Крымчане, прячьтесь в оборудованных местах или своих подвалах. Подготовьте нужные средства, - представитель президента Ташева
Постоянная представительница президента Украины в оккупированном Крыму Тамила Ташева призвала жителей полуострова прятаться в подвалах или укрытиях и заверила, что Крым будет освобожден.
Об этом она написала в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Ташевой, оккупанты уже убегают из Крыма.
"Сегодня после очередного неосторожного обращения оккупантов с боеприпасами - сдетонировало в Джанкойском районе. Люди прячутся по подвалам. На выезд из Крыма огромные очереди", - написала она.
Ташева напомнила, что последние полгода оккупанты заявляли, что Крыму ничего не угрожает.
"Дорогие граждане Украины, кто живет в Крыму, и особенно противится оккупанту все 8 лет войны. Мы обязательно освободим Крым, применяя все возможные и не запрещенные механизмы для борьбы не только за территорию, но и за вас. Уверена, вы ждете это все годы оккупации. Пока же, будьте осторожны, прячьтесь в оборудованных местах или своих подвалах. Подготовьте нужные средства", - призвала представитель президента.
"В следующем году в Бахчисарае!" – подытожила она.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, с утра 16 августа в районе оккупированного Джанкоя были слышны взрывы – там детонирует российский склад боеприпасов. Из соседнего села эвакуировали 2 тыс. человек.
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Старий Бандерівець)
кожному своє
По словам граждан, ранее на территории военного объекта прозвучало несколько взрывов.
Бавовне нет конца.
вОнюшки, палити цигарки потрiбно в вiдведених мicцях.
Обережно там ))
збирайте манатки та кiздуйте дамой, на радниє сранi-рязанi, кацапсiни !
https://i.obozrevatel.com/news/2022/8/16/filestoragetemp-25.jpg?size=630x300
Уже давно надо иметь контакты с проукраинскими крымчанами и предупреждать их индивидуально!
Хотя не факт что наше СБУ и ОП эти списки не сольют "партнерам и кормильцам" за хорошую премию.