Мужчину, который сжег два трейлера с гуммопомощью, задержали в Одессе. ФОТОрепортаж

В Одессе задержан 63-летний житель, подозреваемый в умышленном сожжении в городском дворе двух волонтерских трейлеров с медпрепаратами и продуктами питания, привезенными для раздачи временно перемещенным гражданам.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ, об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ ЧП в области.

"Установлено, что злоумышленник облил горючей смесью и поджег расположенный во дворе одного из автосалонов трейлер с медпрепаратами, средствами гигиены и продуктами питания, которые предназначались для раздачи временно перемещенным гражданам. Огонь распространился на припаркованные рядом транспортные средства: уничтожены два легковых автомобиля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские задержали правонарушителя, во время обыска в его домовладении изъяли доказательства его причастности к этому преступлению. Задержанному объявили подозрение по признакам ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение чужого имущества, причинившее вред в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

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До избрания меры злоумышленника поместили в изолятор временного содержания. Уже установлено, что накануне поджога фигурант уголовного производства несколько раз посещал волонтерский центр и хорошо знал расположение их имущества.

Умышленное уничтожение имущества путем поджога карается лишением свободы сроком от 3 до 10 лет.

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