В оккупированном Крыму после взрывов возле Джанкоя началась эвакуация, выехало уже почти 2 тысячи человек
В Крыму началась эвакуация населения.
Об этом сообщают мэр Мелитополя Иван Федоров, а также глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Информацию об эвакуации подтвердил и назначенный Россией руководитель оккупированного Крыма Сергей Аксенов.
По словам Федорова, под Джанкоем началась эвакуация населения из-за детонации боеприпасов.
"Тысячи граждан РФ уже выдвигаются в сторону моста через Керченский пролив. Вас же предупреждали сразу после Новофедоровки - не задерживайтесь, уезжайте из нашего Крыма раньше времени... Нет, нужно было Вам ждать Джанкой...", - подчеркнул Чубаров.
Как написал самопровозглашенный премьер Крыма Аксенов, он дал команду по выселению всех граждан, проживающих в 5-километровой зоне рядом с местом взрыва. По его словам, около двух тысяч человек эвакуированы из зоны чрезвычайного происшествия в Джанкойском районе.
Людей из сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное и Победное. Также Аксенов добавил, что есть двое пострадавших в результате взрывов – один мужчина получил осколочные ранения, другого "стенкой придавило". Причины детонации будут выясняться, добавил ставленник оккупантов.
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Это наша разработка. Нужно различать "Гром 2" и "Сапсан". Второй вариант с дальностью 280 км. - это разработка под заказчика. "Гром 2", с дальностью согласно договора до 480 км. (ходят упорные слухи от разработчиков и спецов - до 1000 км.) - это разработка для ВСУ.
- "В Сібірь"
- Не спасьот нас твой домік! Пока не поздно, МАМА!!! (с)
к іпєнєй матері
на бєлом катєрє Мацква
Остаётся или случайно переданные дальнобойные ракеты (например, atacms), или диверсия. Надеюсь на первый вариант.
У нее пакет первообладателя проекта.
Виробляти "Сапсан" нам ніхто не забороняє...
А дальнобоя у нас действительно нет, полагаемся на ветер)))))
Вєріт і ждьот страна в гробах своіх рєбят..."
И вообще, все идёт по-плану.