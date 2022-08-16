Ночью зафиксирован один из самых массированных обстрелов Харькова за последнее время, - Синегубов

Оккупанты ночью стреляли по Шевченковскому, Киевскому, Салтовскому, Индустриальному и Холодногорскому районам из ракетных систем залпового огня.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, около 22:30, 15 августа враг обстрелял Киевский район Харькова из РСЗО. Повреждены частные дома, дорожное покрытие. Около 2:30, 16 августа зафиксировано сразу 7 пусков ракет из Белгорода в направлении Харькова. Есть удары в Шевченковском, Киевском, Салтовском, Индустриальном и Холодногорском районах.

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Часть ракет попала по открытым территориям. Фасады построек повреждены осколками и взрывной волной, частично разрушено дорожное покрытие. Предварительно – без пострадавших. Правоохранители еще работают на местах попадания и фиксируют преступления оккупантов.

В течение суток оккупанты били по населенным пунктам объектам Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Изюмского районов области. В результате обстрелов повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки.

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По данным Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток в результате вражеских обстрелов получили ранения 9 человек в Харькове, женщина 75 лет от полученных ранений скончалась.

На линии столкновения продолжаются боевые действия. Враг обстреливает наши позиции из ствольной и реактивной артиллерии. Наши защитники отвечают огнем и наносят врагу потери в живой силе и технике. Враг попытался прорвать оборону наших войск в направлении Казачья Лопань – Уды. Украинские воины жестко встретили захватчиков и отбросили назад.