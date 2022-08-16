Кулеба о позиции Эрдогана по отношению к России и Украине: Древние традиции османской дипломатии

Турция развивает сотрудничество с Украиной в военно-технической сфере и зарабатывает деньги на России.

Это министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил в интервью Дмитрию Гордону, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава МИД связал современную политику Турции с "давними традициями османской дипломатии".

"Если коротко сказать о Турции, о ее внешней политике сейчас, - это сотрудничество в военно-технической сфере с Украиной и сотрудничество в торгово-экономической сфере с Россией. То есть помогая нам противостоять России на фронте - объективно это Турция делает, - они зарабатывают деньги в России", - сказал Кулеба.

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