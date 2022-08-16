РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12853 посетителя онлайн
Новости Война
2 377 11

На Херсонщине в пыточной содержатся 60-70 херсонцев, среди них мэр Херсона Колыхаев, - Трошин

херсонщина,херсонська

Оккупанты создали аналог "изоляции" в Донецке - пыточная в Херсоне в подвалах приемника-распределителя для детей.

Об этом в эфире "Эспрессо" сообщил заместитель председателя Херсонского районного совета Станислав Трошин, передает Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, от местных есть разная информация о том, что происходит в этом здании. Известно, что там находятся 60-70 херсонцев.

"Всего с 24 февраля исчезли более 560 человек, более 60 в этом распределителе. Там много людей. Там городской голова Херсона Игорь Колыхаев. Есть прямые свидетельства выходивших оттуда людей", - подчеркнул Трошин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Расследователи Bellingcat идентифицировали российского оккупанта, который кастрировал украинского военнопленного. ФОТО

Кроме того, он добавил, что там содержатся плененные оккупантами украинские активисты и бывшие военные ВСУ, участники АТО/ООС. Люди с травмами и ранениями находятся в очень плохих условиях.

"Из людей постоянно пытаются выбить какие-нибудь показания. Люди выходят с переломанными ребрами, руками, ногами. Это мини-аналог "изоляции" в Донецке. В 21 веке это трудно представить себе", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Херсонскую область завезли кадыровцев, россияне деморализованы и ждут ротации, - Хлань

армия РФ (19725) похищение (1690) пытки (846) Херсонская область (4904)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
дермаку-Зеленському - по.уй...
чим більше патріотів загине, тим простіше буде будь-яку зраду пояснити 73%вим лохам-наївнякам..
"азовці", он, взагалі зникли "на порядку денному" Найвеличнівшивого.. у безродних дебілів безумних-арахамій аргументують - "неначасі"
показать весь комментарий
16.08.2022 12:03 Ответить
+3
Допомогти в'язням рашистської катівні у Херсоні може лише швидке просування ЗСУ в сторону міста і Дніпра.
Початок розгрому ворожих військ біля Херсона намітиться після завершення оперативного оточення загонів ворога в районі Снігурівки.
Для цього залишається ударами артилерії і авіації:
1) зруйнувати залізничний міст через річку Інгулець, а також автомобільні мости біля селищ Нововасилівка та Василівка й Павлівка;
2) винести ворожі позиції у селищах Баратівка-Гречанівка-Єлизаветівка та зайняти їх, перерізавши трасу Р-81.
показать весь комментарий
16.08.2022 12:37 Ответить
+2
Хай зелені гниди розкажуть що їх сбу зробило з тренувальною базою і групою спецури яка готувалась повторити операцію із Цемахом. І хай розкажуть що сталось із головним групи "Швед".
Про який "мосад" ви розмріялись?

Всего в 2020 году, уверяет Бутусов, было провалено как минимум семь операций ГУР оборонного ведомства Украины. Еще одна - это рассекречивание и попытка ликвидации украинского диверсанта с позывным "Швед". Именно его группа, по мнению российской стороны, была организатором самых громких убийств лидеров и командиров так называемых "ДНР" и "ЛНР". Год назад машина "Шведа" была обстреляна сотрудниками СБУ, в итоге имена его группы были рассекречены, но выяснилось, что он действовал по приказу ГУР. По мнению Бутусова, расследование этого дела указывает на то, что нападение было намеренной акцией с санкции руководства Украины. Все это он называет следствием действий "российской агентуры", а точнее, начальника комитета по разведке при президенте Руслана Демченко, работавшего замминистром иностранных дел при Викторе Януковиче.
показать весь комментарий
16.08.2022 12:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Одному Богу відомо, скільки там ще таких "Буч" ця сволота там зробили
показать весь комментарий
16.08.2022 12:01 Ответить
дермаку-Зеленському - по.уй...
чим більше патріотів загине, тим простіше буде будь-яку зраду пояснити 73%вим лохам-наївнякам..
"азовці", он, взагалі зникли "на порядку денному" Найвеличнівшивого.. у безродних дебілів безумних-арахамій аргументують - "неначасі"
показать весь комментарий
16.08.2022 12:03 Ответить
Невже колихан схуд? Судячи по його корешу Zе- нардепу (дiючему!) ковальову-шось не вiриться...
показать весь комментарий
16.08.2022 12:10 Ответить
Что вы понимаете. Путен сказал что он несет демократию и свободу, а США ему мешают и затягивают етот процес. Путен рад бы и в Европу принести такую демократию да очень боится НАТО.
показать весь комментарий
16.08.2022 12:13 Ответить
зато орденоносец МЭР Мелитополя с фейсбука не вылазит со своими высерами...
показать весь комментарий
16.08.2022 12:14 Ответить
Допомогти в'язням рашистської катівні у Херсоні може лише швидке просування ЗСУ в сторону міста і Дніпра.
Початок розгрому ворожих військ біля Херсона намітиться після завершення оперативного оточення загонів ворога в районі Снігурівки.
Для цього залишається ударами артилерії і авіації:
1) зруйнувати залізничний міст через річку Інгулець, а також автомобільні мости біля селищ Нововасилівка та Василівка й Павлівка;
2) винести ворожі позиції у селищах Баратівка-Гречанівка-Єлизаветівка та зайняти їх, перерізавши трасу Р-81.
показать весь комментарий
16.08.2022 12:37 Ответить
Коли почнеться визволення Херсону, в'язнів рашисти можуть ліквідувати заздалегідь. Вони так роблять завжди. Тому треба якось врахувати цей момент. Щоб не було, як в тюрмі на Лонцького у Львові в 1941 році. Хай ГУР напружиться - такі операції треба розробити для кожного населеного пункту, що будуть звільняти від окупації.
показать весь комментарий
16.08.2022 13:43 Ответить
Хай зелені гниди розкажуть що їх сбу зробило з тренувальною базою і групою спецури яка готувалась повторити операцію із Цемахом. І хай розкажуть що сталось із головним групи "Швед".
Про який "мосад" ви розмріялись?

Всего в 2020 году, уверяет Бутусов, было провалено как минимум семь операций ГУР оборонного ведомства Украины. Еще одна - это рассекречивание и попытка ликвидации украинского диверсанта с позывным "Швед". Именно его группа, по мнению российской стороны, была организатором самых громких убийств лидеров и командиров так называемых "ДНР" и "ЛНР". Год назад машина "Шведа" была обстреляна сотрудниками СБУ, в итоге имена его группы были рассекречены, но выяснилось, что он действовал по приказу ГУР. По мнению Бутусова, расследование этого дела указывает на то, что нападение было намеренной акцией с санкции руководства Украины. Все это он называет следствием действий "российской агентуры", а точнее, начальника комитета по разведке при президенте Руслана Демченко, работавшего замминистром иностранных дел при Викторе Януковиче.
показать весь комментарий
16.08.2022 12:43 Ответить
Вчіться.

Як бачите в гоблінів такі методи норма і вони показують свою ефективність.
показать весь комментарий
16.08.2022 16:33 Ответить
Колихаєв???
https://www.youtube.com/watch?v=1QKJ69GGpp8&ab_channel=%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF
показать весь комментарий
16.08.2022 16:50 Ответить
Откуда у вас эта инфа?
Орки отчитались?
Или это тупое бла бла бла? Вы Колыхаева живым видели? Или есть свидетели?
показать весь комментарий
16.08.2022 19:55 Ответить
 
 