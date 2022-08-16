РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12817 посетителей онлайн
Новости Война
7 104 2

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 43 900 человек, 233 самолета, 196 вертолетов, 1 880 танков и 4 152 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

ворог,кацап,окупант,русня,орк

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 16 августа потери личного состава противника составляют примерно 43 900 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 16.08 ориентировочно составляют:

личного состава - около 43 900 (+150) человек ликвидировано,
танков - 1880 (+4) ед,
боевых бронированных машин - 4152 (+11) ед,
артиллерийских систем - 989 (+4) ед,
РСЗО - 263 (+2) ед,
средства ПВО - 136 (+0) ед,
самолетов - 233 (+0) ед,
вертолетов - 196 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 790 (+3),
крылатые ракеты – 190 (+3),
корабли/катера - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3049 (+5) ед,
специальная техника – 92 (+1).

"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении", - отметили в Генштабе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "#бать, аж автобус километрах в 6 шевелится", - под Джанкоем продолжает взрываться склад оккупантов. ВИДЕО

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 43 900 человек, 233 самолета, 196 вертолетов, 1 880 танков и 4 152 бронированная машина 01

Генштаб ВС (6497) ликвидация (3713)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
безвозвратные потери параши в точности совпадают с колличеством белых жигулей на знаменитых парашных дорогах )) едут белые жигули, знай - атец салдата едет на кладбище сказать спасибо своей личинке за сбывшуюся мечту )
показать весь комментарий
16.08.2022 10:25 Ответить
 
 