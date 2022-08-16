Крымчане, прячьтесь в оборудованных местах или своих подвалах. Подготовьте нужные средства, - представитель президента Ташева

Постоянная представительница президента Украины в оккупированном Крыму Тамила Ташева призвала жителей полуострова прятаться в подвалах или укрытиях и заверила, что Крым будет освобожден.

Об этом она написала в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Ташевой, оккупанты уже убегают из Крыма.

"Сегодня после очередного неосторожного обращения оккупантов с боеприпасами - сдетонировало в Джанкойском районе. Люди прячутся по подвалам. На выезд из Крыма огромные очереди", - написала она.

Ташева напомнила, что последние полгода оккупанты заявляли, что Крыму ничего не угрожает.

"Дорогие граждане Украины, кто живет в Крыму, и особенно противится оккупанту все 8 лет войны. Мы обязательно освободим Крым, применяя все возможные и не запрещенные механизмы для борьбы не только за территорию, но и за вас. Уверена, вы ждете это все годы оккупации. Пока же, будьте осторожны, прячьтесь в оборудованных местах или своих подвалах. Подготовьте нужные средства", - призвала представитель президента.

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"В следующем году в Бахчисарае!" – подытожила она.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, с утра 16 августа в районе оккупированного Джанкоя были слышны взрывы – там детонирует российский склад боеприпасов. Из соседнего села эвакуировали 2 тыс. человек.