Общие боевые потери РФ с начала войны - около 43 900 человек, 233 самолета, 196 вертолетов, 1 880 танков и 4 152 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 16 августа потери личного состава противника составляют примерно 43 900 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 16.08 ориентировочно составляют:

личного состава - около 43 900 (+150) человек ликвидировано,

танков - 1880 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 4152 (+11) ед,

артиллерийских систем - 989 (+4) ед,

РСЗО - 263 (+2) ед,

средства ПВО - 136 (+0) ед,

самолетов - 233 (+0) ед,

вертолетов - 196 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 790 (+3),

крылатые ракеты – 190 (+3),

корабли/катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3049 (+5) ед,

специальная техника – 92 (+1).

"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении", - отметили в Генштабе.

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