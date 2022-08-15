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Новости Война
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Малюська о шансах Украины получить от России компенсацию: Нужно изменить один из основных укладов того, как взаимодействуют государства между собой. Пытаемся это сделать

малюська

Россия готовилась к войне с Украиной заранее, поэтому сделала все возможное, чтобы ее средства на территориях западных стран было сложно достать, спрятала деньги в Китае или перевела в золото и спрятала на своей территории. Однако Украина все равно рассчитывает на компенсацию и делает все возможное для того, чтобы получить репарации.

Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська в эфире общенационального марафона 15 августа, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы меняем все максимально возможные блоки, чтобы получить деньги. Блоки как юридические, так и экономические и политические. Россия к войне готовилась, большинство своих средств спрятала либо в Китае, либо перевела в золото и спрятала в хранилищах на своей территории... Чтобы их отобрать, нужно фактически изменить всю систему защиты суверенных средств иностранных государств, хранящихся в других государствах. Это ключевая преграда – юридическая, политическая, дипломатическая. Следует по существу изменить один из основных укладов того, как взаимодействуют государства между собой на международной арене. Это мы сейчас и пытаемся сделать", - рассказал министр.

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Он добавил, что политическая воля международных партнеров отдать российские финансы Украине есть, однако необходима еще и юридическая. По его словам, чтобы процесс ускорился, Украина должна получить решение авторитетной международной организации, такой как Генассамблея ООН. По словам министра, Украина рассчитывает на определенные решения: "По сути они "освятят" нам то, что другие страны смогут передавать нам такие активы. И далее следующий этап — заключение международного договора. А он важнее любых национальных законов. Им можно установить те правила, которые каждая отдельная страна не могла бы себе позволить у себя внутри", — добавил министр.

Он уточнил, что речь идет о государственном имуществе России, а не о частной собственности крупных российских бизнесменов, попавших под санкции, потерявших имущество и обжалующих эти решения в международных судах. По его словам, признание РФ государством-террористом существенно способствовало бы разблокированию средств РФ: "Статус террориста снимает юридическую защиту над активами страны-террориста. По сути признание Соединенными Штатами России как страны-террориста снимет иммунитет на территории США. Это не "сделает полностью погоду"... потому что желающих забрать российские средства много — пострадавших очень много".

Для того чтобы все средства, или хотя бы значительная часть из них перешла Украине, нужен соответствующий международный договор, добавил министр.

Автор: 

компенсации (483) россия (96246) Малюська Денис (322) репарации (34)


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Топ комментарии
+11
Малюска повний дебіл.
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15.08.2022 22:33 Ответить
+8
Ну перекласти на нормальну мову це досить легко: доки при владі такі дебіли, шансів отримати від кацапів репарації, в України немає.
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15.08.2022 22:44 Ответить
+6
прийдем и заберем. а малюська лесом
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15.08.2022 22:30 Ответить
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прийдем и заберем. а малюська лесом
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15.08.2022 22:30 Ответить
А що там з Гаагою для кремлівських нелюдей ?????⁉️⁉️
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15.08.2022 22:33 Ответить
Малюска повний дебіл.
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15.08.2022 22:33 Ответить
хлопчика працевлаштували аби шив справи на Пороха а тут такоє, вайна...
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15.08.2022 22:35 Ответить
А вы шо делали кроме шитья дел на Пороха и пробежками в фонтанах Мариуполя?
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15.08.2022 22:34 Ответить
Пысы: розочки в зубах и ушах отпугнет любого врага. Только вот по каким-то причинам в этот раз это не сработало. Почему?
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15.08.2022 22:36 Ответить
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15.08.2022 22:34 Ответить
Компенсацію получити і за геноцид Сталіна
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15.08.2022 22:35 Ответить
на малюську надеяться моллюсками или планктоном стать
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15.08.2022 22:35 Ответить
Тобто владі займатися (уйнею, а вже нарешті діяти в інтересах держави і громадян? І не прогинатися під усі ці шпарини
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15.08.2022 22:36 Ответить
Возьмите профессионалов и работайте!!! Хватит трудоустраивать зеленых неучей!!
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15.08.2022 22:38 Ответить
не при цій говновладі

https://www.5.ua/ru/polytyka/stalo-yzvestno-chto-ukraynskye-vlasty-otkazalys-ot-vziskanyia-s-rossyy-za-anneksyrovannii-krim-278626.html СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЧТО УКРАИНСКИЕ ВЛАСТИ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ВЗЫСКАНИЯ С РОССИИ ЗА АННЕКСИРОВАННЫЙ КРЫМ 31.05.2022 13:18Читайте українською
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15.08.2022 22:40 Ответить
Малюська, забронируй Куйлу платную камеру в Гааге, и пусть он тебе за неё заплатит.
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15.08.2022 22:41 Ответить
москалі попали на бабки
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15.08.2022 22:42 Ответить
З такими Малюськами це ми попали на бабки.
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15.08.2022 23:09 Ответить
Ну перекласти на нормальну мову це досить легко: доки при владі такі дебіли, шансів отримати від кацапів репарації, в України немає.
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15.08.2022 22:44 Ответить
у ***** и его стада баранов другие методы - пришел убил украл...Денчик русню #башить нужно сказки в старости внукам рассказываит будешь.
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15.08.2022 22:45 Ответить
З такими горе-міністрами шансів щось отримати від рашки 0, тільки висловлювання дуже карколомні.
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15.08.2022 22:49 Ответить
Так виглядає перемога. Нейромережа Midjourney показала перемогу України у війні проти росії.
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15.08.2022 22:51 Ответить
Зеленожопый идиотик, даже тупее Коли Каклеты- Митболы!
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15.08.2022 22:59 Ответить
Малюська - агент московського криміналу.
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15.08.2022 23:01 Ответить
«Росія до війни готувалася, » - ЗЄлєшобло дерибанило Україну і розвалювало армію
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15.08.2022 23:04 Ответить
раша это сырьевая экспортная империя, нужен механизм при котором, с каждого куба газа, барреля нефти и прочих ресурсов часть их стоимости автоматически шла на погашение ущерба Украины, и не нужно выдумывать колесо, но напомните мне малюска это зекоманда? тот шо тюрьмы закрывал и продавал? а ну тогда все ясно...
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15.08.2022 23:04 Ответить
Скільки позовів проти кацапів було подано у міжнародні суди за три останні роки? Скільки міжнародних судів було виграно Україною за останні три роки? Скільки млрд доларів компенсацій було вибито вазеленською владою з кацапів за три останні роки? Вже не кажучи про повернення територій.
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15.08.2022 23:37 Ответить
Если и получим репарации то большую часть раскрадут. Неважно кто будет при власти. У власть не идут порядочные люди, а только воры и аферисты.
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15.08.2022 23:39 Ответить
А тому буде багато позовів до України.
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16.08.2022 09:06 Ответить
Якщо кацапів загнати за поребрик і посилити санкції то для того щоб санкції почали знімати кацапи змушені будуть погодитись на виплату репарацій. Інакше ніяк. Вже за два роки у них будуть продуктові картки і совєцька планова економіка. А далі вже "справа техніки" - % з усіх зарплат і продаж на репарації.
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16.08.2022 00:29 Ответить
Потрібно потроху відстрілювати цю дибільну владу не чекаючи закінчення війни.
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16.08.2022 06:41 Ответить
Ну с такими "специалистами" как ты и весь ваЗЕлиновский Сброд Украине ни чего не светит, с 19 года не выиграно ни одного суда, только подарены 12 млрд. баксов такими малоПИД...роскими юристами как Оманский Осел!!!
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16.08.2022 08:11 Ответить
Про що воно меле не забрає майно росії в Україні не заборонив партію опзж дурака постійно включає.
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16.08.2022 09:17 Ответить
 
 