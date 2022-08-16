Путин заявил, что "США пытаются затянуть конфликт в Украине", а сам он хочет построить "демократический мир"
Владимир Путин, более 6 месяцев осуществляющий против Украины полномасштабную вооруженную агрессию, обвинил США в попытке затянуть войну.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на президента РФ Владимира Путина.
"Ситуация в Украине показывает, что США пытаются затянуть этот конфликт", – заявил Путин во время выступления на московской конференции по международной безопасности.
Президент РФ оправдывал агрессивную войну, отмечая, что "спецоперация" в Украине была якобы принята "в полном соответствии с Уставом ООН".
Также Путин заявил о намерении России построить "демократический мир".
"Россия вместе с союзниками, партнерами и единомышленниками будет совершенствовать действующие механизмы международной безопасности и создавать новые, укреплять свои вооруженные силы и другие структуры безопасности, предпринять другие шаги к построению более демократического мира, где гарантированы права всех народов и культурно-цивилизационное разнообразие", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
і дємократ
і кідарст
Світ ? Він маразматик і вбивця....
Людина яка своїх людей бьє кийками за демонстрацію і калічить в тюрмах, хоче побудувати демократичний світ????
АҐЕНТИ ВНУТРІШНЬОЇ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ
Атака на Залужного
На жаль, мушу обмежитись транскриптом лише коротких уривків з розмови пана Володимира з ведучим каналу Dmytro News - переважно тих, що стосуються правдоподібних намірів Банкової виставити, не приведи Господи, усунення Головнокомандувача Залужного на торг із рашкою.
Раджу передивитися весь запис цієї вельми інформативної розмови.
.
...- Пане Володимире, ви зачепили дуже цікаву і болючу тему, за якою дуже слідкують наші партнери і не тільки у США, а й у Польщі. Ми бачимо, що атаки на генерала Марченка, якого також чіпанула Безугла, відтак заява дуже провладної Ганни Маляр, котра працює за тими самими методичками, писаними на Банковій, і котра сказала, що "є в нас військовий", який щось там здав. І потім цей пазл закрив Резніков, сказавши "не цивільні розмінували Чонгар", натякаючи, що, мовляв, якийсь не такий в нас Главком Залужний. Як тільки почалася атака на Марченка, якого взяв з иншої команди Залужний, так само як він узяв у свій Генштаб Муженка і багатьох генералів, - отже, щойно почалася ця атака, як наввипередки із Залужним поспілкувалися і голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, і Верховний головнокомандувач Обʼєднаних збройних сил НАТО генерал Каволі, і ця новина розійшлася по всіх каналах по всьому світу. Польська "Виборча" написала, що Залужний - це перший отаман...
- В. Цибулько: - Поляки дуже ******* оцю козацьку стихію. Це частина польської свідомости, бо ми колись жили в одній державі, яка звалася Річ Посполита. Цей український код є й частиною польського коду, адже романтична польська література починалася з поеми Северина Гощинського "Zamek kaniowski". Канівський замок належив Конєцпольським, потім Понятовським, і король Станіслав у Каневі - адже це було королівське обійстя, Замок Канівський, - зустрічався з Катериною ІІ, але вона на берег не зійшла.
- (Сміється) Міг би й придушити!
В. Цибулько: - То й не було би потім Коліївщини і Третього поділу Польщі.
- Але все-таки - атаки на Залужного. Шмигаля хочуть прибрати, поставити Кубракова. Я ж думаю, що у генштабі хочуть також змінити головного нашого гравця - залізного нашого генерала.
В. Цибулько: - Є кілька комбінацій. Залужний так дістав їх зі своєю самостійністю... Що бісить Банкову: західні партнери ведуть абсолютно пряму комунікацію військовий з військовим без політичного керівництва. Чим менше там політичного рила, так би мовити, в цій системі комунікацій, тим ефективніше діють українські війська.
Гадаю, це також сиґнал [путіна] п'ятій колоні зносити Залужного. Інакше, мовляв, за переговори не сідає. Адже путін - великий маніпулятор. Але для того, щоби знести Залужного, треба зробити ще якусь комбінацію: наприклад, знести весь Кабмін разом із міністром оборони, а потім перезавантажити весь Кабмін, а потім новий міністр подасть кандидатури начальника Генштабу і головнокомандувача. Це така дивна гра, і вона вже триває не перший місяць. У квітні чи на початку травня певні амбіції пролунали з боку Шурми - це заступник голови адміністрації і перевірений союзництвом із Єрмаком кадр. Ідея знесення уряду і делеґування Шурми в уряд мусується досить давно. Наскільки я розумію, в оточенні Шмигаля на це реаґують досить нервово.
...Путін може поставити за умову, що він відступить кудись, аби продовжити переговори, а ви знесіть уряд, знесіть головнокомандувача; ми трішки поступимося, а потім перейдемо то формули торгів.
Враження таке, що п'ята колона зараз кинулася у свій останній бій в Україні. Вони були шоковані цією аґресією, вони думали, що українці перевішають їх за ногу на ліхтарних стовпах, але виявилося, що українці пішли воювати і на цю падлючу поведінку "еліти" не дуже реаґують, що є до чести українців. В українців є хороший механізм для початкового формування стабільности - це місцеве самоврядування, де вони вміють повністю розпорядитися всіма можливостями. Влада одночасно атакує опозтцію у парламенті і місцеве самоврядування. Атака на Корбана - це атака на Дніпропетровську групу, дуже скептичну до Зеленського. Філатов і Корбан - дуже критичні до Зеленського, але вони все зробили, щоб знести Порошенка, от що дивно!
... - Чого боїться Мар'яна Безугла? Справа в тім, що один раз можна взяти конвертик від Єрмака чи хто там їх носив - Коля Тищенко, так? - а потім ти вже на гачку. На жаль, "свої" голосують за бабло в конвертах, ми це знаємо. За це, до речі, як припускають, вони вбили Антона Полякова.
В. Цибулько: - НАБУ дуже швидко наближається до розслідування справи 20-30-50 про роздачу конвертів у "Слугах".
- Після кримських подій варто очікувати гоніння на військових, тобто за якісь ниточки кремль смикає і пробуватиме прибрати тих, хто ефективно воює. Впроваджується те, про що заявляв Залужний, - маневрова оборона, тактика високотехнологічної війни і тактика збереження солдат і офіцерів: він сказав - і це впроваджується, і росіянам дуже хочеться це зруйнувати.
В. Цибулько: - Атака на Залужного може бути частиною торгу. Суспільство потрясло ритуальне вбивство азовців. До того владі вдалося заялозити тему здачі "Азову" і Маріуполя і взагалі того "мішка", в якому опинилися азовці: чому вони там опинилися, чому їх переконували стояти до останнього. Це вбивство відновило в суспільстві питання відповідальности за долю азовців з боку влади. І, можливо, вони сподіваються зам'яти цю тему, усунувши Залужного. Можливо, це навіть на тіньові торги виставляється: мовляв, заберіть Залужного, а ми віддамо вам невбитих азовців. Не виключаю й такого сценарію, як це не сумно. Ми ж бачимо, як у нас висвітлювалися стамбульська зустріч і зернова угода. Чому влада мовчить про те, що реально там отримав путін?
По-перше, він отримав дозвіл на постачання комплектуючих, запасних деталей для цивільної авіації;
по-друге, він отримав можливість продавати своє зерно;
по-третє, він отримав можливість закуповувати біотехнічні матеріяли, йдеться про те, що росія не має власної зоотехнічної фармацевтики для лікування і щеплення тварин, і все російське тваринництво залежить від імпорту сім'яного матеріялу і фармацевтики;
по-четверте, путін отримав можливість торгувати мінеральними добривами, тобто росія тепер продаватиме, в тому числі, білоруський калій, якому заблоковано вихід; тобто путін дістав кілька компенсаторів для утримування режиму лукашенка, бо той йому насправді дорого обходиться.
Про це ж ніхто не говорить! А якщо там були обіцянки, не дай Боже, поступок територіяльних... Усе так затаїлося, заретушувалося, що треба дуже пильно слідкувати за руками. От чому, скажімо, Шрьодер заговорив про розширення зернової угоди на припинення бойових дій і переведення у переговорний процес, тобто закликав зупинити бойові дії на фактичній лінії розмежування і почати переговори. Увійти у переговорний процес і отримати замість Мінська Стамбул-2 чи Стамбул-3? Така здача національних інтересів - просто на поверхні. У 2015 році, коли Порошенко підписував Мінськ, Україна не мала союзників, ледве-ледве поляки, чехи, словаки і країни Балтії нам щось підкидали - це була копійчана допомога, і Україна не мала тоді ні ресурсу, ні армії. Після Мінська ми отримали час на переозброєння, переформатування армії і розробку всіх цих зразків - Грім-2, Стугни, не кажучи вже про Нептун... Це ж усе відбувалося за час, що його виторгував Порошенко для відновлення боєздатности війська, яке виявилося феноменом 21 століття! Український військовий феномен буде у провідних військових вишах вивчатися років 100.
- З Мінськом дуже цікаво вийшло: у 2015 році путін був впевнений, що Мінськ - це українська капітуляція. Тільки у 2019 році [ЗЕлені] почали тлумачити Мінськ не як зашморг для путіна, яким вона на справді була, не як угоду, якої можна не виконувати, а почали розглядати її за російськими наративами, прийнявши її російське тлумачення. І саме за це Вікторія Спартц прицільно атакувала Єрмака: "Невдалий менеджмент перемовин", написала вона. А вони всі (передражнює): "Невдалий меееенежмент! Що вона кааааже! Що це означаааає! Що, це Єрмак у чомусь винний, а не росія?" А вона каже: "Ні, він просто почав читати мінську угоду так, як її читала росія."
В. Цибулько: - Росіяни купилися на перелік заходів як на почерговість їх втілення. Але в угоді, в її кінці, завдяки дипломатичному хистові Порошенка є чітка приписка, яка нівелювала розгляд послідовности дій як почерговість: дії приймаються тільки у комплексі. Українська сторона зробила зустрічні кроки, але не отримала жодного російського зустрічного кроку, бо росіяни вирішили, що Україна підписала капітуляцію. Але там нема капітуляції! Там є значно хитріша, гнучкіша комбінація, розрахована на те, що путін розуміє будь-яку нейтральну угоду, як можливість когось нагнути через коліно, він розраховував на те, що він надавить на Порошенка. А Порошенко в носі мав цей тиск! Давили, та не видавили!
Але врешті видавили Зеленським...
...
Відеозапис розмови:
Володимир Цибулько
Розгорніть!
Активный участник нескольких опг и других бандформирований.
Росия -- это паханстан , и не более, а до демократии, как до Луны.
Хайно в кінці року почнуть діяти санкції на нафту!
Мало того, що це обвалить рубль! А ще й бюджет в них дуже сильно наповнюється з нафто-доларів. А в них в країні дуже багато працівників бюджетної сфери. Чим він їм зарплати буде платити?
- Коррупция и воровство - присутствуют более чем;
- Чиновничий беспредел - в исполнении Минфина/налоговой этого самого беспредела просто немеряно, причем уже лет и лет;
- Кумовство и круговая порука - только по двум последним: "генпрокурор" у одного и "председатель СБУ" у другого;
- Рост цен - родная тема;
- Разваленное здравоохранение - "а это точно писали не про нас?";
- Цензура - присутствует;
- Наркомания и алкоголизм - "а это точно писали не про нас? - 2";
- Экология - приезжаем в Днепродым, пробуем дышать, думаем...
- Качество продуктов питания - даже нет желания комментировать. Практически 100% фальсификация сливочного масла, полнейшая .опа с молоком, непонятно из чего сделанная колбаса...
коли ти зустрічаєш гопників на темній вуличці, то як до тебе придратися - не питання для гопника. будь-який твій крок буде поставлений тобі у вину. навіть втеча - а чого ти втікав?
Посилання на статтю, будь-ласка.
США стараются быстрее завершить войну, а ***** хочет построить во всем мире диктаторский тоталитарный режим.
У кого-нибудь есть сомнения в правильности перевода?
Х_йло и демократия - несовместимые понятия
Вставте цій курві в пащу, шоб не 3,14зділо...
Bo w końcu się doczeka, że mu ktoś wsadzi w nią granat. Chwała Ukrainie. Zwyciężycie!!!