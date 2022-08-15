Мужчину, который сжег два трейлера с гуммопомощью, задержали в Одессе. ФОТОрепортаж
В Одессе задержан 63-летний житель, подозреваемый в умышленном сожжении в городском дворе двух волонтерских трейлеров с медпрепаратами и продуктами питания, привезенными для раздачи временно перемещенным гражданам.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ, об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ ЧП в области.
"Установлено, что злоумышленник облил горючей смесью и поджег расположенный во дворе одного из автосалонов трейлер с медпрепаратами, средствами гигиены и продуктами питания, которые предназначались для раздачи временно перемещенным гражданам. Огонь распространился на припаркованные рядом транспортные средства: уничтожены два легковых автомобиля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские задержали правонарушителя, во время обыска в его домовладении изъяли доказательства его причастности к этому преступлению. Задержанному объявили подозрение по признакам ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение чужого имущества, причинившее вред в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
До избрания меры злоумышленника поместили в изолятор временного содержания. Уже установлено, что накануне поджога фигурант уголовного производства несколько раз посещал волонтерский центр и хорошо знал расположение их имущества.
Умышленное уничтожение имущества путем поджога карается лишением свободы сроком от 3 до 10 лет.
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как одессит знающий более менее прикидоны нашего городка задам несколько вопросов...
1.каким ветром в каком то автосалоне поставили трейлеры с гуд-допомогой если их надо было сразу направлять в Центр помощи беженщам?? какое отношение автосалон имеет к этой гумманитарке отношение??? неужели чиновники и имеющие отношение к грузу не решили вопрос как будем "коммундзить тырить пользу новой партии старушек"????!!!!
2. допускаю что надо было на охрану так почему не поставили например на заднем дворе Малиновского (по старому называю) отдела полиции там место огромные грузовые трейлеры поставить не проблема штуки 4 ....не то что эти недоразумения... или в воинской части у военных где и у полиции и военных проходная охрана и все такое.... морской порт места хватит для 20 штук авианосцев США...
вывод промежуточный нехороший кто то кого то поимел а пострадали беженцы мутная скажем так история...и главное в статье нет ОПИСАНИЯ ПРИЧИНЫ... МОТИВА ТАКОГО ПОСТУПКА 63 ЛЕТНЕГО ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА...
головне слово, колись.
кілька днів він ходив до них і за кілька днів трейлери не стали порожніми
то коли це колись мало настутити?
місяць тому заїхав на склад гуманітарки в І Франківську.
фур десять всього що хочеш.
от мені по дзвінку видали на одну з бригад дещо.
перед мною його відкрили, видали і закрили.
10 фур, теж мабудь чекають "колись"
Який сенс був у спаленні волонтерського майна?