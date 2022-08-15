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Новости Война
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ООН готова поддержать миссию МАГАТЭ на ЗАЭС с согласия Украины и России

заес

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает любую атаку на атомную станцию "самоубийственной" и призвал предоставить международным инспекторам доступ на Запорожскую АЭС.

Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Генеральный секретарь ясно дал понять в Токио, что любое нападение на атомную электростанцию ​​является "самоубийственным", - сказал Дюжаррик.

Представитель генсека также опроверг фальшивые нарративы российских чиновников, которые, не допуская миссию МАГАТЭ на объект, обвиняют в этом ООН.

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"В последние несколько дней неоднократно звучали комментарии разных российских чиновников, обвиняющих Секретариат ООН в том, что он либо отменил, либо заблокировал визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС", – сказал Дюжаррик.

Он отметил, что, во-первых, МАГАТЭ является специализированным агентством, которое действует независимо, принимая решения, касающиеся его компетенции.

Во-вторых, Секретариат ООН не имеет полномочий блокировать или отменять какую-либо деятельность МАГАТЭ.

В-третьих, "в тесном контакте с МАГАТЭ, Секретариат ООН оценил, что в Украине есть потенциал логистики и безопасности", чтобы организовать посещение инспекторами МАГАТЭ Запорожской атомной электростанции из Киева, "если обе страны на это согласятся", добавил пресс-секретарь генсека.

Читайте также: Генсек ООН Гутерриш обсудил с Шойгу ситуацию на оккупированной Запорожской АЭС

Гутерриш посетил Японию, где выступил в выходные в Хиросиме с речью по случаю 77-й годовщины первой в мире ядерной бомбардировки.

Автор: 

МАГАТЭ (409) ООН (4193) Гутерриш Антониу (340) Запорожская АЭС (722) атака на ЗАЭС (81)


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Топ комментарии
+23
Ніяких інспекцій !Рашка повина покинути ЗАЕС ! ВСЕ !
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15.08.2022 21:49 Ответить
+14
а до чого тут раїся??? її територія?? майно??

чи ще одна спілка сцикунів, що думають - атом нє врєдний, патамушта єго нє відна
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15.08.2022 21:48 Ответить
+14
Яка ще згода з підорассеюю?
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15.08.2022 21:51 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Головне, жодних активних дій в Запорізький області з боку України!
Нада проста пєрєстать стрєлять!
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15.08.2022 21:46 Ответить
Ще одна зернова ядерна угода між Вільною Україною та країною терористом?
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15.08.2022 21:48 Ответить
а до чого тут раїся??? її територія?? майно??

чи ще одна спілка сцикунів, що думають - атом нє врєдний, патамушта єго нє відна
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15.08.2022 21:48 Ответить
Ніяких інспекцій !Рашка повина покинути ЗАЕС ! ВСЕ !
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15.08.2022 21:49 Ответить
Яка ще згода з підорассеюю?
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15.08.2022 21:51 Ответить
А вот спроси у Хамоарии. Он тебе расскажет, как с рашкой нужно договариваться на примере спасения голодающих африканцев. Вот тут такая же схема разрабатывается. Рабинович уже с тупиным план утвердили, Ермак работает.
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15.08.2022 23:25 Ответить
Ось ці всі ООН вже задовбали своєю тупістю і конченостю.Щоб вам тварюки прилетіли ракети і снаряди гади ви всі !
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15.08.2022 21:52 Ответить
Пздц. антоніна самовбийся об стєну.
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15.08.2022 21:57 Ответить
от суки, а гітлєру такої турботи не приділяли
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15.08.2022 21:58 Ответить
Це просто не вкладається в жодні матюки: вони прийшли в наш дім, окупували, погрожують і вбивають нас, а ми повинні з ними домовлятися. Про що????
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15.08.2022 21:58 Ответить
Ми тридцять років під кацапську дуду жили і про все з ними домовлялися.
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15.08.2022 22:49 Ответить
Керівник МАГАТЕ - ватнік. Там більшість в керівництві московити.
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15.08.2022 21:58 Ответить
Шах!
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15.08.2022 21:59 Ответить
ООН уже миссию по пленных азовцах выполнило. Идите нах. с вашими договорняками. Рашисты должны покинуть АЕС а не давить компромисами на Украину
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15.08.2022 21:59 Ответить
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15.08.2022 22:00 Ответить
вытурить кацапов с магате \ оон для начала не хотят? кстати, это стОило бы делать сразу после оккупации Чернобыля, а так Хйло убедился, что все это филькина грамота для бедных. за взрыв в Чернобыле кстати кацапов нужно не забыть отдельно "отблагодарить" в перспективе. вряд ли обошлось прям совсем без них.
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15.08.2022 22:03 Ответить
С согласия федерастов? Дядя ты дибил?
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15.08.2022 22:06 Ответить
Українці скоро без згоди расєї та аон і до туалету не ходитиме...
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15.08.2022 22:08 Ответить
Ми самі себе ніколи не поважали, тому чекати поваги до нас не доводиться.
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15.08.2022 22:54 Ответить
испытываю неконтроллируемые приступы рвоты при аббревиатуре "оон"
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15.08.2022 22:10 Ответить
А при чому тут дозвіл парашостану? Аони на території України,окупували її і в них питати дозвіл?
Чи я дурний,чи я щось не розумію?
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15.08.2022 22:13 Ответить
В захвате АЕС, ООН не менее виновато чем росийкие террористы. Росийские террористы являются теми же членами ООН и МАГАТЕ. И все делалось под молчаливым согласием ООН. Теперь же ООН предлагает нам договориться с террористами. А не пойти вам нах.
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15.08.2022 22:18 Ответить
А кацапердія як там опинплася?! ООН це не цікаво?! *****!
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15.08.2022 22:18 Ответить
террорист и шантажист должен дать согласие на инспекцию того чем он шантажирует и что он незаконно (преступно) занял???? и это нормально???
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15.08.2022 22:25 Ответить
Блин, да сколько же в Европе свиносбачьих проституток? Бахнет в Украине, почти в центре Европы, а кто то нашёл возможность и в этой ситуации, отсосать пу#ина у *****...
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15.08.2022 22:31 Ответить
А хто нам заважав купляти європейських шалав?
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15.08.2022 22:57 Ответить
Гениально-изощрённые в оон! Просто верх лицемерия и скотобазы.
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15.08.2022 22:32 Ответить
ТупоЕріш йди *****
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15.08.2022 22:33 Ответить
ага, так як ви Азовців підтримали? Давали гарантії людям, обіцяли, а як сталася біда одразу: ми нікаму нічего не должни?. Йдіть за русскім кораблем.
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15.08.2022 22:41 Ответить
кацапія тут при чому???? нах. передасти х України!!! і нах гттаперчевий гомосек з ООН!!!
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15.08.2022 22:47 Ответить
тепер, якщо хочеш послати когось на три букви - можна посилати в оон..
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15.08.2022 22:50 Ответить
схерали они разрешение у росии спрашивают для поездки на Украинскую станцию?
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15.08.2022 23:14 Ответить
починається, *****. Сумісний дозвіл Росії та України.
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15.08.2022 23:19 Ответить
А до чого тут росія і їх згода ?

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16.08.2022 01:59 Ответить
Рашка цього добивається, якщо імпотентне ООН попаде на територію станції, автоматично заморожений конфлікт.
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16.08.2022 06:36 Ответить
 
 