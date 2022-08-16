Кулеба о позиции Эрдогана по отношению к России и Украине: Древние традиции османской дипломатии
Турция развивает сотрудничество с Украиной в военно-технической сфере и зарабатывает деньги на России.
Это министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил в интервью Дмитрию Гордону, сообщает Цензор.НЕТ.
Глава МИД связал современную политику Турции с "давними традициями османской дипломатии".
"Если коротко сказать о Турции, о ее внешней политике сейчас, - это сотрудничество в военно-технической сфере с Украиной и сотрудничество в торгово-экономической сфере с Россией. То есть помогая нам противостоять России на фронте - объективно это Турция делает, - они зарабатывают деньги в России", - сказал Кулеба.
Топ комментарии
+8 Victor Frey
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+6 Сергей Ткаченко #455867
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норм 😁
Спадок його онуків?
Ви серйозно?😂
чи співпраця у військово-технічній сфері з Україною Джерело: ?
Було 200
але Байрактар на сьогодні найкращий, це золотий стандарт
Це нормально, потрібні дрони від найпростіших дешевих квадриків для взводу, і до тяжких ударних.
Питання в тому - чому у воюючій країні з потужними традиціями авіабудування фактично нічого не було втілено в життя так і настільки, як це змогли зробити турки? Ба більше - вже існуючи системи, не тільки у сфері безпілотників, фактично були забуті?
І це питання явно не до Кулеби!
(Там у тебе міжнародний скандал назріває зі студентами інвишів. Європейські заклади вже пишуть листи своїм Президентам, тільки наш нічого не знає. Проінформуй, поки гнійник не лопнув.)
"Туреччина завадила Заходу ізолювати російську економіку. Про це повідомляє Bloomberg. Видання пише, що у першому півріччі експорт турецьких товарів до Росії досяг максимуму за останні вісім років. «Золоте дно - хороша новина для президента Реджепа Тайіпа Ердогана, який прагне збільшити експорт у рамках того, що він називає «новою економічною моделлю"
.
Це справжні студенти, які були зараховані у липні після вступної кампанії, "свої" виїхали раніше, ще в березні.