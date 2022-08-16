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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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В оккупированном Крыму после взрывов возле Джанкоя началась эвакуация, выехало уже почти 2 тысячи человек

джанкой

В Крыму началась эвакуация населения.

Об этом сообщают мэр Мелитополя Иван Федоров, а также глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Информацию об эвакуации подтвердил и назначенный Россией руководитель оккупированного Крыма Сергей Аксенов.

По словам Федорова, под Джанкоем началась эвакуация населения из-за детонации боеприпасов.

Читайте: Оккупанты подтвердили, что под Джанкоем детонируют боеприпасы

"Тысячи граждан РФ уже выдвигаются в сторону моста через Керченский пролив. Вас же предупреждали сразу после Новофедоровки - не задерживайтесь, уезжайте из нашего Крыма раньше времени... Нет, нужно было Вам ждать Джанкой...", - подчеркнул Чубаров.

Как написал самопровозглашенный премьер Крыма Аксенов, он дал команду по выселению всех граждан, проживающих в 5-километровой зоне рядом с местом взрыва. По его словам, около двух тысяч человек эвакуированы из зоны чрезвычайного происшествия в Джанкойском районе.

Смотрите: "#бать, аж автобус километрах в 6 шевелится", - под Джанкоем продолжает взрываться склад оккупантов. ВИДЕО

Людей из сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное и Победное. Также Аксенов добавил, что есть двое пострадавших в результате взрывов – один мужчина получил осколочные ранения, другого "стенкой придавило". Причины детонации будут выясняться, добавил ставленник оккупантов.

Крым (26427)


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Топ комментарии
+57
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16.08.2022 11:07 Ответить
+45
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16.08.2022 11:07 Ответить
+36
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16.08.2022 11:00 Ответить
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Яке горе
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16.08.2022 10:58 Ответить
А город подумал ученья идут..
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16.08.2022 11:00 Ответить
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16.08.2022 11:00 Ответить
https://youtu.be/RXcYcBv0rfg?t=2034
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16.08.2022 11:03 Ответить
Два трепла. Уже обещал 2-3 недели еще в апреле-мае. И видел наступление на Новую Каховку.

Это наша разработка. Нужно различать "Гром 2" и "Сапсан". Второй вариант с дальностью 280 км. - это разработка под заказчика. "Гром 2", с дальностью согласно договора до 480 км. (ходят упорные слухи от разработчиков и спецов - до 1000 км.) - это разработка для ВСУ.
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16.08.2022 13:04 Ответить
.....Мамо шо ти робиш?(с)
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16.08.2022 11:00 Ответить
Яка сумна новина
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16.08.2022 11:00 Ответить
Накуй - це на Анапу в даному випадку.
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16.08.2022 11:02 Ответить
досі немає поста Медведева про Судний день-2
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16.08.2022 11:02 Ответить
Вiн ще перший пос не допив..
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16.08.2022 11:17 Ответить
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16.08.2022 11:07 Ответить
Классная майка! А где можно её приобрести? )
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16.08.2022 11:59 Ответить
Астанавитесь! Мы просто спасаем вас.
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16.08.2022 11:03 Ответить
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16.08.2022 13:52 Ответить
- "і бесплатная путёвка"
- "В Сібірь"
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16.08.2022 11:04 Ответить
Москалям треба не 2тис. а 2млн. готувати до евакуації з Криму. Але до них завжди довго доходить.
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16.08.2022 11:05 Ответить
Камені с нєба ...
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16.08.2022 11:06 Ответить
...падать ні могут, патамуша на нєбє нєт камнєй!
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16.08.2022 12:28 Ответить
-Пока не поздно, МАМА!!! (с)
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16.08.2022 11:07 Ответить
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16.08.2022 11:07 Ответить
-Мі в доміке...
- Не спасьот нас твой домік! Пока не поздно, МАМА!!! (с)
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16.08.2022 11:10 Ответить
поїхалиии...
к іпєнєй матері
на бєлом катєрє Мацква
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16.08.2022 11:10 Ответить
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16.08.2022 11:12 Ответить
Там от ближайшей подконтрольной нам точки до Джанкоя - 200 км. И есть сомнения, что крылатая ракета смогла бы столько пролететь и не столкнуться с кучей согнанных туда систем ПВО, то есть, это не "Нептун" и не "Гарпун" (знаю, что они противокорабельные, но по нам ведь кацапы тоже стреляли противокорабельными). "Гром-2", если верить Жданову, Украина производить не имеет права.

Остаётся или случайно переданные дальнобойные ракеты (например, atacms), или диверсия. Надеюсь на первый вариант.
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16.08.2022 11:12 Ответить
что значит "производить не имеет права"?! кто может запретить?
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16.08.2022 11:25 Ответить
Гром-2 сделан по заказу и финансированию Саудовской Аравии для ее армии.
У нее пакет первообладателя проекта.
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16.08.2022 11:48 Ответить
Пояснюю: ОТРК "Грім-2", розроблений на замовлення та за кошти Сауд.Аравії - це експортна версія українського ОТРК "Сапсан".
Виробляти "Сапсан" нам ніхто не забороняє...
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16.08.2022 12:10 Ответить
Украина поризводитель данной системы и в праве делать для себя её хоть под названием "******** 777"
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16.08.2022 13:44 Ответить
А я наоборот склоняюсь к Гром 2. Врятли даже сейчас амеры бы согласились бы что бы Украина стреляла их ракетами по Крыму. А если вопрос и стоял между Атакмс и Гром. То согласиться они могли скорее на второе. (А то что без ихних советников и инструкторов выбираются цели - вообще слабо вериться, тем более такие относительно громкие цели).
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16.08.2022 11:29 Ответить
a amerikanci voobshe to nikoda nebili protiv postreljat po Krimu
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16.08.2022 12:17 Ответить
Если ветер был попутный, то долетит, будет планировать в воздушных потоках))))))))))))))))))))))))))

А дальнобоя у нас действительно нет, полагаемся на ветер)))))
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16.08.2022 11:29 Ответить
Там же по трассе есть Коктель-******* - а там всегда планиристы себе гнезда види, так как потоки очень восходящие!
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16.08.2022 13:06 Ответить
Не вібруй так. Це ж омріяні камні с нєба. Які нахій ракети?
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16.08.2022 12:30 Ответить
система ПВО в принципе не видит баллистические хаймарс , а если перед ними летит 88-я то пво уже нет вообще - хоть с-500 хоть панцирь - ей все равно )))))))....
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17.08.2022 00:09 Ответить
Нас не догонят!!! Нас не догонят!!! Нас не догоняаааааат!!!
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16.08.2022 11:13 Ответить
а теперь за Харьков хоть раз по Белгороду
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16.08.2022 11:15 Ответить
Поздравляю кацапов с открытием в Крыму сезона "горящих туров" до параши.
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16.08.2022 11:18 Ответить
Побігли кримсько-московські щурі? Далеко не втечете, будемо мочити там, де зустрінено, навіть в москві. Наших там також юагато. Ми ще навіть не розпочинали, а ви все обісралися!
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16.08.2022 11:27 Ответить
Поторопитесь лапти пока мост еще стоит!
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16.08.2022 11:33 Ответить
"А мы выдыхаем и идем на пляж" - Марго Симоньян.
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16.08.2022 11:35 Ответить
"... ждьот сєвастопаль, ждьот камчатка, ждьот кранштат...
Вєріт і ждьот страна в гробах своіх рєбят..."
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16.08.2022 11:39 Ответить
" Твой деревянный домик нас не спасет" (с)
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16.08.2022 11:48 Ответить
"Жєлєзка" біля Джанкою також відчула раптову втому.
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16.08.2022 11:48 Ответить
Мичман с сигаретой во рту с крейсера "москва" постепенно к Керчи добирается
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16.08.2022 11:50 Ответить
Так туди ще раз навряд прилетить. Треба евакуювати Севастополь та інші населені пункти де військові об'єкти і заодно керченський міст розібрати самостійно))
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16.08.2022 12:03 Ответить
Коли ці курці вже накуряться ?
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16.08.2022 12:13 Ответить
po bolshe sigaret davai
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16.08.2022 12:21 Ответить
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16.08.2022 12:25 Ответить
"Люблю запах горелых лаптей поутру!"
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16.08.2022 12:36 Ответить
Шо за кипиш, никто ж не пострадал, ну покурили, то такое... Не выселять же на сибирь за это.
И вообще, все идёт по-плану.
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16.08.2022 12:43 Ответить
Евакуйовувати кацапів та зрадників в Криму будуть ЗСУ.
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16.08.2022 12:51 Ответить
Ватостополь на черзі.
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16.08.2022 12:51 Ответить
Зябровке приготовиться!
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16.08.2022 13:55 Ответить
ПОРА міст рвать
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16.08.2022 14:15 Ответить
Зачем русские сами взрывают свои склады с боеприпасами?
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16.08.2022 15:14 Ответить
 
 