ООН готова поддержать миссию МАГАТЭ на ЗАЭС с согласия Украины и России

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает любую атаку на атомную станцию "самоубийственной" и призвал предоставить международным инспекторам доступ на Запорожскую АЭС.

Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Генеральный секретарь ясно дал понять в Токио, что любое нападение на атомную электростанцию ​​является "самоубийственным", - сказал Дюжаррик.

Представитель генсека также опроверг фальшивые нарративы российских чиновников, которые, не допуская миссию МАГАТЭ на объект, обвиняют в этом ООН.

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"В последние несколько дней неоднократно звучали комментарии разных российских чиновников, обвиняющих Секретариат ООН в том, что он либо отменил, либо заблокировал визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС", – сказал Дюжаррик.

Он отметил, что, во-первых, МАГАТЭ является специализированным агентством, которое действует независимо, принимая решения, касающиеся его компетенции.

Во-вторых, Секретариат ООН не имеет полномочий блокировать или отменять какую-либо деятельность МАГАТЭ.

В-третьих, "в тесном контакте с МАГАТЭ, Секретариат ООН оценил, что в Украине есть потенциал логистики и безопасности", чтобы организовать посещение инспекторами МАГАТЭ Запорожской атомной электростанции из Киева, "если обе страны на это согласятся", добавил пресс-секретарь генсека.

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Гутерриш посетил Японию, где выступил в выходные в Хиросиме с речью по случаю 77-й годовщины первой в мире ядерной бомбардировки.