ООН готова поддержать миссию МАГАТЭ на ЗАЭС с согласия Украины и России
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает любую атаку на атомную станцию "самоубийственной" и призвал предоставить международным инспекторам доступ на Запорожскую АЭС.
Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Генеральный секретарь ясно дал понять в Токио, что любое нападение на атомную электростанцию является "самоубийственным", - сказал Дюжаррик.
Представитель генсека также опроверг фальшивые нарративы российских чиновников, которые, не допуская миссию МАГАТЭ на объект, обвиняют в этом ООН.
"В последние несколько дней неоднократно звучали комментарии разных российских чиновников, обвиняющих Секретариат ООН в том, что он либо отменил, либо заблокировал визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС", – сказал Дюжаррик.
Он отметил, что, во-первых, МАГАТЭ является специализированным агентством, которое действует независимо, принимая решения, касающиеся его компетенции.
Во-вторых, Секретариат ООН не имеет полномочий блокировать или отменять какую-либо деятельность МАГАТЭ.
В-третьих, "в тесном контакте с МАГАТЭ, Секретариат ООН оценил, что в Украине есть потенциал логистики и безопасности", чтобы организовать посещение инспекторами МАГАТЭ Запорожской атомной электростанции из Киева, "если обе страны на это согласятся", добавил пресс-секретарь генсека.
Гутерриш посетил Японию, где выступил в выходные в Хиросиме с речью по случаю 77-й годовщины первой в мире ядерной бомбардировки.
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Нада проста пєрєстать стрєлять!
зерноваядерна угода між Вільною Україною та країною терористом?
чи ще одна спілка сцикунів, що думають - атом нє врєдний, патамушта єго нє відна
Чи я дурний,чи я щось не розумію?