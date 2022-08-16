Украинские морские пехотинцы уничтожили 2 миномета, 5 единиц бронированной техники и 7 оккупантов
На Юге и Востоке уничтожена вражеская техника и живая сила.
Об этом сообщается на странице Командования морской пехоты, сообщает Цензор.НЕТ.
15 августа на Донецком и Херсонском направлениях военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты ВМС ВС Украины в составе группировок стойко и мужественно противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта.
На Херсонском направлении, враг предпринял попытку контрнаступления на позиции морских пехотинцев. Украинские военные удачно отразили штурмовые действия и заставили российских оккупантов отступить. В результате отражения атаки, украинские морпехи нанесли потери россиянам и уничтожили ПТКР вместе с расчетом.
На Донецком направлении морскими пехотинцами уничтожена вражеская БМП-3. Артиллерийские подразделения нанесли удары по скоплению живой силы и технике оккупантов. Подтверждены потери врага: 7 захватчиков убиты и ранены, уничтожена одна единица автомобильной техники с боекомплектом, 4 единицы БМД и 2 миномета. Окончательные потери врага уточняются.
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