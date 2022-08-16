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Кулеба о позиции Эрдогана по отношению к России и Украине: Древние традиции османской дипломатии

ердоган,путін

Турция развивает сотрудничество с Украиной в военно-технической сфере и зарабатывает деньги на России.

Это министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил в интервью Дмитрию Гордону, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава МИД связал современную политику Турции с "давними традициями османской дипломатии".

"Если коротко сказать о Турции, о ее внешней политике сейчас, - это сотрудничество в военно-технической сфере с Украиной и сотрудничество в торгово-экономической сфере с Россией. То есть помогая нам противостоять России на фронте - объективно это Турция делает, - они зарабатывают деньги в России", - сказал Кулеба.

Также читайте: "В сентябре 2021 года в госдепартаменте США нам с Ермаком сказали: "Ребята, копайте траншеи!", - глава МИД Кулеба

россия (96246) Турция (3502) Эрдоган Реджеп Тайип (920) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+8
що цей придурок Кулеба верзе??? хай розкаже що вони з ЗЕ та Єрмаком робили знаючи що буде війна
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16.08.2022 10:09 Ответить
+6
Повторюсь, Туреччина просто дешево скуповує рашку.
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16.08.2022 09:56 Ответить
+6
Чонгар розміновували...
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16.08.2022 10:14 Ответить
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Повторюсь, Туреччина просто дешево скуповує рашку.
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16.08.2022 09:56 Ответить
Один помидор здесь, другой - там. Традиции остаются неизменными.
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16.08.2022 09:57 Ответить
У проституток теж Э якiсь традицii...
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16.08.2022 10:31 Ответить
рашкованам попи в Антальї помити, а Країні - Байрактари та 200 БТР,

норм 😁
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16.08.2022 10:43 Ответить
то це співпраця у військово-технічній сфері з Україною (про яку співпрацю чеше цей "зелений лопух" за виключенням пару "байрактарів" .котрі особливої погоди у війні з рашистом не роблять.?Які ще види озброєнь,крім цих пару "байрактарів" , для захисту України надала Туречина?
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16.08.2022 10:00 Ответить
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16.08.2022 10:16 Ответить
Цей завод може не проіснувати і пару днів, а може і зовсім не побудуватись із за "калібрів".
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16.08.2022 10:31 Ответить
Завод зятя Султана?
Спадок його онуків?

Ви серйозно?😂
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16.08.2022 10:45 Ответить
Скоріш за все, його простонеба не будуватимуть і калібри тоді відсмокчуть.
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16.08.2022 11:12 Ответить
щє Kirpi.
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16.08.2022 11:13 Ответить
Не зрозуміло: розриває співробітництво з Україною у військово-технічній сфері Джерело:
чи співпраця у військово-технічній сфері з Україною Джерело: ?
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16.08.2022 10:01 Ответить
Сергію, "не розриває", а "розвиває".
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16.08.2022 10:27 Ответить
"Деньги не пахнут...". римский император Тит
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16.08.2022 10:03 Ответить
Веспасиан...но он ошибся. У некоторых они воняют. Сруцькимиром.
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16.08.2022 10:30 Ответить
Тюркиш ерлайн: москва-європа 2000 у.є
Було 200
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16.08.2022 10:48 Ответить
що цей придурок Кулеба верзе??? хай розкаже що вони з ЗЕ та Єрмаком робили знаючи що буде війна
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16.08.2022 10:09 Ответить
Чонгар розміновували...
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16.08.2022 10:14 Ответить
Мосты не повзрывали...
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16.08.2022 10:32 Ответить
..... А чого ж тоді придурок Кулеба відома і поважаема на високих рівнях людина керуе Державою, а ит ,,розумник,, як жив у злиднях - так і живеш...як дозволяв собі ображати людей - так і продовжуеш бути ,,розумником,,? Бу га га га га га га га !!!
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16.08.2022 10:39 Ответить
Совдєпія нікуди не поділася,гасла лохам замінили,і всьо.
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16.08.2022 10:14 Ответить
Хто б казав- скільки бізнесу в росії у Слуг? Єрмака, наприклад, чи кінобізнес Зе, чи бізнес Арахамії на закупках бітуму у кривавого диктатора БРСР...
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16.08.2022 10:21 Ответить
Доречі, вчора екс-волонтер(зараз в ЗСУ), Касьянов на РадіоНВ сказав що закупівлі Байрактарів убили десятки українських виробників і розробників дронів. Збанкрутіли навіть деякі з тих, хто вже поставляв продукцію на фронт...
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16.08.2022 10:24 Ответить
Так, є проєкт Сокола від Коростильова крутий.....

але Байрактар на сьогодні найкращий, це золотий стандарт
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16.08.2022 10:52 Ответить
Маячня, дрони потрібні дуже різні і Байрактари, це тільки один з видів. Аеророзвідка чудово все виробляє, що їм треба, там айтівці і інші інженери, яки саме на дронах в умовах війни чудово знаються.
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16.08.2022 11:16 Ответить
Лелека набагато частіше використовується за Байрактар.
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16.08.2022 11:17 Ответить
Різні завдання, різні моделі.

Це нормально, потрібні дрони від найпростіших дешевих квадриків для взводу, і до тяжких ударних.

Питання в тому - чому у воюючій країні з потужними традиціями авіабудування фактично нічого не було втілено в життя так і настільки, як це змогли зробити турки? Ба більше - вже існуючи системи, не тільки у сфері безпілотників, фактично були забуті?

І це питання явно не до Кулеби!
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16.08.2022 12:11 Ответить
Ти диви...понатягували жовтоблакитні прапори...а від постів як тхнуло кацапською мертвячиною - так і досі тхне... коли ви вже вгамуетеся кацапчікі ?
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16.08.2022 10:43 Ответить
Звіздун ти Кулєба, а здавався розумним.
(Там у тебе міжнародний скандал назріває зі студентами інвишів. Європейські заклади вже пишуть листи своїм Президентам, тільки наш нічого не знає. Проінформуй, поки гнійник не лопнув.)

"Туреччина завадила Заходу ізолювати російську економіку. Про це повідомляє Bloomberg. Видання пише, що у першому півріччі експорт турецьких товарів до Росії досяг максимуму за останні вісім років. «Золоте дно - хороша новина для президента Реджепа Тайіпа Ердогана, який прагне збільшити експорт у рамках того, що він називає «новою економічною моделлю"
.
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16.08.2022 10:53 Ответить
А що за скандал? Європейські заклади не змогли відсіяти на іспитах українців і виявилося, що українці кращє за європейців поздавали ці іспити? 😅
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16.08.2022 11:19 Ответить
Студенти мають по закону відсрочку, а на навчання їх не випускають.
Це справжні студенти, які були зараховані у липні після вступної кампанії, "свої" виїхали раніше, ще в березні.
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16.08.2022 11:34 Ответить
Технически на Украине Турция тоже зарабатывает. Почему нет если можно.
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16.08.2022 11:42 Ответить
таке враження ніби турція не є членом НАТО
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17.08.2022 08:33 Ответить
 
 