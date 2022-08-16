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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Крымчане, прячьтесь в оборудованных местах или своих подвалах. Подготовьте нужные средства, - представитель президента Ташева

ташева

Постоянная представительница президента Украины в оккупированном Крыму Тамила Ташева призвала жителей полуострова прятаться в подвалах или укрытиях и заверила, что Крым будет освобожден.

Об этом она написала в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Ташевой, оккупанты уже убегают из Крыма.

"Сегодня после очередного неосторожного обращения оккупантов с боеприпасами - сдетонировало в Джанкойском районе. Люди прячутся по подвалам. На выезд из Крыма огромные очереди", - написала она.

Ташева напомнила, что последние полгода оккупанты заявляли, что Крыму ничего не угрожает.

"Дорогие граждане Украины, кто живет в Крыму, и особенно противится оккупанту все 8 лет войны. Мы обязательно освободим Крым, применяя все возможные и не запрещенные механизмы для борьбы не только за территорию, но и за вас. Уверена, вы ждете это все годы оккупации. Пока же, будьте осторожны, прячьтесь в оборудованных местах или своих подвалах. Подготовьте нужные средства", - призвала представитель президента.

Читайте: Россияне хранили на аэродроме в Джанкое около 50 единиц техники, - Стратком ВСУ

"В следующем году в Бахчисарае!" – подытожила она.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, с утра 16 августа в районе оккупированного Джанкоя были слышны взрывы – там детонирует российский склад боеприпасов. Из соседнего села эвакуировали 2 тыс. человек.

Крымчане, прячьтесь в оборудованных местах или своих подвалах. Подготовьте нужные средства, - представитель президента Ташева 01

взрыв (6815) Джанкой (83) Крым (26427) Ташева Тамила (54)


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Топ комментарии
+26
Поступово привчаємо населення росії до думки, що Крим це більше не "священная навсегда исконно русская земля", а вже "сіра зона", спірна територія, на якій, замість імперської стабільності, тепер невизначеність.
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16.08.2022 13:05 Ответить
+24
До вас ідуть бандери.
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16.08.2022 13:00 Ответить
+20
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16.08.2022 13:03 Ответить
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Если Рефат из убежища вылез то дело пойдет.
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16.08.2022 13:00 Ответить
А коли він був у сховищі? Ви щось плутаєте, дядьку!...
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16.08.2022 13:24 Ответить
До вас ідуть бандери.
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16.08.2022 13:00 Ответить
Як чужаки за сіллю в Крим ходили
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16.08.2022 13:12 Ответить
Соррі - ЧУМАКИ !!! Редактор все попутав
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16.08.2022 13:14 Ответить
Про чумаків чудово ось тут: https://www.youtube.com/watch?v=Eoz0WE_2ZHI&t=32s
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16.08.2022 13:25 Ответить
"По сіль", якщо вже українською.
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16.08.2022 13:42 Ответить
таки йдуть, вони ж призивали потяги з бандерівцями перед окупацією, на колінах просили, дочекалися! вони ж записали до бандерівців майже усе населення України, гамайте не вдавіться!

Старий Бандерівець)
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16.08.2022 16:26 Ответить
Кримчани українці ховайтесь рідненькі, вата не ховайтеся ідіть ближче до вмф і військових баз
кожному своє
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16.08.2022 13:01 Ответить
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16.08.2022 13:03 Ответить
такэ кіно як "бег" тоже заборонять до показу ))
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16.08.2022 13:15 Ответить
так но не совсем...там же тогда от большевиков бежали, а тут наоборот большевиков погоним с крыма
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16.08.2022 14:27 Ответить
Поехали!
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16.08.2022 13:04 Ответить
Поступово привчаємо населення росії до думки, що Крим це більше не "священная навсегда исконно русская земля", а вже "сіра зона", спірна територія, на якій, замість імперської стабільності, тепер невизначеність.
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16.08.2022 13:05 Ответить
А татари могли би і партизанить. Бо після втзволиння Криму вони захотять автономію
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16.08.2022 13:09 Ответить
Дипломаты, выждут кто победит и тогда подымут ор за коренное население.
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16.08.2022 13:15 Ответить
Не буде ніякої автономії і ніяких парламентів з менджлісами. Кримська область і Закони України які швидко будуть приведені в повну відповідність з законами ЄС. Крим буде Європою а не *********** з пяними чурками!
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16.08.2022 13:18 Ответить
С этим увы опоздали. Были помыслы это сделать 30 лет назад, но ******** момент. Теперь верно люди пишут - татары после победы начнут требовать от цивилизации того, чего не могли требовать от оккупанта. Хотя. если заключить с ними сделку, и дать им полный картбланш по полной физической зачистке полуострова от всех- русско-челюстных, сочувствующих и прочих ватников, и если они после этого обязуются чтить законы Украины, то можно рассмотреть автономию.
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16.08.2022 14:31 Ответить
Татари мають статус "корінного народу". Все буде за Законами України. Місця, свобод, прав і гарантій всім вистачить. В Європі ж вистачає! А там сотні національностей почувають себе добре і не переймаються дебільними питаннями "руzкояzичія". Татари, як і українці з кацапами, вірменами, караїмами і жидами будуть мати гарантоване представництво у всіх органах влади пропорційно до складу населення. Все як і всюди в цивілізованому світі. Ніяких автономій і повзучої "федераліації" з "сепаратизмом". Правильно організоване мультикультурне середовище це дійсно добре для всіх. От тільки щось мені підказує що кокошніки вийдуть з моди надовго...
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16.08.2022 15:08 Ответить
Татари завжди були гарними городниками. З них такі собі партизани. Джамільов завжди просував думку про мірне вирішення конфліктів. Й це добре. В Криму не було радикальних ісламістів, як у інших країнах. Авжеж, усім хотілося, щоб кримськи татари влаштували москалям кривавий джихад. Але маємо, те що маємо. Головне, щоб татари хотіли в Україну, а не засмічували голови рюЗьким миром.
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16.08.2022 14:15 Ответить
Це не головне. Татар 220 000. Населення Криму 2,6 млн. до окупації. Десь 8%. Зрозуміло що фантазії деяких татарських радикалів про "татарську диктатуру" і "люту помсту" кацапам нездійсненні. Все буде за Законами України.
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16.08.2022 16:33 Ответить
І це - найголовніше! Якщо отак пару тижнів щодня - то і до найтупішого дійде!
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16.08.2022 13:26 Ответить
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16.08.2022 13:07 Ответить
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16.08.2022 13:07 Ответить
Тут біло так душєвно, по домашньому...(с)
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16.08.2022 13:08 Ответить
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16.08.2022 13:08 Ответить
Гимарсы по населенным пунтктам не стреляют ..только по военным объектам...все точки уже пристреляны...Азимут и дальность извества через спутники - шпионы США... Илан Маск мужик умный...точность плюс минус1 метр...
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16.08.2022 13:12 Ответить
"Понаєхі", "вата" і всі колаборанти втратять в Криму все - майно, здоровя і життя. А що? могло бути інакше? Ніколи вкрадене твоїм не стане!!! Такий закон суспільного життя і якщо якесь тупе і ледаче бидло його порушує, мріючи про халяву, то розплата неминуча. Є правда шанс віддтянутись в агонії разом з усім "кримнашнутим" ***********. Тому тікайте поки це ще можливо.
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16.08.2022 13:13 Ответить
Над военной авиабазой в пгт Гвардейское Симферопольского района Крыма стоят клубы черного дыма

По словам граждан, ранее на территории военного объекта прозвучало несколько взрывов.

Бавовне нет конца.
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16.08.2022 13:16 Ответить
вже чують не хлопки а взриви. добре значить почало доходити.
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16.08.2022 14:06 Ответить
Можно спокойно ху#рить по всем военным объектам в Крыму. Лаптестан все равно скажет, что то хлопки. Мы скажем вообще не при чем, у нас нет ничего дальнобойного. Амеры также открестятся, что ничего такого не давали. Короче крысчанам и понаехавшим скоро прийдется на матрасах пиз#овать на росию😉
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16.08.2022 13:16 Ответить
іншими словами - будьте бздітельни!...
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16.08.2022 13:21 Ответить
Почитав кримського бандерівця. Теж пише про бавовну.
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16.08.2022 13:22 Ответить
А може, то вже й "селітра"...
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16.08.2022 13:27 Ответить
кримчани - ховайтеся, понаехавшие - вішайтесь або сваливайте
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16.08.2022 13:24 Ответить
Ну крисчане такі праві були - камні з неба пішли)))))
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16.08.2022 13:26 Ответить
Крисчанє, ховайтесь у жито !
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16.08.2022 13:28 Ответить
Добро пожаловать на родную Говень... казав Труплер у 2014 році....
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16.08.2022 13:36 Ответить
Жителі Криму ховайтеся! А краще, тікайте в підорашку.
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16.08.2022 13:37 Ответить
Разведка США выяснила что с 24 февраля рабZeя потеряла в Украине только убитыми более тысячи офицеров...
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16.08.2022 13:38 Ответить
Підготуйте потрібні засоби - Ukrainsky pasport
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16.08.2022 13:45 Ответить
А нема обладнаних місць! Тому чемодан-вокзал-расєя дуже актуально!
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16.08.2022 14:46 Ответить
Таки краще б ті бандерівці з 2014 року дійшли, ті були не такі жорстокі як зараз! Так прикацаплені крисчани? Збирайте шманатки на ИСТЕРИЧЕСКУЮ
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16.08.2022 14:48 Ответить
Де крим,а де Ташева?Така думка,що в цьому випадку хтось втратив здоровий глузд.
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16.08.2022 14:53 Ответить


вОнюшки, палити цигарки потрiбно в вiдведених мicцях.

Обережно там ))

збирайте манатки та кiздуйте дамой, на радниє сранi-рязанi, кацапсiни !


https://i.obozrevatel.com/news/2022/8/16/filestoragetemp-25.jpg?size=630x300
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16.08.2022 15:13 Ответить
Видите рабсеяне, как надо воевать, стреляют по честному только по военным базам, а не так как ваши террористы.
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16.08.2022 15:15 Ответить
Ты кого дура предупреждаешь? Военных и ФСБ ов рашки и их семьи?
Уже давно надо иметь контакты с проукраинскими крымчанами и предупреждать их индивидуально!
Хотя не факт что наше СБУ и ОП эти списки не сольют "партнерам и кормильцам" за хорошую премию.
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16.08.2022 19:39 Ответить
Так, так… ховайтеся. Бажано, один одного прикопуйте, щоб не смерділо. Це вам за усіх наших цивільни
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16.08.2022 20:47 Ответить
До речі, ще одна гра слів: ховатися - «самому себя хоронить
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16.08.2022 20:48 Ответить
Якась нова хвамілія...
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17.08.2022 00:41 Ответить
 
 