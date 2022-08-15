Два беспилотника типа "Орлан-10" и авиационная ракета Х-59 уничтожены на Запорожском направлении, - Воздушные силы ВСУ
15 августа зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и авиационная ракета "воздух-поверхность" Х-59.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.
Все цели уничтожены на Запорожском направлении.
Напоминаем, также 15 августа был сбит вертолет Ка-52 рашистов.
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