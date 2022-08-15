Россия накопила на аэродроме в Беларуси много ЗРК с ракетами, возможно, готовится удар, - СМИ. ИНФОГРАФИКА

Мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" считает, что на территории аэродрома "Зябровка" в Гомельской области Беларуси накопилось большое количество зенитно-ракетных комплексов с около 15-60 ракетами, что может свидетельствовать о подготовке к массированному удару.

Об этом говорится в сообщении мониторинговой группы "Белорусский Гаюн", передает Цензор.НЕТ.

"Благодаря снимкам из космоса наша команда смогла… составить актуальный и полный обзор всей техники и объектов, которые находятся в Зябровке сейчас", - говорится в публикации.

На аэродроме находятся от 10 до 14 единиц ЗРК С-400 "Триумф", 3 РЛС "КАСТА-2Е2" и "48Я6 Подлет", 2 ЗРПК "Панцирь".

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Также там расположен склад боеприпасов с минимумом 15-60 ракетами для ЗРК С-300/400.

Группа отмечает, что самолеты Ил-76 ВКС РФ подвозят ракеты для С-400 в аэропорт "Гомель", откуда их везут в Зябровку.

Аналитики также предполагают, что в этом районе "идет подготовка к массированному ракетному удару по территории Украины в ближайшие недели".

"Об этом свидетельствует и то, что с момента последнего массированного обстрела – 28 июля – с территории Беларуси по Украине не выпустили ни одной ракеты…

Кроме того, там (в Зябровке. – Ред.) дислоцируется большое количество машин разного военного значения, инженерная техника, окопы, палатки. Нам также известно, что в окрестностях аэродрома находятся танки Т-72 и ОТРК "Искандер", которые не видны на снимке", - отмечается в публикации.