На Херсонщине в пыточной содержатся 60-70 херсонцев, среди них мэр Херсона Колыхаев, - Трошин
Оккупанты создали аналог "изоляции" в Донецке - пыточная в Херсоне в подвалах приемника-распределителя для детей.
Об этом в эфире "Эспрессо" сообщил заместитель председателя Херсонского районного совета Станислав Трошин, передает Цензор.НЕТ.
По словам чиновника, от местных есть разная информация о том, что происходит в этом здании. Известно, что там находятся 60-70 херсонцев.
"Всего с 24 февраля исчезли более 560 человек, более 60 в этом распределителе. Там много людей. Там городской голова Херсона Игорь Колыхаев. Есть прямые свидетельства выходивших оттуда людей", - подчеркнул Трошин.
Кроме того, он добавил, что там содержатся плененные оккупантами украинские активисты и бывшие военные ВСУ, участники АТО/ООС. Люди с травмами и ранениями находятся в очень плохих условиях.
"Из людей постоянно пытаются выбить какие-нибудь показания. Люди выходят с переломанными ребрами, руками, ногами. Это мини-аналог "изоляции" в Донецке. В 21 веке это трудно представить себе", - отметил он.
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чим більше патріотів загине, тим простіше буде будь-яку зраду пояснити 73%вим лохам-наївнякам..
"азовці", он, взагалі зникли "на порядку денному" Найвеличнівшивого.. у безродних дебілів безумних-арахамій аргументують - "неначасі"
Початок розгрому ворожих військ біля Херсона намітиться після завершення оперативного оточення загонів ворога в районі Снігурівки.
Для цього залишається ударами артилерії і авіації:
1) зруйнувати залізничний міст через річку Інгулець, а також автомобільні мости біля селищ Нововасилівка та Василівка й Павлівка;
2) винести ворожі позиції у селищах Баратівка-Гречанівка-Єлизаветівка та зайняти їх, перерізавши трасу Р-81.
Про який "мосад" ви розмріялись?
Всего в 2020 году, уверяет Бутусов, было провалено как минимум семь операций ГУР оборонного ведомства Украины. Еще одна - это рассекречивание и попытка ликвидации украинского диверсанта с позывным "Швед". Именно его группа, по мнению российской стороны, была организатором самых громких убийств лидеров и командиров так называемых "ДНР" и "ЛНР". Год назад машина "Шведа" была обстреляна сотрудниками СБУ, в итоге имена его группы были рассекречены, но выяснилось, что он действовал по приказу ГУР. По мнению Бутусова, расследование этого дела указывает на то, что нападение было намеренной акцией с санкции руководства Украины. Все это он называет следствием действий "российской агентуры", а точнее, начальника комитета по разведке при президенте Руслана Демченко, работавшего замминистром иностранных дел при Викторе Януковиче.
Як бачите в гоблінів такі методи норма і вони показують свою ефективність.
https://www.youtube.com/watch?v=1QKJ69GGpp8&ab_channel=%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF
Орки отчитались?
Или это тупое бла бла бла? Вы Колыхаева живым видели? Или есть свидетели?