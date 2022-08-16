С февраля Россия стянула более 300 вертолетов и 400 самолетов к границам Украины, - Игнат

Россия усиливает свою авиацию, хотя и снизила активность в небе последние 3-4 суток

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, за сутки зафиксировано около 150 вылетов вражеской авиации. В то же время выросло количество вылетов с аэродрома Бельбек вблизи Севастополя после взрывов на аэродроме возле Сак.

Впрочем, Воздушные силы фиксируют уменьшение активности российской авиации за последние 3-4 суток. Наиболее интенсивно враг использует штурмовую и бомбардировочную авиацию на линии фронта в Луганской, Донецкой, Николаевской, Запорожской.

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У прифронтовых городов российская авиация может на предельно малых высотах наносить удары по позициям ВСУ. По возможности, ее сбивают украинские военные. Враг использует штурмовики Су-25, вертолеты Ми-24, Ми-28 и Ка-52. За последние сутки украинские силы уничтожили 3 вражеских вертолета.

За весь период с февраля Воздушные силы Украины нанесли около 2200 авиаударов по позициям оккупантов. В течение суток – 10 ударов по врагу с воздуха на Востоке и Юге.

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По словам Игната, враг стал чаще использовать штурмовую, стратегическую авиацию и боевые вертолеты. Если на 24 февраля Россия концентрировала вокруг Украины 450 военных самолетов и 250 вертолетов. Так даже несмотря на потери в Украине такой техники, Россия имеет возможность пополнять количественный состав авиации. В настоящее время в распоряжении войск РФ находится около 430 самолетов и 360 вертолетов на аэродромах Беларуси, России и Крыма.