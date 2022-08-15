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Новости Война
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Россия накопила на аэродроме в Беларуси много ЗРК с ракетами, возможно, готовится удар, - СМИ. ИНФОГРАФИКА

білорусь

Мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" считает, что на территории аэродрома "Зябровка" в Гомельской области Беларуси накопилось большое количество зенитно-ракетных комплексов с около 15-60 ракетами, что может свидетельствовать о подготовке к массированному удару.

Об этом говорится в сообщении мониторинговой группы "Белорусский Гаюн", передает Цензор.НЕТ.

"Благодаря снимкам из космоса наша команда смогла… составить актуальный и полный обзор всей техники и объектов, которые находятся в Зябровке сейчас", - говорится в публикации.

На аэродроме находятся от 10 до 14 единиц ЗРК С-400 "Триумф", 3 РЛС "КАСТА-2Е2" и "48Я6 Подлет", 2 ЗРПК "Панцирь".

Читайте также: Мэр Луцка Полищук о вероятности наступления из Беларуси: Чтобы осуществить успешное полномасштабное наступление необходимо до 20 тысяч военных

Также там расположен склад боеприпасов с минимумом 15-60 ракетами для ЗРК С-300/400.

Группа отмечает, что самолеты Ил-76 ВКС РФ подвозят ракеты для С-400 в аэропорт "Гомель", откуда их везут в Зябровку.

Аналитики также предполагают, что в этом районе "идет подготовка к массированному ракетному удару по территории Украины в ближайшие недели".

Россия накопила на аэродроме в Беларуси много ЗРК с ракетами, возможно, готовится удар, - СМИ 01

"Об этом свидетельствует и то, что с момента последнего массированного обстрела – 28 июля – с территории Беларуси по Украине не выпустили ни одной ракеты…

Кроме того, там (в Зябровке. – Ред.) дислоцируется большое количество машин разного военного значения, инженерная техника, окопы, палатки. Нам также известно, что в окрестностях аэродрома находятся танки Т-72 и ОТРК "Искандер", которые не видны на снимке", - отмечается в публикации.

Автор: 

армия РФ (19725) Беларусь (7923)


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Топ комментарии
+45
От би ******* хаймарсом...
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15.08.2022 23:05 Ответить
+43
Готовятся суки к 24 числу. Тут и к бабке не ходи.
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15.08.2022 23:28 Ответить
+36
Зеля, швидше катай асфальт бо вони нагнітають.
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15.08.2022 23:18 Ответить
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От би ******* хаймарсом...
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15.08.2022 23:05 Ответить
...рашисти цього й чекають.
Потрібно готувати масований удар у відповідь в разі удару з території рб.
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15.08.2022 23:10 Ответить
Готовятся суки к 24 числу. Тут и к бабке не ходи.
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15.08.2022 23:28 Ответить
треба тонеми 23
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16.08.2022 00:12 Ответить
Могут и 23-го ударить, эффект даже сильнее будет. Так что нам всем нужно готовиться.
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16.08.2022 00:44 Ответить
не можуть, все має бути скрепно
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16.08.2022 11:31 Ответить
Буревй треба використати https://www.youtube.com/watch?v=8_DqnXzjsOo https://www.youtube.com/watch?v=8_DqnXzjsOo

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16.08.2022 00:03 Ответить
зобовязані *******. досить горя і крові наших людей від цих упирів.
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16.08.2022 09:08 Ответить
Після консультації з союзниками має бути офіційна заява України про можливий, "обов'язковий " відповідний удар у відповідь, в разі атаки з Білорусі! Не покаране зло викликає нахабний "бєспрєдєл"...?!
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16.08.2022 11:08 Ответить
Ви прочитали мої думки! То буде великим святом для нас
українців, коли "Хаймарси" рознесуть то залізяччя на
металобрухт! Боже! Бережи Україну!
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16.08.2022 12:21 Ответить
так может туда благодатный огонь отправить на упреждение?
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15.08.2022 23:06 Ответить
низзя на беларусь
у нас с ними дипломатия, мир да любовь
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15.08.2022 23:10 Ответить
а я думаю обітруться, проковтнуть і будуть мовчати, типа хтось недопалка кинув.
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16.08.2022 11:45 Ответить
як тільки почнеться "двіжуха" по типу на "исходную" зразу розйобувати Хаймарсами це кодло як в Саках, каменю на камені не залишати, щоб орко-мразоті неповадно було біля кордонів щось накопичувати .
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15.08.2022 23:08 Ответить
это если у нас есть там те хаймарсы
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15.08.2022 23:12 Ответить
там и обычной можно *******, даже с запасом. что мало козлорыготине не покажется

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16.08.2022 08:44 Ответить
Чи є там наши "Хаймерси ,чи немає то не ваша справа!
Не скиглить!
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16.08.2022 12:25 Ответить
Створюють загрозу з півночі щоб відтягнути наші війська з півдня.
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15.08.2022 23:22 Ответить
Теж варіант
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15.08.2022 23:29 Ответить
нам їх дали з умовою не хімарсити за кордон. Нам треба налагоджувати масове виробництво власних далекобійних ракет, щоб громити военні об'єкти за парєбріком.
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16.08.2022 01:43 Ответить
Дивно, так 15 чи таки 50 ракет. Різниця велика
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15.08.2022 23:11 Ответить
іди точніше порахуй і доповіси, і тут напишеш.
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16.08.2022 11:47 Ответить
Можливо там надувні С-400, рашка любить замилить очі
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15.08.2022 23:13 Ответить
а чого ви чекаете?там до кордону 30 км тільки, один хаймерс можна залишити для чернігівській області, якщо по максимому щоб стягнули ще більш зброї то ок можна ще почекати головне не прогавити і розхерячити до того коли вони запустять,по нас
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15.08.2022 23:15 Ответить
це готують для Києва миттєвий удар.

Якщо не вдаримо привентивно, то для вас кияни буде пекло
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15.08.2022 23:15 Ответить
Чому для Києва? Вже було декілька таких днів,коли відправляли до нас одразу купа ракет так,що не встигали збивати і по всій Україні. Київ зараз дуже захищений по всіх напрямках,не підуть.
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16.08.2022 00:58 Ответить
Киев,центр принятия решений.и место выбрали с самой короткой дистанции
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16.08.2022 07:59 Ответить
проти С300 не спрацюэ ніяке ППО, С-300 сама є засобом ППО
тому ось так приблизно

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16.08.2022 08:47 Ответить
то що як С300 ракета ППО, це ракета, що збивається як і інші
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16.08.2022 11:48 Ответить
багато в Миколаєві "збили" ? вони суки ними по землі бьють
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16.08.2022 12:50 Ответить
тому тільки удар на випередження. тільки починається якась двіжуха , 10-15 секунд і все кодло накривається градами або ураганами. благо цього добра у нас є побільше Хаймарсів, і всюди
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16.08.2022 12:51 Ответить
Так,але наші бійці повинні щось зробити,щоб запобігти цьому...
Чи будемо чекати,поки ракети полетять і знову будуть гинути люди?
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16.08.2022 06:39 Ответить
максимальна дальність таких ракет 120 (150) км.
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16.08.2022 13:35 Ответить
Буде знов атака,але терпілами завдавати удар на випередження заборонено.
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15.08.2022 23:16 Ответить
Зеля, швидше катай асфальт бо вони нагнітають.
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15.08.2022 23:18 Ответить
Якак виняткова точність в опозиційного каналу. Ну просто дивно. Лука шо то притих, це він готовиться нанести превентивний удар по Україні.
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15.08.2022 23:22 Ответить
Час настав......
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15.08.2022 23:25 Ответить
Будет удар в ответ на наше контрнаступление. Они не могут уже обороняться, а ракет полно...
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15.08.2022 23:28 Ответить
Не сри кип'ятком в не дрищи

Заїбуться вїбати
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15.08.2022 23:33 Ответить
якщо не вдарим перші все рівно білоруси з кацапами нанесуть ракетні удари по Україні.
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16.08.2022 09:13 Ответить
На наш день незалежності можуть влупити
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15.08.2022 23:29 Ответить
Нічого не зупинить ІДЕЮ час якої настав!!!!!
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15.08.2022 23:31 Ответить
Чому Зеленський не знищить їх хаймерсами?

Він жде поки це впаде на голови людей?

Він розуміє, що це все впаде на інших людей, тому не дуже париться.

Якби він думав, що це все може бути запущено і по його офісу - він тоді діяв би інакше.
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15.08.2022 23:33 Ответить
Бо з Зе вояка як з лайна куля, ініциативу проявляє Генштаб скоріше за все.
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15.08.2022 23:56 Ответить
Ракети в різних місцях,в Марс 2 вставляється тільки 2і далекобійних ракети,дорроговато вийде бити по різних місцях+потрібна точна аеророзвідка.В касету Хаймерса 1а далекобійна.потрібна точність.Потрібно точно вишукувати склад ракет,ракети у мінімум двох складах ховають,кацапи навчились,що ракети потрібно ховати.
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16.08.2022 00:20 Ответить
Від кордону України до Зябрівки - десь кілометрів 30 Наші гармати "Піон" (203 мм) молотять на 47 км "Богдана" - 40-42 км "Хаймерси" - набагато далі
У тебе ще є питання?
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16.08.2022 04:37 Ответить
Ось пан Яр дав чітку відповідь диванним експердюкам!
А то хто про пиар,хоча вони не знають що це таке,інші
про те як треба воювати,роздають поради на-ліво та й
на-право.А ну злазьте зі своїх засмерділих диванів Аніки-
воїни й бігом на допомогу нашої славної Армії!
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16.08.2022 12:38 Ответить
а сам , непевно , з окопу пишеш?
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16.08.2022 12:53 Ответить
Типове кацапське питання! "А де ви були 19 серпня?" Це я про
московський путч. "Какиє ваші доказательства?" Не тобі про
окопи згадувати,бо диван не окоп чувирло!
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16.08.2022 14:57 Ответить
хаймарсами ніззя..
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16.08.2022 12:39 Ответить
Склади знайшли?Пускові найшли.
А де склади?Ховають їх кацапи.
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16.08.2022 00:23 Ответить
Ну якщо нічого не робити то вдарять а можна підігнати парочку хаймерсів і тільки почнути розгортання сразу ж і нищити.Це вже питання до командування як вони будуть реагувати.
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15.08.2022 23:33 Ответить
Бить надо превентивно и не бояться, если ********** надо, он и так нарисует удар по их территории или покурили, если не выгодно.
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15.08.2022 23:35 Ответить
Факт - знищити , а пізніше ...
Ней Зе відіграє роль
І заявляє - це не ми , ми нічого не знаємо ...
Може то Зінка ?
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16.08.2022 01:32 Ответить
А я вам шечас пакажу, аткуда Беларусь получит *****
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15.08.2022 23:39 Ответить
Ті ракети вже цілу неділю возили,то справжні ракети,вони їх машинами перевозили,ховали.За ними слідкували.с 300 і с400 возились,кацапи вміють їх в наземні переробляти,по містах їх можуть запускати,вони ж точно бити не вміють,так,куди попаде,скільки вони їх натягнули в Білорусь? Марсами 2 по них би вдарити,атамаксами ,у німців дальніх ракет випросити для їхніх Марсів,якщо атамаксів нема.Марси до 300км б'ють.
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15.08.2022 23:41 Ответить
там 23 км від кордону . звичайної Сау достатньо, а ліпше "град" або "ураган"
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16.08.2022 12:55 Ответить
нападе ****
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15.08.2022 23:43 Ответить
Теж так думаю.
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15.08.2022 23:48 Ответить
Швидше обстріляє і обійдеться без втрат на відміну від нас.
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15.08.2022 23:51 Ответить
В Зябровці не все.Багато ракет і пускових кацапи сховали.Через супутник,певно ,не можуть знайти.Безпілотником США потрібно шукати,може вже шукають.Кацапи хитрі стали.
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16.08.2022 00:49 Ответить
Почалося.
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15.08.2022 23:47 Ответить
Значить Бульбофюрер бігав і всім тикав карту нападу України на Білорусь., тому виправдовував агресію рашки як превентивний удар. Може нарешті ввалити по військовим цілям Білорусі і не чекати, коли вони для прикладу рознесуть залізничні вузли на Західній Україні. Все одно Білорусь агресор, обстрілювати вони звідти можуть без перетину кордону і відповідно безкарно.
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15.08.2022 23:49 Ответить
Бульбофюрер допоміг Путіну с ховати пускові і ракети,десь,поховали,підараси,може найдуть,тоді вдарять і поЗябровці і по іншому.Сховали більше,ніж у Зябровці,хитрі гади.Десь щось пропустили,вони машинами з ракетами туди сюди катались.
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16.08.2022 00:56 Ответить
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15.08.2022 23:52 Ответить
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15.08.2022 23:53 Ответить
В Белорусі дефіцит коттона, треба їм трохи експортувати -
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15.08.2022 23:55 Ответить
отут саме час завдати превентивного удару по цим зябрівкам-гомелям...
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15.08.2022 23:58 Ответить
в нас Буревій є.... треба їх в Білорусі бити https://www.youtube.com/watch?v=8_DqnXzjsOo
Характеристики Буревію дозволять!
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16.08.2022 00:02 Ответить
без паніки, там звичайними Градами та Ураганами можно все рознести в пустелю

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16.08.2022 08:50 Ответить
Потрібно продовжувати працювати,й протирадіолокаційними ракетами. Можна,й по координатах. Установки на стаціонарних позиціях
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16.08.2022 00:28 Ответить
вже сирени..
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16.08.2022 00:31 Ответить
Готовят удар на День Независимости Украины, или за день до него.
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16.08.2022 00:43 Ответить
Расхерачить!!??
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16.08.2022 01:46 Ответить
Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть.
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16.08.2022 01:47 Ответить
превентивний удар з чого можна, треба демілітарізувати аєродром
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16.08.2022 01:47 Ответить
Мне давно уже все *****. Пусть черти в Минске молятся выходя из дома, садясь в автобус, и вобще идя куда либо. Совсем страх потеряли ублюдки ?
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16.08.2022 03:09 Ответить
Уcі чомусь називають ЗРК-С300 , 400 та інш. Пускові , що входять до складу цього комплексу. Насправді в складі ЗРК і пускові , і радари , командний пункт та багато чого іншого. Тобто 10 ЗРК це 150-200 машин. Якщо на аеродромі 10+ машин з ракетами, то це , скоріш за все ,1 комплекс.
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16.08.2022 04:15 Ответить
Кому ти хочеш щось пояснить? Тут купа "икспьордів" таких, що за пояс заткнуть і Залужного з Наєвим та Марченком! Я колись спробував "на пальцях" пояснить одному придурку, ЩО треба для того, щоб забезпечить ОДНУ РОТУ всім необхідним для ведення бою на позиції Розказав про доставку продовольства (та його обсяг) Про організацію приготування гарячої їжі в польових умовах Про доставку питної води (і для санітарно-гігієнічних та технічних потреб) Про забезпечення ліками та медичним обладнанням, пальним, ************ Про інженерне забезпечення позицій Про організацію табірного господарства (будівлю тимчасового житла і вибач - звичайних туалетів)
Як ти думаєш - що він мені відповів? Правильно: "Не засирай мне мозги!!!"
А техніка на відкритих майданчиках, скоріш всього, "приманка" Там може стоять одна пускова в оточенні кількох надувних макетів! Або й взагалі - ні одної!
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16.08.2022 04:57 Ответить
Перепрошую за вторгнення, шановний пане Яр. Ви все написали правильно та все ж... припустилися однієї помилки. Саме так. Такі пояснення цілком адекватно сприймуть люди, котрі цікавляться цією темою. А персонажам, про яких Ви пишете, краще пообіцяти, що купите їм набір з солдатиками, танчиками, вертольотиками та літачками, щоб даремно вони не рюмсали. Знаєте, помагає: я спробував, і такий "юний стратег" просто щез...
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16.08.2022 05:05 Ответить
Та я розумію! Але ж справа в тому, що кожний приходить на "Цензор" з різною метою: "бот" - "висраться", людина, яка обділена увагою - для самоствердження У когось - якась інша зацікавленість Я, наприклад - від нудьги За роки роботи звик до "інтелектуальних боїв", а зараз сиджу без діла Полювання заборонили в цьому році На рибалку не часто виїхать можна (а по гриби -взагалі) - бо вся область мінами і "розтяжками" "засрана" Бібліотеку нашу розбомбили і вона з початку війни не працює Тільки трохи кулінарія "розважає" та "Цензор" Але на "Цензорі" теж стало трохи "нудно" Бо багато тих, що приходять сюди, чомусь вважають себе "спецами у всьому" І коли читаєш їх " размишлізми", часом хочеться посміяться, а часом - вилаяться! Правильно кимось було сказано : "До винайдення Інтернет про те, що ти - ідіот, знали тільки близькі тобі люди Тепер ти заявляєш про це на весь світ!" І ці люди не розуміють, що вони виносять свою "бредятину" у публічний простір і хтось її сприймає як правду! Та і хочеться крикнуть: "Ідіоти! Ви коли навчитеся користуваться базою даних Інтернет?" А все дуже просто - для того, щоб отримать звідти інформацію, треба знать ПРО ЩО, і ЯК, питать А якщо людина не має базових знань по предмету? Я наприклад, не лізу у фінанси, в кібернетику, електроніку - бо я їх не знаю! А тут основна маса розбирається "у всьому"!!!
А коли їм починаєш АРГУМЕНТАМИ доводить їх тупість" - починають ображаться
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16.08.2022 06:47 Ответить
і в бан відправляти))

до речі, Ваші пости - краще заспокійливе)))

бо людський мозок спочатку починає понікувати і втрачає можливість конструктивно мислити...

в мене склалось враження, що спецом нагнітається, щоб потім знову підняти зп керманичам з аргументом - ну ми ж пахали, попередили народ, потім розрулили
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16.08.2022 13:01 Ответить
Два старі відморозка шість місяців ******** Україну....Фронт 1200 км...
Хочуть терором залякати українців,але ми незламні!
Молимось за наших бійців.
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16.08.2022 06:45 Ответить
Но если не стрелять по Беларуси нападения не будет. Мир в глазах Лукашенки и т.д. Хорошо бы разминировать все и шатлы пустить.
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16.08.2022 07:05 Ответить
если это правда,то у Украины есть все права нанести удар по этому аэродрому.С беларуси уже многократно атаковывалась украинская территория.Бояться втянуть Беларусь в войну не стОит-она уже полным ходом втянута.Хватит ждать нападения как 24.02. И мир не осудит нападение ради защиты.
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16.08.2022 07:28 Ответить
Достатньо попередити вусатого, що безкарнiсть вiднинi не пройде та у випадку ракетних атак буде миттева вiдповдь. Ну а потiм дотриматися слова.. Пiсля першого пуску ракети з Зябровки вгатити по повному
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16.08.2022 09:27 Ответить
Ця Зябрівка явно затрималася на білому світі.
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16.08.2022 09:31 Ответить
Чонгар, доброго ранку. Зябрівка, приготуватись!!!
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16.08.2022 11:16 Ответить
Треба, щоб там хтось так само покурив, як сьогодні у Джанкої.
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16.08.2022 13:15 Ответить
Гарна ціль. Не розумію чому б і там не попалити?
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16.08.2022 13:22 Ответить
По чому удар? Який радіус дії ЗРК с300, с 400 по наземним цілям? Це замість Точки?
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16.08.2022 13:23 Ответить
Якщо знають де вони стоять, то тут нежданчіка не буде.
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16.08.2022 18:23 Ответить
Животворящі Хаймарси і хай потім розказують, що невдало покурили.
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16.08.2022 20:21 Ответить
 
 