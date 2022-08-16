В оккупированном Крыму после взрывов возле Джанкоя началась эвакуация, выехало уже почти 2 тысячи человек

В Крыму началась эвакуация населения.

Об этом сообщают мэр Мелитополя Иван Федоров, а также глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Информацию об эвакуации подтвердил и назначенный Россией руководитель оккупированного Крыма Сергей Аксенов.

По словам Федорова, под Джанкоем началась эвакуация населения из-за детонации боеприпасов.

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"Тысячи граждан РФ уже выдвигаются в сторону моста через Керченский пролив. Вас же предупреждали сразу после Новофедоровки - не задерживайтесь, уезжайте из нашего Крыма раньше времени... Нет, нужно было Вам ждать Джанкой...", - подчеркнул Чубаров.

Как написал самопровозглашенный премьер Крыма Аксенов, он дал команду по выселению всех граждан, проживающих в 5-километровой зоне рядом с местом взрыва. По его словам, около двух тысяч человек эвакуированы из зоны чрезвычайного происшествия в Джанкойском районе.

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Людей из сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное и Победное. Также Аксенов добавил, что есть двое пострадавших в результате взрывов – один мужчина получил осколочные ранения, другого "стенкой придавило". Причины детонации будут выясняться, добавил ставленник оккупантов.