквально через 2-3 дня после их перевозки в Оленевку", — рассказал он.

Власенко отметил, что визит был коротким и не полностью отвечал действующим требованиям МККК.

"Он не был согласно всем нашим правилам, когда мы имеем возможность посмотреть все помещения, которыми пользуются военнопленные, поговорить с ними без свидетелей. Цель этого визита была просто привезти туда питьевую воду, чтобы обеспечить самым необходимым на первое время", — пояснил представитель Комитета.

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Чиновник отметил, что Красный Крест сейчас имеет доступ к некоторым военнопленным, и пытается держать на контроле и ситуацию с пленными в Оленовке.

"Что касается Оленовки, мы, конечно, хотели увидеть этих людей. По этому поводу ведем переговоры. И в принципе, таким камнем преткновения является то, что мы хотели увидеть людей. Для нас важно попасть именно в место, где они находились. Мы хотели увидеть людей, которые там были", - заметил Власенко.

Он распределил пленных, содержащихся в Оленовке, на три категории.

"Это ранены, люди, которые перемещены в медицинские учреждения. И им предоставляется больничная помощь. Вторая категория — это люди, которые не пострадали в результате этой трагедии 29 июля. Третья категория — это тела погибших людей, которые мы хотели бы также увидеть", — объяснил должностное лицо.

По его словам, МККК имеет специалистов судебно-медицинской экспертизы, которые могли бы проанализировать причины трагедии.