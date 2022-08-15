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Новости Война
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"В Оленовке мы действительно были два раза": Красный Крест рассказал о попытках получить доступ к украинским пленникам

оленівка

Сотрудники Международного комитета Красного Креста дважды посещали украинских пленных, которых содержат в оккупированной Оленовке Донецкой области, однако не имели возможности пообщаться с ними лицом к лицу. При этом МККК пытается получить доступ к пленникам, которые все еще там содержатся, а также к телам их погибших товарищей.

Об этом в комментарии Суспільному рассказал представитель Международного комитета Красного Креста Александр Власенко, передает Цензор.НЕТ.

"К некоторым людям мы имеем доступ и имели доступ. В Оленовке мы действительно были два раза. После того, как туда были перемещены военнопленные, это было буквально через 2-3 дня после их перевозки в Оленевку", — рассказал он.

Власенко отметил, что визит был коротким и не полностью отвечал действующим требованиям МККК.

"Он не был согласно всем нашим правилам, когда мы имеем возможность посмотреть все помещения, которыми пользуются военнопленные, поговорить с ними без свидетелей. Цель этого визита была просто привезти туда питьевую воду, чтобы обеспечить самым необходимым на первое время", — пояснил представитель Комитета. 

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Чиновник отметил, что Красный Крест сейчас имеет доступ к некоторым военнопленным, и пытается держать на контроле и ситуацию с пленными в Оленовке.

"Что касается Оленовки, мы, конечно, хотели увидеть этих людей. По этому поводу ведем переговоры. И в принципе, таким камнем преткновения является то, что мы хотели увидеть людей. Для нас важно попасть именно в место, где они находились. Мы хотели увидеть людей, которые там были", - заметил Власенко.

Он распределил пленных, содержащихся в Оленовке, на три категории.

"Это ранены, люди, которые перемещены в медицинские учреждения. И им предоставляется больничная помощь. Вторая категория — это люди, которые не пострадали в результате этой трагедии 29 июля. Третья категория — это тела погибших людей, которые мы хотели бы также увидеть", — объяснил должностное лицо.

По его словам, МККК имеет специалистов судебно-медицинской экспертизы, которые могли бы проанализировать причины трагедии.

взрыв (6813) военнопленные (1124) Красный Крест (443) военные преступления (1453)


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Топ комментарии
+20
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15.08.2022 21:06 Ответить
+12
І це все? А де звіти та заяви до міжнародного співтовариства про недопуск їх до азовців, про невиконання кацапами вимог женевської конвенції про поводження з військовополоненими, які мали бути зроблені ще до вбивства азовців??? МКЧХ має розпуститися, щоб далі себе не ганьбити.
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15.08.2022 20:57 Ответить
+10
Скільки бруду ще виллють на МКЧХ за Маріуполь та Оленівку! Але мало хто розуміє, що вони працюють при згоді ОБОХ сторін. І зелені про це знали, коли оголошували МКЧХ гарантом безпеки захисників Маріка.

Зате тепер злиття азовців при проведенні "екстракшен" на "єдиних новинах" можна перекладати на ООН та МКЧХ. А зелені Мері Поппінси, агрохімії, подляки, абдристовичі з оманами та парижами - ні до чого!

Я не гуппія - пам'ять є... І, на відміну від 73%, стаю все злішим. "Пабєдітєлєй нє судят" тут не проканає.
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15.08.2022 20:59 Ответить
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татишо. клюнув в жопу жарєний пєтух? подивились, як від гАмнесті відвалюються донори? чи від вас теж уже стали відвалювалится? чи навпаки зелена шобла дєнєх прислала?
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15.08.2022 20:49 Ответить
❗️❗️Ініціатива «Першого грудня» закликала міжнародну спільноту не допустити «трибуналу» над захисниками Маріуполя

Ініціативна група "Першого грудня" звернулася до політичних і громадських діячів світу через підготовку показового суду над захисниками Маріуполя, і, зокрема, "Азовсталі". Група закликала світову спільноту не допустити проведення "трибуналу", який порушує міжнародні закони про поводження з військовополоненими.

Відповідну заяву опублікували на сайті Ініціативної групи "Першого грудня". (http://1-12.org.ua/2022/08/14/4314#more-4314)

Група закликає політичних та громадських діячів підняти хвилю протестів в усьому світі, щоб не допустити "суду".

"Ми просимо захистити цих конкретних людей, які виявили чудеса героїзму та витривалості, і не допустити їхнього психічного та фізичного знищення. Пам'ятаймо, що Росія вже знищила понад пів сотні військовополонених із Маріуполя та "Азовсталі", підірвавши їх 28 липня в ув'язненні в Оленівці, - і цей злочин доповнив усі попередні, які залишилися безкарними", - наголосила Ініціативна група.

Представники Ініціативи нагадали, що РФ з початку широкомасштабного вторгнення "так часто принижувала міжнародні інституції та окремих західних політиків, що у світі мають врешті згадати про таке поняття, як честь".

Декораціями та клітками РФ порушує домовленості з Міжнародним комітетом Червоного Хреста та ООН. Росія обіцяла провести подальший обмін військовополонених, але нині в окупованому Маріуполі російська адміністрація готує "трибунал". Москва цим порушує Женевські конвенції 1949 року, які гарантують права військовополонених.
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15.08.2022 20:51 Ответить
Що значить " не допустити"? Як?
Якраз подібні заяви тільки мотивують орків на такі дії...

.
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15.08.2022 21:04 Ответить
це мабудь з серії - он так хотєл, как я боялась

було б бажання! і чому відразу не волали, що не допускають??
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15.08.2022 21:29 Ответить
Типа ,не стоит ,но ногу задираю?
А кто, эти подонки,которые отдали цвет нации под "гарантии" этих импотентов?
Ну да, это цвет не их нации...

Но неужели это им сойдёт с рук?А наверное сойдёт!
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15.08.2022 20:53 Ответить
Бред сивой кобылы,самое правильное-разогнать к херам вашу некчемную контору!
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15.08.2022 20:56 Ответить
кароче просто водовозы...о направлении куда двигаться сами должны догадаться.
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15.08.2022 20:56 Ответить
І це все? А де звіти та заяви до міжнародного співтовариства про недопуск їх до азовців, про невиконання кацапами вимог женевської конвенції про поводження з військовополоненими, які мали бути зроблені ще до вбивства азовців??? МКЧХ має розпуститися, щоб далі себе не ганьбити.
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15.08.2022 20:57 Ответить
Скільки бруду ще виллють на МКЧХ за Маріуполь та Оленівку! Але мало хто розуміє, що вони працюють при згоді ОБОХ сторін. І зелені про це знали, коли оголошували МКЧХ гарантом безпеки захисників Маріка.

Зате тепер злиття азовців при проведенні "екстракшен" на "єдиних новинах" можна перекладати на ООН та МКЧХ. А зелені Мері Поппінси, агрохімії, подляки, абдристовичі з оманами та парижами - ні до чого!

Я не гуппія - пам'ять є... І, на відміну від 73%, стаю все злішим. "Пабєдітєлєй нє судят" тут не проканає.
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15.08.2022 20:59 Ответить
Ага, ще захистіть їх! Зі згодою обох сторін?! То як? Коли злочинець хоче смерті жертви, то яка згода? Дагаварітца пасрєдінє?? Тоді до біса такий статус!
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15.08.2022 21:16 Ответить
Потрібно було ввести в Оленівку збройні сили Червоного Хреста, як і обіцяли.
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15.08.2022 20:59 Ответить
Оленівка--- це Катинь 2022 року.Привезуть нового-антрополога Герасимова, письменника Толстого та кучу експертів і дадуть свій
висновок А світ , то як те ООН - проковтне , що їм дадуть.
Наші партнери-- Польща, Прибалти, Британія , Скандінави.
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15.08.2022 21:02 Ответить
Та ще й за статутом не можуть свідчити на трибуналах! Хитрожопі
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15.08.2022 21:17 Ответить
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15.08.2022 21:06 Ответить
Сподіватимемося на взяття достатньої кількості кацапського "обмінного фонду", для обміну азовців.
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15.08.2022 21:06 Ответить
(((навряд чи це допоможе. свинособаки - це гній, м'ясо, опариші, вони нікому не потрібні. виміняти можна хіба на кадирівців, льотчиків, офіцерів.
але де ми наберемо тисячі льотчиків.
а там одних тільки азовців - 2000. і крім них іще тисячі зниклих безвісти=в полоні у рашистів.

тому треба тільки наступати, тільки відбивати. а в нас снарядів не вистачає(((
он, Піски нещасні не можемо відстояти(.
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15.08.2022 21:15 Ответить
Треба було за зерно вимагати
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15.08.2022 21:18 Ответить
Український (?) актор Євген Капорін, відомий за спілкуванні Олексія Долдонова в серіалі "Свати", принципово відмовився переходити на українську в живому спілкування та соціальних мережах. Ба більше, зірка вважає, що ті, хто піднімає мовне питання, "хайпуються".

Артист став на захист тих українців, які з дитинства не бажають вчити державну мову, запевнивши, що російська - не мова Путіна. Відповідний коментар пролунав в інтерв'ю "https://kino.24tv.ua/yevgen-kaporin-intervyu-pro-svati-rosiyskih-aktoriv-viynu_n2123597#%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 24 каналу "
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15.08.2022 21:08 Ответить
І що нового я узнала про це артист, 24 після оборудки однокоритових
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15.08.2022 21:35 Ответить
Який серіал, такі і актори. Ще одне вузькощелепне- вузькомізке.
У пліснявій підтанцьовці садового зійде і за ведучого.
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15.08.2022 21:48 Ответить
то най курва підтримує по-справжньому, най п..є на фронт. А то він підтримав "українців", які не бажають знати українську мову. То такі українці як слон - балерина. Нащадки окупантів.
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15.08.2022 22:45 Ответить
бесполезная организация. напичкана фсбшной агентурой. финансируется *********** подачками
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15.08.2022 21:08 Ответить
треба недопустити той хрест до полонених рашкостанівців і заценити реакцію..

для чистоти експерименту недопустити три рази
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15.08.2022 21:34 Ответить
Хрест червоний, бо на ньому кров мучеників Азовсталі
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15.08.2022 22:20 Ответить
Припиніть свій піздьож,корисні ідійоти,або свідомі провокатори,це гуманітарна організація,і ніяких гарантій вона не могла давати апріорі,ЧХ допомогає нашим біженцям по всьому світу,без галасу та піару,заткніть свої чорні ротяки паскудні,пліснява зелена!!!Саме каломийські здали азовців,крапка!
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15.08.2022 22:32 Ответить
він возив так званим днр лнр гуманітарку. він легалізував своєю присутністю депортацію українців русскіми. Якщо не може давати ніяких гарантій, ок. Тоді за яким бісом вони влізли в цю справу? Щоб піаритися чи що?
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15.08.2022 22:48 Ответить
Це зезедент сказав,що вони влізли у цю справу,вони на усі питання відповіли,що та як відбувалось,читайте та аналізуйте,знайдіть хоч слово про "гарантії".
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15.08.2022 23:01 Ответить
Фонд ахметова возив гуманітарку лугандонам,ми платили пенсії та соц.виплати,ми приймали у виші дітей лугандонців які потім сцяли на пам'ятники у столиці,ми давали безкоштовно воду та електрику лугандонам,і ще багато чого,але винен ЧХ.
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15.08.2022 23:06 Ответить
3/14здять...
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15.08.2022 23:38 Ответить
Они не врут, врет боневтик оманский, причем все время...
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16.08.2022 00:14 Ответить
А чого тоді приіздили ? Просто паабщацца у буцигарні з катими та галочку-відмітку поставити ?
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16.08.2022 08:15 Ответить
АтвАжньіє рєбята! Треба їм ще бабосиків підкинути!
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16.08.2022 09:12 Ответить
Пусті теревені , ні про що .Розігнати цю багадєльню нах@й разом з оон .
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17.08.2022 13:13 Ответить
 
 