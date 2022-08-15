Малюська о шансах Украины получить от России компенсацию: Нужно изменить один из основных укладов того, как взаимодействуют государства между собой. Пытаемся это сделать

Россия готовилась к войне с Украиной заранее, поэтому сделала все возможное, чтобы ее средства на территориях западных стран было сложно достать, спрятала деньги в Китае или перевела в золото и спрятала на своей территории. Однако Украина все равно рассчитывает на компенсацию и делает все возможное для того, чтобы получить репарации.

Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська в эфире общенационального марафона 15 августа, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы меняем все максимально возможные блоки, чтобы получить деньги. Блоки как юридические, так и экономические и политические. Россия к войне готовилась, большинство своих средств спрятала либо в Китае, либо перевела в золото и спрятала в хранилищах на своей территории... Чтобы их отобрать, нужно фактически изменить всю систему защиты суверенных средств иностранных государств, хранящихся в других государствах. Это ключевая преграда – юридическая, политическая, дипломатическая. Следует по существу изменить один из основных укладов того, как взаимодействуют государства между собой на международной арене. Это мы сейчас и пытаемся сделать", - рассказал министр.

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Он добавил, что политическая воля международных партнеров отдать российские финансы Украине есть, однако необходима еще и юридическая. По его словам, чтобы процесс ускорился, Украина должна получить решение авторитетной международной организации, такой как Генассамблея ООН. По словам министра, Украина рассчитывает на определенные решения: "По сути они "освятят" нам то, что другие страны смогут передавать нам такие активы. И далее следующий этап — заключение международного договора. А он важнее любых национальных законов. Им можно установить те правила, которые каждая отдельная страна не могла бы себе позволить у себя внутри", — добавил министр.

Он уточнил, что речь идет о государственном имуществе России, а не о частной собственности крупных российских бизнесменов, попавших под санкции, потерявших имущество и обжалующих эти решения в международных судах. По его словам, признание РФ государством-террористом существенно способствовало бы разблокированию средств РФ: "Статус террориста снимает юридическую защиту над активами страны-террориста. По сути признание Соединенными Штатами России как страны-террориста снимет иммунитет на территории США. Это не "сделает полностью погоду"... потому что желающих забрать российские средства много — пострадавших очень много".

Для того чтобы все средства, или хотя бы значительная часть из них перешла Украине, нужен соответствующий международный договор, добавил министр.