Ночью зафиксирован один из самых массированных обстрелов Харькова за последнее время, - Синегубов
Оккупанты ночью стреляли по Шевченковскому, Киевскому, Салтовскому, Индустриальному и Холодногорскому районам из ракетных систем залпового огня.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, около 22:30, 15 августа враг обстрелял Киевский район Харькова из РСЗО. Повреждены частные дома, дорожное покрытие. Около 2:30, 16 августа зафиксировано сразу 7 пусков ракет из Белгорода в направлении Харькова. Есть удары в Шевченковском, Киевском, Салтовском, Индустриальном и Холодногорском районах.
Часть ракет попала по открытым территориям. Фасады построек повреждены осколками и взрывной волной, частично разрушено дорожное покрытие. Предварительно – без пострадавших. Правоохранители еще работают на местах попадания и фиксируют преступления оккупантов.
В течение суток оккупанты били по населенным пунктам объектам Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Изюмского районов области. В результате обстрелов повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки.
По данным Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток в результате вражеских обстрелов получили ранения 9 человек в Харькове, женщина 75 лет от полученных ранений скончалась.
На линии столкновения продолжаются боевые действия. Враг обстреливает наши позиции из ствольной и реактивной артиллерии. Наши защитники отвечают огнем и наносят врагу потери в живой силе и технике. Враг попытался прорвать оборону наших войск в направлении Казачья Лопань – Уды. Украинские воины жестко встретили захватчиков и отбросили назад.
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а от близько він буде, коли в дитячу кімнатку та в спальню кожному любителю "русского міра" зайдуть по десятку чеченів та бурятів в масках
і от тоді всі мрії про "русский мир" збудуться повністю
фаворіти харків'ян що пройшли в Верховну Раду України:
Бойко Юрій
Рабінович Вадим
Медведчук Віктор
Королевська Наталія
Льовочкін Сергій
Мамоян Суто
Шуфрич Нестор
Кива Ілля
ЗЕкоманда - 42.72%
ОПЗЖ - 26, 55%
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69,27%
2) Бюджет у Ужгороді у 2000-2022 розкрадався на Західній Україні (митниця, праця найманими працівниками у ЄС без сплати податків до укр.бюджету).
Саме тут розкрадалися кошти на озброєння.
До речі, всі області Західної України є дотаційними, тобто вони лише отримують з держ.бюджету, а не сплачують до нього (як Харків або Запоріжжя).
3) Теза про провину Харкова є тезою від ГРУ МО РФ. Вас треба встановити та віддати до трибуналу за розповсюдження інформації ГРУ РФ.
Це приклад того, що програма прийому біженців у ЄС має допомагати виїхати саме мешканцям Харкова, Маріуполя, Херсона.
А не спритним бабам зі Львова та Ужгорода, які їдуть з безпечних селищ у ЄС та Англію як "біженці"
Звичайно, цю особу треба депортувалти з Болгарії та ЄС.