"В Оленовке мы действительно были два раза": Красный Крест рассказал о попытках получить доступ к украинским пленникам
Сотрудники Международного комитета Красного Креста дважды посещали украинских пленных, которых содержат в оккупированной Оленовке Донецкой области, однако не имели возможности пообщаться с ними лицом к лицу. При этом МККК пытается получить доступ к пленникам, которые все еще там содержатся, а также к телам их погибших товарищей.
Об этом в комментарии Суспільному рассказал представитель Международного комитета Красного Креста Александр Власенко, передает Цензор.НЕТ.
"К некоторым людям мы имеем доступ и имели доступ. В Оленовке мы действительно были два раза. После того, как туда были перемещены военнопленные, это было буквально через 2-3 дня после их перевозки в Оленевку", — рассказал он.
Власенко отметил, что визит был коротким и не полностью отвечал действующим требованиям МККК.
"Он не был согласно всем нашим правилам, когда мы имеем возможность посмотреть все помещения, которыми пользуются военнопленные, поговорить с ними без свидетелей. Цель этого визита была просто привезти туда питьевую воду, чтобы обеспечить самым необходимым на первое время", — пояснил представитель Комитета.
Чиновник отметил, что Красный Крест сейчас имеет доступ к некоторым военнопленным, и пытается держать на контроле и ситуацию с пленными в Оленовке.
"Что касается Оленовки, мы, конечно, хотели увидеть этих людей. По этому поводу ведем переговоры. И в принципе, таким камнем преткновения является то, что мы хотели увидеть людей. Для нас важно попасть именно в место, где они находились. Мы хотели увидеть людей, которые там были", - заметил Власенко.
Он распределил пленных, содержащихся в Оленовке, на три категории.
"Это ранены, люди, которые перемещены в медицинские учреждения. И им предоставляется больничная помощь. Вторая категория — это люди, которые не пострадали в результате этой трагедии 29 июля. Третья категория — это тела погибших людей, которые мы хотели бы также увидеть", — объяснил должностное лицо.
По его словам, МККК имеет специалистов судебно-медицинской экспертизы, которые могли бы проанализировать причины трагедии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ініціативна група "Першого грудня" звернулася до політичних і громадських діячів світу через підготовку показового суду над захисниками Маріуполя, і, зокрема, "Азовсталі". Група закликала світову спільноту не допустити проведення "трибуналу", який порушує міжнародні закони про поводження з військовополоненими.
Відповідну заяву опублікували на сайті Ініціативної групи "Першого грудня". (http://1-12.org.ua/2022/08/14/4314#more-4314)
Група закликає політичних та громадських діячів підняти хвилю протестів в усьому світі, щоб не допустити "суду".
"Ми просимо захистити цих конкретних людей, які виявили чудеса героїзму та витривалості, і не допустити їхнього психічного та фізичного знищення. Пам'ятаймо, що Росія вже знищила понад пів сотні військовополонених із Маріуполя та "Азовсталі", підірвавши їх 28 липня в ув'язненні в Оленівці, - і цей злочин доповнив усі попередні, які залишилися безкарними", - наголосила Ініціативна група.
Представники Ініціативи нагадали, що РФ з початку широкомасштабного вторгнення "так часто принижувала міжнародні інституції та окремих західних політиків, що у світі мають врешті згадати про таке поняття, як честь".
Декораціями та клітками РФ порушує домовленості з Міжнародним комітетом Червоного Хреста та ООН. Росія обіцяла провести подальший обмін військовополонених, але нині в окупованому Маріуполі російська адміністрація готує "трибунал". Москва цим порушує Женевські конвенції 1949 року, які гарантують права військовополонених.
Якраз подібні заяви тільки мотивують орків на такі дії...
.
було б бажання! і чому відразу не волали, що не допускають??
А кто, эти подонки,которые отдали цвет нации под "гарантии" этих импотентов?
Ну да, это цвет не их нации...
Но неужели это им сойдёт с рук?А наверное сойдёт!
Зате тепер злиття азовців при проведенні "екстракшен" на "єдиних новинах" можна перекладати на ООН та МКЧХ. А зелені Мері Поппінси, агрохімії, подляки, абдристовичі з оманами та парижами - ні до чого!
Я не гуппія - пам'ять є... І, на відміну від 73%, стаю все злішим. "Пабєдітєлєй нє судят" тут не проканає.
висновок А світ , то як те ООН - проковтне , що їм дадуть.
Наші партнери-- Польща, Прибалти, Британія , Скандінави.
але де ми наберемо тисячі льотчиків.
а там одних тільки азовців - 2000. і крім них іще тисячі зниклих безвісти=в полоні у рашистів.
тому треба тільки наступати, тільки відбивати. а в нас снарядів не вистачає(((
он, Піски нещасні не можемо відстояти(.
Артист став на захист тих українців, які з дитинства не бажають вчити державну мову, запевнивши, що російська - не мова Путіна. Відповідний коментар пролунав в інтерв'ю "https://kino.24tv.ua/yevgen-kaporin-intervyu-pro-svati-rosiyskih-aktoriv-viynu_n2123597#%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 24 каналу "
У пліснявій підтанцьовці садового зійде і за ведучого.
для чистоти експерименту недопустити три рази