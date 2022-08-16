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Новости Война
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В Херсонскую область завезли кадыровцев, россияне деморализованы и ждут ротации, - Хлань

каховка,нова

Оккупанты на правобережной Херсонской области имеют проблемы с поставкой снарядов в артиллерийские установки.

Об этом сообщил в эфире "Единых новостей" депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, 15 августа местные сообщали о взрывах. В ВСУ подтвердили уничтожение склада с боеприпасами в Бериславском районе. Атаки россиян отбиты, на фронте они стали больше использовать авиацию, потому что у них есть логистические проблемы с поставкой снарядов к артиллерии. Они концентрируют боеприпасы на левом берегу, но у них проблемы со снабжением правым из-за повреждений мостов. Российские войска сосредотачивают силы на том, чтобы удержаться на занятых позициях.

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Личный состав деморализован. Еще когда было впервые точно уничтожение казармы россиян и руководства росгвардии в Херсоне, то российские командиры начали эвакуировать свои семьи из Херсона, которые жили в местных отелях, их отправляли вглубь оккупированной территории.

Сначала они бежали в Олешки, но после взрывов в Олешках и Новой Каховке теперь перемещаются ближе к Крыму. Позже был уничтожен командный пункт в Скадовском районе и среди российских командиров началась паника – руководящий состав сейчас ищет себе безопасное место.

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Все это видит рядовой состав, поэтому деморализация у них безумная, они ждут ротации, чтобы бежать в Россию, и не возвращаться на фронт. В то же время руководящий состав ничего другого не придумал, как вел систему "политруков", которые проводят собеседования и раздают солдатам распечатки о том, что Украину создали большевики и сейчас Россия сдерживает фашизм и "бандеровщину". Однако это мало помогает после взрывов складов и потерь на фронте.

Поэтому на Херсонщину перебросили кадыровцев для формирования "заградотрядов", ведь уровень дезертирства среди россиян очень высок.

армия РФ (19725) Новая Каховка (155) Херсон (2903) Алёшки (43) Хлань Сергей (86) Херсонская область (4904)


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Топ комментарии
+25
Кацапи ,їбаште кадирівців і тікайте до росії. Бо шансів з кожним днем буде все меньше.
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16.08.2022 10:19 Ответить
+22
Русские бараны, 21 век, техника, автоматы, а они бояться тикток войска, развернули стволы и порубали на фарш бородатых чучел
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16.08.2022 10:21 Ответить
+21
Я не хочу есть арбузы, выращенные на козо#бах.
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16.08.2022 10:17 Ответить
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Кадирівці - як чарівна паличка. Невже такі круті хлопці?
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16.08.2022 10:16 Ответить
Только HIMARS об этом не знают...
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16.08.2022 10:22 Ответить
В той же час керівний склад нічого іншого не придумав, як вів систему "політруків", що проводять співбесіди та роздають солдатам роздруківки про те, що Україну створили більшовики і зараз Росія стримує фашизм і "бандерівщину". Джерело: (с.) и это рассказывают коммунистическо рашинские политруки и их генеральный секретарь Президент ***** страны обьявившей себя правоприемником советского союза... страны созданной большевиками?????!!!!!
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16.08.2022 10:27 Ответить
бєсстрашниє воєни другої у світі армії ледве не сцяться лише при згадуванні рамзанкі дирова та його овцєйобів.
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16.08.2022 10:28 Ответить
Кожен росіянин сциться від них - така народна традиція.
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16.08.2022 10:34 Ответить
Тільки кацапи їх і бояться)
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16.08.2022 10:46 Ответить
Я не хочу есть арбузы, выращенные на козо#бах.
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16.08.2022 10:17 Ответить
Сезон тре буде перечекати..Зате в наступному кавунчики будут шо кабани
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16.08.2022 10:50 Ответить
Безпечне місце в Мелітополі, партизани майже не "турбують"
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16.08.2022 10:18 Ответить
Кацапи ,їбаште кадирівців і тікайте до росії. Бо шансів з кожним днем буде все меньше.
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16.08.2022 10:19 Ответить
А ще могли б ловити їх і здавати нам за винагороду.
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16.08.2022 10:25 Ответить
Як ловити? У них вiд одного слова "кадирка" починаЭться реактивна дiарея...
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16.08.2022 10:53 Ответить
Русские бараны, 21 век, техника, автоматы, а они бояться тикток войска, развернули стволы и порубали на фарш бородатых чучел
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16.08.2022 10:21 Ответить
вислів "кацапи тікали" вже сам по собі надихає і надає сенсу сьогоденню
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16.08.2022 10:26 Ответить
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16.08.2022 10:27 Ответить
кадыр овцы! как много в словах этих! ))
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16.08.2022 10:29 Ответить
По шариату зоофiлiя грiхом не рахуЭться...
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16.08.2022 10:55 Ответить
На Херсонщину завезли кадирівців, росіяни деморалізовані

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16.08.2022 10:29 Ответить
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16.08.2022 10:31 Ответить
картіна маслом дєморалізований кацап і кадировці
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16.08.2022 10:33 Ответить
АХМАД - СИЛОС!
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16.08.2022 10:32 Ответить
👍👍👍
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16.08.2022 12:23 Ответить
я вимагаю змін в українському правописі! "кадир вівці" - по аналоговнетному, але абсолютно вірному "кадыр овцы" ))
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16.08.2022 10:32 Ответить
Начальство уехало, заградотряды приехали
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16.08.2022 10:36 Ответить
Ці кадирвівці хочуть нарватися на махновців, нічого не вчить історія з дикою дивізією, мабуть хочуть повторити її долю.
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16.08.2022 10:42 Ответить
Так
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16.08.2022 10:49 Ответить
Дирявих дон-гандонів доцільно не мочити на місці, а скирдувати в вобмінний фонд
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16.08.2022 10:50 Ответить
Тиктокеров в плен не брать.
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16.08.2022 11:06 Ответить
завезли кадирівців та пляшки...
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16.08.2022 11:08 Ответить
Річка Інгулець є ще однією лінією розмежування, якщо мости будуть достатньо зруйновані. розділяй і володарюй.
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16.08.2022 11:22 Ответить
От тільки їх не для ротації завезли, а як загранотряди путіна.
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16.08.2022 12:08 Ответить
ні, ціх, вважаю, на утілізацію
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16.08.2022 12:59 Ответить
Дырявые кацапоидам проведут и вротацию, и очковизацию, и бутилирование!
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16.08.2022 12:26 Ответить
 
 