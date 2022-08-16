На Херсонщине в пыточной содержатся 60-70 херсонцев, среди них мэр Херсона Колыхаев, - Трошин

Оккупанты создали аналог "изоляции" в Донецке - пыточная в Херсоне в подвалах приемника-распределителя для детей.

Об этом в эфире "Эспрессо" сообщил заместитель председателя Херсонского районного совета Станислав Трошин, передает Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, от местных есть разная информация о том, что происходит в этом здании. Известно, что там находятся 60-70 херсонцев.

"Всего с 24 февраля исчезли более 560 человек, более 60 в этом распределителе. Там много людей. Там городской голова Херсона Игорь Колыхаев. Есть прямые свидетельства выходивших оттуда людей", - подчеркнул Трошин.

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Кроме того, он добавил, что там содержатся плененные оккупантами украинские активисты и бывшие военные ВСУ, участники АТО/ООС. Люди с травмами и ранениями находятся в очень плохих условиях.

"Из людей постоянно пытаются выбить какие-нибудь показания. Люди выходят с переломанными ребрами, руками, ногами. Это мини-аналог "изоляции" в Донецке. В 21 веке это трудно представить себе", - отметил он.

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