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Новости Война
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Украинские морские пехотинцы уничтожили 2 миномета, 5 единиц бронированной техники и 7 оккупантов

вмс

На Юге и Востоке уничтожена вражеская техника и живая сила.

Об этом сообщается на странице Командования морской пехоты, сообщает Цензор.НЕТ.

15 августа на Донецком и Херсонском направлениях военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты ВМС ВС Украины в составе группировок стойко и мужественно противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта.

Читайте: Украинские воины уничтожили два вражеских склада с боеприпасами, 2 "Пиона", МК "Сани" и 31 оккупанта, - ОК "Південь"

На Херсонском направлении, враг предпринял попытку контрнаступления на позиции морских пехотинцев. Украинские военные удачно отразили штурмовые действия и заставили российских оккупантов отступить. В результате отражения атаки, украинские морпехи нанесли потери россиянам и уничтожили ПТКР вместе с расчетом.

На Донецком направлении морскими пехотинцами уничтожена вражеская БМП-3. Артиллерийские подразделения нанесли удары по скоплению живой силы и технике оккупантов. Подтверждены потери врага: 7 захватчиков убиты и ранены, уничтожена одна единица автомобильной техники с боекомплектом, 4 единицы БМД и 2 миномета. Окончательные потери врага уточняются.

Также смотрите: Морские пехотинцы в течение суток уничтожили вражескую БМП и 12 оккупантов. ВИДЕО

армия РФ (19725) ВМС (1483) уничтожение (7288) потери (4440) ВСУ (6702)


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Домік не спасьот...(с)
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16.08.2022 13:04 Ответить
красунчики !!!
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16.08.2022 13:19 Ответить
це все гарно, але 10 хвилин назад поступила інформація про черговий кущ бавовни що проріс на аеродромі "ГвардйЭйскаЭ" біля Сімферополю

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16.08.2022 13:19 Ответить
Салюти на честь кожєдуповича
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16.08.2022 13:23 Ответить
 
 