Россия накопила на аэродроме в Беларуси много ЗРК с ракетами, возможно, готовится удар, - СМИ. ИНФОГРАФИКА
Мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" считает, что на территории аэродрома "Зябровка" в Гомельской области Беларуси накопилось большое количество зенитно-ракетных комплексов с около 15-60 ракетами, что может свидетельствовать о подготовке к массированному удару.
Об этом говорится в сообщении мониторинговой группы "Белорусский Гаюн", передает Цензор.НЕТ.
"Благодаря снимкам из космоса наша команда смогла… составить актуальный и полный обзор всей техники и объектов, которые находятся в Зябровке сейчас", - говорится в публикации.
На аэродроме находятся от 10 до 14 единиц ЗРК С-400 "Триумф", 3 РЛС "КАСТА-2Е2" и "48Я6 Подлет", 2 ЗРПК "Панцирь".
Также там расположен склад боеприпасов с минимумом 15-60 ракетами для ЗРК С-300/400.
Группа отмечает, что самолеты Ил-76 ВКС РФ подвозят ракеты для С-400 в аэропорт "Гомель", откуда их везут в Зябровку.
Аналитики также предполагают, что в этом районе "идет подготовка к массированному ракетному удару по территории Украины в ближайшие недели".
"Об этом свидетельствует и то, что с момента последнего массированного обстрела – 28 июля – с территории Беларуси по Украине не выпустили ни одной ракеты…
Кроме того, там (в Зябровке. – Ред.) дислоцируется большое количество машин разного военного значения, инженерная техника, окопы, палатки. Нам также известно, что в окрестностях аэродрома находятся танки Т-72 и ОТРК "Искандер", которые не видны на снимке", - отмечается в публикации.
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Потрібно готувати масований удар у відповідь в разі удару з території рб.
українців, коли "Хаймарси" рознесуть то залізяччя на
металобрухт! Боже! Бережи Україну!
у нас с ними дипломатия, мир да любовь
Не скиглить!
Якщо не вдаримо привентивно, то для вас кияни буде пекло
тому ось так приблизно
Чи будемо чекати,поки ракети полетять і знову будуть гинути люди?
Заїбуться вїбати
Він жде поки це впаде на голови людей?
Він розуміє, що це все впаде на інших людей, тому не дуже париться.
Якби він думав, що це все може бути запущено і по його офісу - він тоді діяв би інакше.
У тебе ще є питання?
А то хто про пиар,хоча вони не знають що це таке,інші
про те як треба воювати,роздають поради на-ліво та й
на-право.А ну злазьте зі своїх засмерділих диванів Аніки-
воїни й бігом на допомогу нашої славної Армії!
московський путч. "Какиє ваші доказательства?" Не тобі про
окопи згадувати,бо диван не окоп чувирло!
А де склади?Ховають їх кацапи.
Ней Зе відіграє роль
І заявляє - це не ми , ми нічого не знаємо ...
Може то Зінка ?
Характеристики Буревію дозволять!
Як ти думаєш - що він мені відповів? Правильно: "Не засирай мне мозги!!!"
А техніка на відкритих майданчиках, скоріш всього, "приманка" Там може стоять одна пускова в оточенні кількох надувних макетів! Або й взагалі - ні одної!
А коли їм починаєш АРГУМЕНТАМИ доводить їх тупість" - починають ображаться
до речі, Ваші пости - краще заспокійливе)))
бо людський мозок спочатку починає понікувати і втрачає можливість конструктивно мислити...
в мене склалось враження, що спецом нагнітається, щоб потім знову підняти зп керманичам з аргументом - ну ми ж пахали, попередили народ, потім розрулили
Хочуть терором залякати українців,але ми незламні!
Молимось за наших бійців.