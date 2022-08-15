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Мужчину, который сжег два трейлера с гуммопомощью, задержали в Одессе. ФОТОрепортаж

поліція

В Одессе задержан 63-летний житель, подозреваемый в умышленном сожжении в городском дворе двух волонтерских трейлеров с медпрепаратами и продуктами питания, привезенными для раздачи временно перемещенным гражданам.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ, об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ ЧП в области.

"Установлено, что злоумышленник облил горючей смесью и поджег расположенный во дворе одного из автосалонов трейлер с медпрепаратами, средствами гигиены и продуктами питания, которые предназначались для раздачи временно перемещенным гражданам. Огонь распространился на припаркованные рядом транспортные средства: уничтожены два легковых автомобиля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские задержали правонарушителя, во время обыска в его домовладении изъяли доказательства его причастности к этому преступлению. Задержанному объявили подозрение по признакам ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение чужого имущества, причинившее вред в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

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До избрания меры злоумышленника поместили в изолятор временного содержания. Уже установлено, что накануне поджога фигурант уголовного производства несколько раз посещал волонтерский центр и хорошо знал расположение их имущества.

Умышленное уничтожение имущества путем поджога карается лишением свободы сроком от 3 до 10 лет.

Мужчину, который сжег два трейлера с гуммопомощью, задержали в Одессе 01

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Мужчину, который сжег два трейлера с гуммопомощью, задержали в Одессе 02


Мужчину, который сжег два трейлера с гуммопомощью, задержали в Одессе 03

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Мужчину, который сжег два трейлера с гуммопомощью, задержали в Одессе 04

Одесса (7921) поджог (1094) Нацполиция (16564) волонтеры (2642) гуманитарная помощь (1267)


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Топ комментарии
+30
Безумовно заслуговує розстрілу. Ворог расєйський.
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15.08.2022 21:49 Ответить
+27
Няких сізо вішати гадів !
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15.08.2022 21:44 Ответить
+22
Шукайте замовника. Хитро}|{опі ділки такими пожежами можуть спіонерене перед цим волонтерське майно прикривати.
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15.08.2022 21:42 Ответить
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15.08.2022 21:41 Ответить
Безумовно заслуговує розстрілу. Ворог расєйський.
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15.08.2022 21:49 Ответить
Одесса - значит топить проще. и рыбы опять же голодные не будут.
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15.08.2022 22:26 Ответить
меня эта новость мягко говояр не удивила --а даже породила кучу вопросов...
как одессит знающий более менее прикидоны нашего городка задам несколько вопросов...
1.каким ветром в каком то автосалоне поставили трейлеры с гуд-допомогой если их надо было сразу направлять в Центр помощи беженщам?? какое отношение автосалон имеет к этой гумманитарке отношение??? неужели чиновники и имеющие отношение к грузу не решили вопрос как будем "коммундзить тырить пользу новой партии старушек"????!!!!
2. допускаю что надо было на охрану так почему не поставили например на заднем дворе Малиновского (по старому называю) отдела полиции там место огромные грузовые трейлеры поставить не проблема штуки 4 ....не то что эти недоразумения... или в воинской части у военных где и у полиции и военных проходная охрана и все такое.... морской порт места хватит для 20 штук авианосцев США...

вывод промежуточный нехороший кто то кого то поимел а пострадали беженцы мутная скажем так история...и главное в статье нет ОПИСАНИЯ ПРИЧИНЫ... МОТИВА ТАКОГО ПОСТУПКА 63 ЛЕТНЕГО ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА...
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15.08.2022 23:00 Ответить
гуманитарка могла быть и без центров, просто кто-то дал бабла и закупил, поставили где нашли место, охрану опять же на всех не напасешься, тем более, если там не миллионы евро, а мелко-бытовые но нужные\помогающие в обиходе приблуды. мотив - такой же как у Хйла, чтобы всем было плохо, а то раздают, понимаешь, как при коммунизме, а пенсионеру не дали, а он может войну воевал (хотя скорее в застенках расстреливал).
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16.08.2022 00:21 Ответить
Нет. Это мягко за такое. Отправить на разминирование берега, ползком.
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15.08.2022 21:54 Ответить
Предварительно засунувши куда надо 4 тротиловые шашки
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15.08.2022 22:36 Ответить
привязать его к тральщику - пусть загорает на минах
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15.08.2022 22:42 Ответить
Після допиту з пристрастю
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15.08.2022 22:48 Ответить
Тільки обов'язково дохлого.
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16.08.2022 05:54 Ответить
Шукайте замовника. Хитро}|{опі ділки такими пожежами можуть спіонерене перед цим волонтерське майно прикривати.
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15.08.2022 21:42 Ответить
колись мало роздаватися біженцям
головне слово, колись.
кілька днів він ходив до них і за кілька днів трейлери не стали порожніми
то коли це колись мало настутити?
місяць тому заїхав на склад гуманітарки в І Франківську.
фур десять всього що хочеш.
от мені по дзвінку видали на одну з бригад дещо.
перед мною його відкрили, видали і закрили.
10 фур, теж мабудь чекають "колись"
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15.08.2022 22:27 Ответить
капець...якою сумішшю??
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15.08.2022 21:44 Ответить
Няких сізо вішати гадів !
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15.08.2022 21:44 Ответить
говорите что плохо живем потому что воруют? но нет а из-за того что 73% таких вот дебилов
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15.08.2022 21:47 Ответить
Ну і нах тут твій спіч про 73%, новина про інше, загубись.
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15.08.2022 22:10 Ответить
зеленые тупаки не любят правду - когда их подводят к тому что они лоханулись на выборах
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15.08.2022 22:37 Ответить
Тут на сайе вчера было - иностр агентство делала опрос - 93 процента уже за зеленых порохоботы 7 = вот так )))
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15.08.2022 22:48 Ответить
та нет, их всего 25% было... таких пожизненно нужно!
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15.08.2022 22:34 Ответить
не писти кацап недорезанный
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15.08.2022 22:35 Ответить
его бы за решетку, а все его имущество продать и обеспечить нуждающихся.
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15.08.2022 21:48 Ответить
На тернопольскую зону
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15.08.2022 22:02 Ответить
Яке *** сізо... я худію... До стінки!
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15.08.2022 21:48 Ответить
Самоповесить в камере.
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15.08.2022 21:48 Ответить
Ету тварь у в тюрьму а в его квартиру заселить беженцев пока не компенсирует убытки
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15.08.2022 21:49 Ответить
яке ж лайно ці шанувальники "руського міру", і це майже правило - якщо зустрічається якесь виняткове лайно, то це наступний "любітель"...
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15.08.2022 21:49 Ответить
В Африці за таке його самого би спалили
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15.08.2022 21:50 Ответить
Облить ****** горючей смесью и в крематорий............................................................................вот же сучище..............................................................................
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15.08.2022 21:50 Ответить
Во время войны это называется диверсия а никакое не хулиганство и умышленное уничтожение имущества. Сколько людей может погибнуть от такого *хулиганства*
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15.08.2022 21:51 Ответить
жопу ему порвать на руцький флаг
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15.08.2022 21:51 Ответить
Повісити падлюку
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15.08.2022 21:52 Ответить
Це мабуть той 41 перший недожарений з дому профсоюзов
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15.08.2022 21:54 Ответить
любителю рюсского міра нагадати що з такими робили під час другої світової?
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15.08.2022 21:56 Ответить
Чесно кажучи, я б таких покидьків, вбивав на місці, з публічною демонстрацією трупа та відповідним написом.
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15.08.2022 21:58 Ответить
від 3 років???? та ні, навіщо травмувати психіку людини, ми ж не звіри три години досить буде, та наказати буквар читати
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15.08.2022 22:02 Ответить
ты гонишь беса без кавычек
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15.08.2022 22:38 Ответить
Путівку на пляж в Затоку. І нехай гамністі інтернешнл щось заявить про негуманне поводження із затриманими.
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15.08.2022 22:09 Ответить
Вместо того чтобы мужчину расстрелять по законам военного времени -его отпустят через несколько дней.
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15.08.2022 22:18 Ответить
Наглеют совкодрочеры ,мразоты подрашистные , ждут ,что им ***** пенсии повысит
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15.08.2022 22:21 Ответить
Пусть бесятся, таким образом они приближают время и усиливают мотивы прийти к власти военным, которые , уж поверьте, с такими церемониться не будут.
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05.03.2023 11:29 Ответить
Qui prodest?

Який сенс був у спаленні волонтерського майна?
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15.08.2022 22:27 Ответить
Это называется диверсия. Опять хотят отмазать очередную мразь.
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15.08.2022 22:34 Ответить
63 летний ублюдок уничтожил лекарства во время войны - падло! привязать его к тральщику пусть загорает на минах
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15.08.2022 22:40 Ответить
З конфіскацією бо хто ж відшкодує втрати?
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15.08.2022 22:41 Ответить
Условный срок этому негодяю!
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15.08.2022 22:42 Ответить
Сколько же в том городе великолепном швали, твари, мразоты, гидоты и скотобазы!? Сплошная 5 колона. И конечно многие таких знают. И спецслужбы и мвд итд. Этому нет конца. И не только там. А по всему югу сплошные падлики морозовы стадами в 5 поколении плодятся. И во власти почти все и давно. Та запросто можно найти жуков что во власти местной ещё до 91г! Кодекс строителя коммунизма в кладовках хранят.
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15.08.2022 22:47 Ответить
а якщо подивитися з іншого кута мало бути свідома підстава для цього. Просто від нема чого робити, як правило таке не роблять. Тут одне з двох, або власник цих трейлерів має темні справи, або навпаки власнику піднасрав якийсь з партнерів. А там по любому можна і ноги в лаптях знайти. Ну, розслідування покаже. А суддя визначить)
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15.08.2022 22:49 Ответить
А возмещать ущерб кто будет?
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15.08.2022 22:49 Ответить
С таким слабым сердцем, острой формой диабета и склонностью к суициду и такими делами заниматься! А Скорая помощь сейчас очень долго едет до изолятора!
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15.08.2022 22:56 Ответить
Руки и ноги ампутировать,но при этом медсредства не применять!
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15.08.2022 22:57 Ответить
А потом спалить живьем урода. Военное время, кто-то может голодает без этой гуманитарки...
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15.08.2022 23:45 Ответить
Якби я брав участь у його затриманні - він би був смертельно поранений при спробі чинити опір(ще й втікти!), і ніяким чином його б не врятували ніякі медики зі "швидкої"...😡
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16.08.2022 01:06 Ответить
Там достаточно обе руки отрубить, пусть дальше вкушает прелести совкожизни, когда был дефицит даже туалетной бумаги... Ковры со стены и пола не чiпати, больше блох и вони будет у совка.
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05.03.2023 11:34 Ответить
ЗА совок и нарабсеюшку топят тока неудачники по жизни.
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05.03.2023 11:36 Ответить
 
 