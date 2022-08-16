Путин заявил, что "США пытаются затянуть конфликт в Украине", а сам он хочет построить "демократический мир"

Владимир Путин, более 6 месяцев осуществляющий против Украины полномасштабную вооруженную агрессию, обвинил США в попытке затянуть войну.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на президента РФ Владимира Путина.

"Ситуация в Украине показывает, что США пытаются затянуть этот конфликт", – заявил Путин во время выступления на московской конференции по международной безопасности.

Президент РФ оправдывал агрессивную войну, отмечая, что "спецоперация" в Украине была якобы принята "в полном соответствии с Уставом ООН".

Также Путин заявил о намерении России построить "демократический мир".

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"Россия вместе с союзниками, партнерами и единомышленниками будет совершенствовать действующие механизмы международной безопасности и создавать новые, укреплять свои вооруженные силы и другие структуры безопасности, предпринять другие шаги к построению более демократического мира, где гарантированы права всех народов и культурно-цивилизационное разнообразие", - сказал он.