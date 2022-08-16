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Новости Война
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"В сентябре 2021 года в госдепартаменте США нам с Ермаком сказали: "Ребята, копайте траншеи!", - глава МИД Кулеба

кулеба

Американские партнеры за полгода до полномасштабного вторжения РФ предупреждали министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и главу Офиса президента Андрея Ермака о предстоящей атаке РФ.

Об этом глава МИД рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Кулебы, президент Владимир Зеленский, глава ОП Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль, начальник ГУР Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко, министр обороны Алексей Резников и он сам "обладали примерно одинаковым объемом информации" по подготовке России к полномасштабному вторжению.

"…Мы все начали получать определённый объем информации с осени прошлого года. Первые звоночки были в сентябре. Мы с Ермаком как раз были в Вашингтоне. И нам уже начали подавать такие первые сигналы. Мы очень серьезно к этому отнеслись… Мы были с Андреем на одной встрече в Госдепе, но не с госсекретарем: его в этот день не было в Вашингтоне… И человек пришел, сел, вот как вы, так чашку кофе поставил и говорит: "Ну что, ребята? Копайте траншеи". Вот так вот я впервые услышал", – рассказал Кулеба.

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При этом министр отметил, что этот человек, посоветовавший "копать траншеи", был чиновником высокого ранга, поэтому быть убежденным в том, что это самые обычные слова, – было бы странно.

Далее он заявил, что проблема ранней осени тогда была в том, что "тебе говорят "мы видим, что дело идет к войне", но после этого ставится точка, и никакой больше информации тебе не предоставляют".

По словам Кулебы, после анализа всех данных в октябре, он понял, что война будет. Однако думал, что боевые действия будут происходить только на Донбассе.

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Он добавил, что Украина не проводила более открытую подготовку к обороне, чтобы удержать "на плаву" экономику.

россия (96246) США (27182) Кулеба Дмитрий (2880) Ермак Андрей (1272)


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Топ комментарии
+112
Вы же понимаете разницу между "копать траншеи" и "копать дороги"?
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16.08.2022 09:41 Ответить
+101
Тобото Буча, Ірпінь, Херсон і т.д. на "плечах" Кульоби і дЄрмака??!!?!?
Не жмуть душі померлих?!?!? Аааа ****????
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16.08.2022 09:42 Ответить
+88
На траншеях много не наворуешь
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16.08.2022 09:43 Ответить
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Хлопці почули: Розкрадайте усе, війна все спише. Покидьків тільки могила виправить
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17.08.2022 01:09 Ответить
Ага,"ребята"послухали і почали копать траншеї! А ви не думали що якби Україна почала готуватись до війни, то її взагалі б не було? Що ваша апатія і бездіяльність були "останніми краплями" які підштовхнули Путіна до цього рішення! А вже відомо що це рішення було прийнято Путіним буквально останню хвилину, особисто! І ви теж винні у цій війні?!
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21.08.2022 09:00 Ответить
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