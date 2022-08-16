В Ростовской области горят степи, огонь перекинулся на дома. ВИДЕО

В России степные пожары в двух районах распространились на населённые пункты.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Ростовской области, и ближе к Мариуполю, пылают поля, а пламя уже грозит перекинуться на жилые кварталы и заправки. Российское МЧС не может потушить огонь.

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Как сообщают российские СМИ, сильный степной пожар раздувает ветер. По данным администрации Константиновского района региона, огонь поначалу загорелся в степи у хутора Черемушки. Пламя быстро распространилось на площадь в 2000 квадратных метров. Достаточно быстро пожар приблизился вплотную к городу Константиновска, угрожая не только жилым домам, но и заправочной станции.

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Как пишет ТАСС, 15 августа, пожар в соседнем Усть-Донецком районе перевернулся из-за минерализованных полос на строения у станицы. Из населенного пункта эвакуированы 65 человек. Ранее сообщалось, что никто не пострадал. В районе введен режим чрезвычайной ситуации.

Пожар возле станицы Верхнекундрюченской в ​​Ростовской области охватил уже 32 здания. За ночь площадь пожара увеличилась с 30 до 124 га. К месту направлен Ил-76 МЧС России. МЧС не уточняет информацию о том, какие здания охвачены пожаром. К тушению привлечены более 300 человек и 90 единиц техники.