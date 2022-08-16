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Новости Война
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С февраля Россия стянула более 300 вертолетов и 400 самолетов к границам Украины, - Игнат

ка-52

Россия усиливает свою авиацию, хотя и снизила активность в небе последние 3-4 суток

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, за сутки зафиксировано около 150 вылетов вражеской авиации. В то же время выросло количество вылетов с аэродрома Бельбек вблизи Севастополя после взрывов на аэродроме возле Сак.

Впрочем, Воздушные силы фиксируют уменьшение активности российской авиации за последние 3-4 суток. Наиболее интенсивно враг использует штурмовую и бомбардировочную авиацию на линии фронта в Луганской, Донецкой, Николаевской, Запорожской.

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У прифронтовых городов российская авиация может на предельно малых высотах наносить удары по позициям ВСУ. По возможности, ее сбивают украинские военные. Враг использует штурмовики Су-25, вертолеты Ми-24, Ми-28 и Ка-52. За последние сутки украинские силы уничтожили 3 вражеских вертолета.

За весь период с февраля Воздушные силы Украины нанесли около 2200 авиаударов по позициям оккупантов. В течение суток – 10 ударов по врагу с воздуха на Востоке и Юге.

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По словам Игната, враг стал чаще использовать штурмовую, стратегическую авиацию и боевые вертолеты. Если на 24 февраля Россия концентрировала вокруг Украины 450 военных самолетов и 250 вертолетов. Так даже несмотря на потери в Украине такой техники, Россия имеет возможность пополнять количественный состав авиации. В настоящее время в распоряжении войск РФ находится около 430 самолетов и 360 вертолетов на аэродромах Беларуси, России и Крыма.

авиация (2857) ВВС (259) ПВО (2852) россия (96267) ВСУ (6702)


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Топ комментарии
+8
покажите аэродромы химарсу
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16.08.2022 12:43 Ответить
+8
Скоро День незалежності. Гебня завжди любила прив'язувати якусь пакость до дат.
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16.08.2022 12:44 Ответить
+8
Майже все що мають приперли.
З літаків, так точно: скоріше за все, кацапи знімають зі зберігання Міг-29 та Су-27 перших випусків!
Бо аналоговнєти, потихеньку закінчуються…
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16.08.2022 12:45 Ответить
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Нам би стільки пташок -- помагаите
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16.08.2022 12:42 Ответить
покажите аэродромы химарсу
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16.08.2022 12:43 Ответить
Скоро День незалежності. Гебня завжди любила прив'язувати якусь пакость до дат.
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16.08.2022 12:44 Ответить
Майже все що мають приперли.
З літаків, так точно: скоріше за все, кацапи знімають зі зберігання Міг-29 та Су-27 перших випусків!
Бо аналоговнєти, потихеньку закінчуються…
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16.08.2022 12:45 Ответить
Ублюдки...
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16.08.2022 12:48 Ответить
І після уього деякі говорящі голови несуть , "що ******** думав що його зустрічатимуть з квітами" ?

вони одразу збиралися воювати на повну - ОДРАЗУ !
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16.08.2022 12:49 Ответить
в них сотні вертольотів літаків а в нас асфальт

П - Пріоритети
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16.08.2022 12:53 Ответить
Асфальту вже немає 😠
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16.08.2022 12:58 Ответить
Приходим до тями --Ізраіль теж не зразу був мілітарі . Потім вкурив шо кругом вороги і почав озброюватись до зубів
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16.08.2022 13:01 Ответить
згідно сводок Генштабу ми вже знищили: 233 літаки; 196 гелікоптерів, скільки там ще залишилось того лайна в кацапії?
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16.08.2022 12:54 Ответить
якщо вірити вікіпедії то в них літаків різного типу близько 1600

і вертольотів десь 800-1000
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16.08.2022 13:10 Ответить
Бойова тактична авіація кацапії, десь 800 літаків.
Штук 600 з них у боєздатному стані
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16.08.2022 13:13 Ответить
А де вони пілотів стільки наберуть?
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16.08.2022 13:41 Ответить
Ще п'ять разів по стільки ж
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16.08.2022 13:48 Ответить
Благодаря ВСУ весь мир узнал, что их "знаменитый" КА-52 прошивается пулей 7,62 мм !!!
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16.08.2022 12:58 Ответить
Залейте их асфальтом.
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16.08.2022 12:59 Ответить
так туда как раз и ... хлопОк
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16.08.2022 13:04 Ответить
Юрий Игнат это даже круче, чем Зорян Шкиряк
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16.08.2022 13:04 Ответить
В последний путь!
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16.08.2022 13:50 Ответить
То чому україна їх ще не знищила ракетами?
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16.08.2022 14:02 Ответить
ТРО вже давно все переполовинила та утилізувала
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16.08.2022 14:47 Ответить
Ріднесенькі, гасіть бельбек!
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16.08.2022 14:48 Ответить
в начале войны , не имея практически системы ПВО , сбивали по 15 целей в день , сейчас будем сбивать по 30.
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16.08.2022 18:36 Ответить
 
 