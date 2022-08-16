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Новости Война
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Ночью зафиксирован один из самых массированных обстрелов Харькова за последнее время, - Синегубов

обстріл,харків

Оккупанты ночью стреляли по Шевченковскому, Киевскому, Салтовскому, Индустриальному и Холодногорскому районам из ракетных систем залпового огня.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, около 22:30, 15 августа враг обстрелял Киевский район Харькова из РСЗО. Повреждены частные дома, дорожное покрытие. Около 2:30, 16 августа зафиксировано сразу 7 пусков ракет из Белгорода в направлении Харькова. Есть удары в Шевченковском, Киевском, Салтовском, Индустриальном и Холодногорском районах.

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Часть ракет попала по открытым территориям. Фасады построек повреждены осколками и взрывной волной, частично разрушено дорожное покрытие. Предварительно – без пострадавших. Правоохранители еще работают на местах попадания и фиксируют преступления оккупантов.

В течение суток оккупанты били по населенным пунктам объектам Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Изюмского районов области. В результате обстрелов повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки.

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По данным Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток в результате вражеских обстрелов получили ранения 9 человек в Харькове, женщина 75 лет от полученных ранений скончалась.

На линии столкновения продолжаются боевые действия. Враг обстреливает наши позиции из ствольной и реактивной артиллерии. Наши защитники отвечают огнем и наносят врагу потери в живой силе и технике. Враг попытался прорвать оборону наших войск в направлении Казачья Лопань – Уды. Украинские воины жестко встретили захватчиков и отбросили назад.

армия РФ (19725) Харьков (7597) Харьковщина (5577) артиллерия (648) Синегубов Олег (560)


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Топ комментарии
+9
це ще не "русский мир", який так бажали харків'яне - "русский мир" ще далеко, десь приблизно біля Старого Салтова

а от близько він буде, коли в дитячу кімнатку та в спальню кожному любителю "русского міра" зайдуть по десятку чеченів та бурятів в масках
і от тоді всі мрії про "русский мир" збудуться повністю

фаворіти харків'ян що пройшли в Верховну Раду України:

Бойко Юрій
Рабінович Вадим
Медведчук Віктор
Королевська Наталія
Льовочкін Сергій
Мамоян Суто
Шуфрич Нестор
Кива Ілля

ЗЕкоманда - 42.72%
ОПЗЖ - 26, 55%
-------------------------------
69,27%
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16.08.2022 09:08 Ответить
+9
100 раз повторю,поки не начнем бити по Белгороду це буде продовжуватись.це навіть вже політологи говорять якщо не будем ******* по тереторії россії нам цю війну не перемогти
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16.08.2022 09:12 Ответить
+5
Білгород давно має бути повністю знищений. Сподіватимемося на підвезення фірмових ***********.
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16.08.2022 09:26 Ответить
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це ще не "русский мир", який так бажали харків'яне - "русский мир" ще далеко, десь приблизно біля Старого Салтова

а от близько він буде, коли в дитячу кімнатку та в спальню кожному любителю "русского міра" зайдуть по десятку чеченів та бурятів в масках
і от тоді всі мрії про "русский мир" збудуться повністю

фаворіти харків'ян що пройшли в Верховну Раду України:

Бойко Юрій
Рабінович Вадим
Медведчук Віктор
Королевська Наталія
Льовочкін Сергій
Мамоян Суто
Шуфрич Нестор
Кива Ілля

ЗЕкоманда - 42.72%
ОПЗЖ - 26, 55%
-------------------------------
69,27%
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16.08.2022 09:08 Ответить
В'ячеслав, 26,55 % за ОПЗЖ в Харкові це і є прихильники руського миру. А з цих 42,72 % хто за зелених з якими я розмовляла, кажуть, вони зовсім не за росію, а напроти за Україну, тільки без корупції, як вони ажуть. Звичайно ж вони помиляються. Але насправді явних прихильників росії не більше 35 %. У всякому разі в Харкові їх вдвічі менше ніж на тотально ватному донбасі і не більше ніж у Одесі або Дніпрі. У 2014 р. в Харкові ніхто не звав путіна на відміну від донбасу, навіть Кернесу довелося завозити "туристів" з бєлгороду.
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16.08.2022 09:44 Ответить
По нику вроде мужчина, но пишешь из Болгарии. И как ты украинский мужчина там оказался? И оттуда воняешь на харьковчан, многие из которых живут под обстрелами. А не провокатор ли ты московитский?
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16.08.2022 09:52 Ответить
Тисячі харків"ян боронять України, поки ти, ховаєшся у Болгарії..
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16.08.2022 11:33 Ответить
1) Медведчук був обраний від Західної України (Іршавській район Закарпатської області). Декілька раз він обирався саме від Західної України.
2) Бюджет у Ужгороді у 2000-2022 розкрадався на Західній Україні (митниця, праця найманими працівниками у ЄС без сплати податків до укр.бюджету).
Саме тут розкрадалися кошти на озброєння.
До речі, всі області Західної України є дотаційними, тобто вони лише отримують з держ.бюджету, а не сплачують до нього (як Харків або Запоріжжя).
3) Теза про провину Харкова є тезою від ГРУ МО РФ. Вас треба встановити та віддати до трибуналу за розповсюдження інформації ГРУ РФ.
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16.08.2022 11:45 Ответить
Так, вона пише з Болгарії, це вже відома для МВС "біженець-турист" з Західної України.
Це приклад того, що програма прийому біженців у ЄС має допомагати виїхати саме мешканцям Харкова, Маріуполя, Херсона.

А не спритним бабам зі Львова та Ужгорода, які їдуть з безпечних селищ у ЄС та Англію як "біженці"
Звичайно, цю особу треба депортувалти з Болгарії та ЄС.
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16.08.2022 11:49 Ответить
100 раз повторю,поки не начнем бити по Белгороду це буде продовжуватись.це навіть вже політологи говорять якщо не будем ******* по тереторії россії нам цю війну не перемогти
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16.08.2022 09:12 Ответить
Білгород давно має бути повністю знищений. Сподіватимемося на підвезення фірмових ***********.
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16.08.2022 09:26 Ответить
Допоки у відповіідь на такі обстріли не буде адекватної відповіді по Бєлгороду - це не припиниться
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16.08.2022 11:35 Ответить
Cto to mne podskazivaet,cto odin melkii,podlii,lissii govnjuk velel steretj s lica zemli gorod, kotorii nazval ego ******.
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16.08.2022 12:36 Ответить
 
 