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Новости Война
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Два беспилотника типа "Орлан-10" и авиационная ракета Х-59 уничтожены на Запорожском направлении, - Воздушные силы ВСУ

орлан

15 августа зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и авиационная ракета "воздух-поверхность" Х-59.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.

Все цели уничтожены на Запорожском направлении.

Напоминаем, также 15 августа был сбит вертолет Ка-52 рашистов.

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Автор: 

беспилотник (3776) ПВО (2844) Запорожская область (3210) Воздушные силы (2431)


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Це просто чудово 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼

Молодці ❤️
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15.08.2022 20:50 Ответить
Красунчики наші, бережи вас Господь
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15.08.2022 20:57 Ответить
Також дрг орків вже в Соледарі....
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15.08.2022 21:09 Ответить
Добрий врожай... СЛАВА ЗСУ!
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15.08.2022 21:39 Ответить
Гепарды начали поступать и приносить пользу.
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15.08.2022 21:44 Ответить
 
 